Dieta para cáncer útil para proteger contra enfermedades transmitidas por alimentos, concluye un ensayo

MARTES, 23 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los médicos siempre restringen la dieta de los pacientes que reciben tratamiento por cánceres de sangre, para protegerlos de enfermedades transmitidas por alimentos mientras su sistema inmunitario está debilitado.

Eso sigue siendo una decisión sensata, según un nuevo estudio.

Una dieta diseñada para limitar la exposición a patógenos transmitidos por alimentos protege eficazmente a los pacientes que reciben tratamiento por leucemia por infecciones graves, según los resultados publicados el 17 de diciembre en el Journal of Clinical Oncology.

"Dadas las pruebas de este estudio, no podemos cambiar el estándar actual de atención", dijo la coinvestigadora principal Ji-Hyun Lee, profesora de bioestadística en la Facultad de Salud Pública y Profesiones de la Salud de la Universidad de Florida.

"Este estudio proporciona información realmente crítica para los pacientes vulnerables a la infección", añadió Lee en un comunicado de prensa.

Los resultados llegan en un momento en que algunos médicos han cuestionado si la dieta --que prohíbe frutas y verduras crudas, lácteos sin pasteurizar y proteínas animales poco cocidas-- es excesivamente restrictiva y podría contribuir a una mala nutrición entre personas sometidas a terapias intensivas contra el cáncer, según los investigadores.

Esta dieta "neutropénica" recibe su nombre de la neutropenia, una condición en la que las personas tienen bajos niveles de glóbulos blancos llamados neutrófilos, según los investigadores en notas de fondo.

La quimioterapia suprime estas células, aumentando el riesgo de infección, según los investigadores. El riesgo de infección más grave proviene de las enfermedades gastrointestinales (GI) causadas por microbios en los alimentos crudos.

Sin embargo, la dieta neutropénica lleva vigente más de medio siglo sin resultados de ensayos clínicos que la respalden, señalaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, más de 200 pacientes hospitalizados con leucemia recibieron asignaciones aleatorias a la dieta neutropénica o a una dieta más liberal mientras recibían quimioterapia o un trasplante de células madre.

La dieta más liberal fomentaba al menos una ración diaria de frutas o verduras frescas y permitía a los pacientes comer yogur pasteurizado.

Los resultados mostraron que más del 31% de los pacientes con la dieta liberal acabaron con una infección grave, en comparación con el 20% de los que siguieron la dieta neutropénica.

De hecho, el ensayo se detuvo antes de tiempo porque las infecciones mayores se producían mucho más a menudo entre las personas con dieta liberal, según los investigadores.

El ensayo también encontró que los pacientes de ambos grupos no consumían suficientes calorías para una buena nutrición, probablemente causado por efectos secundarios del tratamiento que provocan náuseas y pérdida de apetito.

"Todavía necesitamos idear mejores enfoques para mejorar la nutrición de estos pacientes sin comprometer su seguridad", dijo el coinvestigador principal , Dr. John Wingard, profesor emérito de medicina en la Universidad de Florida, en un comunicado de prensa. "Reconocemos lo importante que es una buena nutrición para el microbioma intestinal y los resultados en los pacientes."

Más información

El Memorial Sloan Kettering Cancer Center tiene más información sobre la dieta neutropénica.

FUENTE: Universidad de Florida, comunicado de prensa, 17 de diciembre de 2025