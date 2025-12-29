El cantante Barry Manilow anuncia diagnóstico y cirugía de cáncer de pulmón

LUNES, 29 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Barry Manilow, el cantante detrás de éxitos como "Copacabana", "Can't Smile Without You" y "Mandy", anunció que tiene cáncer de pulmón y está posponiendo los próximos conciertos para someterse a una cirugía.

Manilow, de 82 años, compartió la noticia en una publicación en Instagram la semana pasada. Dijo que el cáncer se descubrió tras haber lidiado con bronquitis durante varias semanas, lo que llevó a su médico a ordenar pruebas de imagen como precaución.

"La resonancia encontró una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada", escribió en la publicación en redes sociales.

"Es pura suerte (y un gran médico) que se encontrara tan pronto", dijo. "Los médicos no creen que se haya extendido, y estoy haciendo pruebas para confirmar su diagnóstico."

Debido a la cirugía, Manilow dijo que va a reprogramar sus conciertos de enero.

Planea volver a los escenarios tras sus espectáculos del fin de semana de San Valentín en Las Vegas, con actuaciones que se celebrarán desde finales de febrero hasta abril, según informó NBC News .

"Todos estábamos deseando los conciertos de enero y odiamos tener que mover todo", escribió Manilow, disculpándose con los fans por los cambios.

También utilizó el anuncio para animar a otros a prestar atención a su salud. "Si tienes el más mínimo síntoma, ¡hazte la prueba!" escribió.

Manilow es ganador de premios Grammy, Tony y Emmy y fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores en 2002. Vive en Palm Springs, California, con su marido, Garry Kief.

