Revertir la prediabetes es clave para proteger la salud del corazón, dicen los expertos

LUNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Las personas al borde de la diabetes tipo 2 pueden reducir su riesgo de muerte por enfermedad cardíaca en más de un 50% si recuperan sus niveles de azúcar en sangre a la normalidad, según un nuevo estudio.

Los pacientes con prediabetes redujeron su riesgo cardíaco hasta en un 58% cuando lograron reducir con éxito su azúcar en sangre, según informaron investigadores en The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Este es un hallazgo importante, dado que estudios recientes han concluido que las personas con prediabetes no pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas mediante cambios en el estilo de vida como el ejercicio, la pérdida de peso y una dieta saludable, según los investigadores.

Básicamente, revertir la prediabetes bajando el azúcar en sangre es más importante para tu corazón que cualquier hábito saludable que adoptes, según los investigadores.

"Este estudio desafía una de las mayores suposiciones de la medicina preventiva moderna", dijo el investigador principal, el Dr. Andreas Birkenfeld, profesor de diabetes en el King's College de Londres.

"Durante años, a las personas con prediabetes se les ha dicho que perder peso, hacer más ejercicio y comer más sano las protegerá de los infartos y la muerte prematura", dijo Birkenfeld en un comunicado de prensa. "Aunque estos cambios en el estilo de vida son indudablemente valiosos, la evidencia no respalda que reduzcan los infartos o la mortalidad en personas con prediabetes."

En cambio, Birkenfeld dijo: "Mostramos que la remisión de la prediabetes está asociada con una clara reducción de eventos cardíacos fatales, insuficiencia cardíaca y mortalidad por cualquier causa."

En la prediabetes, los niveles de azúcar en sangre de una persona son más altos de lo normal pero aún no lo suficientemente altos como para justificar un diagnóstico de diabetes tipo 2. Las personas en esta etapa pueden prevenir la diabetes si recuperan su nivel de azúcar en sangre.

En Estados Unidos, más de 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de dos ensayos históricos de prevención de la diabetes, incluyendo más de 2.400 participantes de un ensayo estadounidense y 540 de uno chino.

Los resultados mostraron que las personas que revirtieron su prediabetes tenían un 58% menos de riesgo de muerte relacionada con el corazón o hospitalización por insuficiencia cardíaca.

Este efecto persistió décadas después de que devolvieran sus niveles de azúcar en sangre a la normalidad, según los investigadores.

Del mismo modo, el riesgo de infarto, ictus y otras emergencias cardíacas disminuyó un 42% en las personas que revirtieron su prediabetes.

"Los resultados del estudio significan que la remisión de la prediabetes podría establecerse --junto con la reducción de la presión arterial, la reducción del colesterol y el abandono de fumar-- como una cuarta herramienta principal de prevención primaria que realmente previene infartos y muertes", dijo Birkenfeld.

La Asociación Americana de Diabetes tiene más información sobre la prediabetes.

FUENTES: King's College London, comunicado de prensa, 12 de diciembre de 2025; The Lancet Diabetes & Endocrinology, 12 de diciembre de 2025

