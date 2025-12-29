Salud

El cantante Barry Manilow anuncia diagnóstico y cirugía de cáncer de pulmón

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 29 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Barry Manilow, el cantante detrás de éxitos como "Copacabana", "Can't Smile Without You" y "Mandy", anunció que tiene cáncer de pulmón y está posponiendo los próximos conciertos para someterse a una cirugía.

Manilow, de 82 años, compartió la noticia en una publicación en Instagram la semana pasada. Dijo que el cáncer se descubrió tras haber lidiado con bronquitis durante varias semanas, lo que llevó a su médico a ordenar pruebas de imagen como precaución.

"La resonancia encontró una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada", escribió en la publicación en redes sociales.

"Es pura suerte (y un gran médico) que se encontrara tan pronto", dijo. "Los médicos no creen que se haya extendido, y estoy haciendo pruebas para confirmar su diagnóstico."

Debido a la cirugía, Manilow dijo que va a reprogramar sus conciertos de enero.

Planea volver a los escenarios tras sus espectáculos del fin de semana de San Valentín en Las Vegas, con actuaciones que se celebrarán desde finales de febrero hasta abril, según informó NBC News .

"Todos estábamos deseando los conciertos de enero y odiamos tener que mover todo", escribió Manilow, disculpándose con los fans por los cambios.

También utilizó el anuncio para animar a otros a prestar atención a su salud. "Si tienes el más mínimo síntoma, ¡hazte la prueba!" escribió.

Manilow es ganador de premios Grammy, Tony y Emmy y fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores en 2002. Vive en Palm Springs, California, con su marido, Garry Kief.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el cáncer de pulmón.

FUENTE: NBC News, 22 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Las preocupaciones económicas aceleran el envejecimiento del corazón y aumentan el riesgo de muerte

Healthday Spanish

Las preocupaciones económicas aceleran el

El CBD no es bueno para aliviar el dolor, concluyen los expertos

Healthday Spanish

El CBD no es bueno

Los videojuegos: un eficaz alivio del estrés para jóvenes adultos

Healthday Spanish

Los videojuegos: un eficaz alivio

Las intervenciones para la pérdida de peso parecen beneficiosas en la psoriasis

Healthday Spanish

Las intervenciones para la pérdida

Científicos del Conicet descubren el ritmo circadiano en una superbacteria: podría mejorar los tratamientos

Un equipo de ese organismo junto a universidades nacionales e internacionales reveló que Acinetobacter baumannii, resistente a antibióticos, organiza sus funciones por ciclos. El hallazgo aporta claves sobre su adaptación y respuesta a terapias

Científicos del Conicet descubren el
DEPORTES
“¡Es un mago!“: a los

“¡Es un mago!“: a los 45 años, Ronaldinho sorprendió con tres pases ”no look" en un partido de fútbol-vóley

Ganó cuatro títulos con Boca, se hizo amigo de Paredes y Gago y acaba de anunciar su retiro: “Ya está”

“Mi trayectoria ha sido más complicada”: las polémicas frases de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, al compararse con Colapinto

Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial Blitz de Ajedrez: los detalles de sus impactantes actuaciones

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

TELESHOW
La explosiva versión de una

La explosiva versión de una infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara con Claudia Ciardone: la reacción de la conductora

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

INFOBAE AMÉRICA

Cómo funciona el innovador método

Cómo funciona el innovador método que purifica el agua dulce usando luz solar y materiales naturales

Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan de paz para Gaza

Estados Unidos pactó con la ONU un aporte de 2.000 millones para ayuda humanitaria en 2026 tras recortes históricos

El desarrollo de pinturas inteligentes y recubrimientos radiativos promete reducir el calor sin consumo de energía

Siria presentó una nueva moneda y anunció un período de transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad