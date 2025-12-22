Salud

Una terapia disponible en Argentina abre nuevas posibilidades para el tratamiento del cáncer de ovario

Se trata de un anticuerpo diseñado para actuar sobre tumores resistentes. Por qué es clave el abordaje personalizado basado en el perfil molecular de cada paciente

Guardar
La aparición de un anticuerpo
La aparición de un anticuerpo conjugado a droga con un mecanismo de acción novedoso ofrece una alternativa terapéutica para pacientes cuyos tumores no responden a los esquemas tradicionales de quimioterapia basados en platino, después de más de una década sin avances importantes (Freepik)

El cáncer de ovario es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células en los ovarios, las cuales pueden invadir y destruir los tejidos sanos circundantes.

Este tipo de cáncer, según Mayo Clinic, se desarrolla en los órganos reproductores responsables de la producción de óvulos y de las hormonas estrógeno y progesterona, que en el organismo femenino se encuentran en dos ovarios situados a cada lado del útero, del tamaño de una almendra.

La situación en Argentina y el mundo revela un obstáculo: la mayoría de los diagnósticos se realizan cuando la enfermedad ha alcanzado etapas avanzadas, lo que restringe gravemente la posibilidad de curación. En esta coyuntura, se registra una novedad significativa: la llegada de un anticuerpo conjugado a droga con un mecanismo de acción enfocado específicamente en los tumores que no responden a los esquemas tradicionales basados en platino.

La mayoría de los diagnósticos
La mayoría de los diagnósticos de cáncer de ovario en Argentina y a nivel global se producen cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada, lo que reduce de forma significativa las posibilidades de curación y limita las estrategias de tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje tradicional de esta patología suele ser con cirugía y quimioterapia como estrategias iniciales, de acuerdo con Mayo Clinic.

Datos y análisis de expertos

Esta innovación representa una alternativa largamente esperada. La realidad se agrava por la falta de exámenes de tamizaje efectivos para mujeres asintomáticas y porque los síntomas iniciales del cáncer de ovario suelen ser vagas molestias digestivas, distensión abdominal persistente, dolor pélvico o sensación de saciedad precoz.

Según información relevada por la Fundación Donde Quiero Estar (FDQE), el 65% de los casos detectados tras la “consulta por síntomas” corresponden a etapas avanzadas y el tiempo promedio entre la primera consulta y el inicio del tratamiento se extiende hasta ciento setenta y dos días. Además, se señala que las principales fuentes de detección provienen justamente de la “consulta por síntomas” y “estudios de rutina”.

El surgimiento del anticuerpo conjugado a droga representa un cambio de paradigma, ya que este compuesto identifica de manera precisa una proteína, el receptor de folato alfa, presente en la superficie de células tumorales. Tras ingresar a la célula cancerosa, libera en su interior el agente quimioterápico, lo que —según los especialistas— incrementa la eficacia sobre el tumor y reduce el daño a tejidos sanos. El perfil molecular del tumor, entonces, adquiere una dimensión clave en la actualidad.

La falta de exámenes de
La falta de exámenes de tamizaje efectivos para mujeres asintomáticas y la presencia de síntomas iniciales poco específicos como molestias digestivas, distensión abdominal y dolor pélvico dificultan el diagnóstico temprano del cáncer de ovario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Valeria Cáceres, médica oncóloga y directora del área médica y de la carrera de especialistas en oncología clínica del Instituto de Oncología ‘Angel H. Roffo’ - Universidad de Buenos Aires, expresó: “A diferencia de la quimioterapia convencional —que actúa de forma sistémica y poco específica— esta estrategia permite focalizar la acción terapéutica en los tumores que expresan determinados biomarcadores. Por eso, el testeo del perfil molecular del cáncer resulta hoy indispensable, ya que nos permite identificar qué pacientes pueden beneficiarse de estas terapias personalizadas y así tomar decisiones más precisas y optimizar los resultados clínicos”.

Los avances científicos han transformado el panorama terapéutico. Ensayos clínicos internacionales recientes demostraron que esta nueva modalidad de tratamiento mejora la sobrevida y el control del cáncer de ovario resistente al platino en comparación con los esquemas convencionales. Esto marca un hito en la atención de las pacientes, que hasta hace poco disponían de alternativas apenas eficaces en este subgrupo tan vulnerable.

La doctora Ana Laura Mendaña, médica oncóloga clínica del Instituto Alexander Fleming, destacó la importancia de los progresos en la caracterización genética de los tumores: “El avance en la caracterización genética de los tumores nos abrió la puerta a tratamientos verdaderamente personalizados. Hoy no todas las pacientes reciben exactamente el mismo esquema: evaluar biomarcadores permite adaptar la terapéutica a cada caso, algo que venía generando expectativa hace mucho tiempo para este tipo de tumor”.

El perfil molecular del tumor
El perfil molecular del tumor se vuelve cada vez más relevante en el tratamiento, ya que permite identificar a las pacientes que pueden beneficiarse de terapias personalizadas según la expresión de determinados biomarcadores en las células malignas (Freepik)

Persiste, sin embargo, el reto de la equidad en el acceso tanto al diagnóstico molecular como a los tratamientos más modernos y a la atención en centros especializados. Asegurar oportunidades equivalentes para todas las pacientes continúa siendo una tarea pendiente señalada por los especialistas.

La batalla contra el cáncer de ovario no se limita al arsenal farmacológico. El enfoque terapéutico integral requiere también apoyo nutricional, cuidado psicológico y acompañamiento social, además de cuidados paliativos dirigidos a preservar la calidad de vida cuando corresponde. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel activo acompañando a las pacientes y sus familias, facilitando información y creando redes de apoyo.

Por su parte, María de San Martín, directora ejecutiva de la Fundación Donde Quiero Estar, señaló: “Si bien no contamos con métodos de prevención o detección temprana, la información sigue siendo la herramienta más poderosa: controles habituales, diálogo médico-paciente, escuchar al cuerpo, consultar a tiempo y el acceso oportuno a equipos especializados puede marcar una diferencia real. En el marco de nuestro programa MAPEC, estamos acercándonos específicamente a la comunidad de pacientes con cáncer de ovario, para recabar datos, entender sus necesidades específicas, mapear las barreras que demoran o impiden el acceso al tratamiento y poder instrumentar mecanismos para acompañarlas en su recorrido con la enfermedad”.

Ensayos clínicos internacionales demostraron que
Ensayos clínicos internacionales demostraron que los nuevos tratamientos con anticuerpos conjugados mejoran la sobrevida y el control del cáncer de ovario resistente al platino en comparación con los esquemas convencionales utilizados hasta ahora (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las barreras identificadas por la FDQE a través de entrevistas realizadas a pacientes, sobresalen la “desestimación de síntomas”, demoras burocráticas y dificultades de cobertura para la autorización y realización de estudios, obstáculos que se repiten y dilatan todas las etapas del itinerario asistencial.

El desarrollo de nuevas terapias dirigidas a blancos moleculares específicos en el cáncer de ovario amplía el abanico de posibilidades clínicas y confirma el avance de la investigación hacia tratamientos más efectivos y personalizados. Estos enfoques abren un escenario de renovada esperanza para una enfermedad que, durante años, careció de innovación.

Temas Relacionados

Cáncer de ovarioTratamientoQuimioterapiaúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuál es el error frecuente al usar la cinta para correr que puede afectar a la columna

Este gesto habitual en el entrenamiento puede modificar la técnica, reducir la eficacia del ejercicio e incrementar la posibilidad de molestias en la espalda baja. Claves una postura adecuada e intensidad ideal para entrenamientos más seguros y productivos, según expertos consultados por Sportlife

Cuál es el error frecuente

Los riesgos del turismo estético low cost: qué recomiendan los expertos para evitar complicaciones

Especialistas y sociedades médicas alertan que las consultas previas, la elección del lugar de tratamiento y una estancia suficiente en el destino tras la operación son claves para evitar problemas postoperatorios

Los riesgos del turismo estético

Cuáles son los beneficios de incorporar porotos a la alimentación diaria, según Harvard

La inclusión de ingredientes sencillos en el menú cotidiano puede aportar cambios positivos en el organismo y la economía familiar. Qué factores tener en cuenta, según los expertos

Cuáles son los beneficios de

Advierten por los riesgos del reto viral con paracetamol que provocó hospitalizaciones en adolescentes en Rosario

El consumo por fuera de las dosis recomendadas puede derivar en consecuencias graves, según los especialistas consultados por Infobae. En qué consiste el desafío que circula en las redes sociales y expone a los jóvenes a graves daños irreversibles

Advierten por los riesgos del

Identifican señales sanguíneas objetivas del síndrome de fatiga crónica que demuestran que es una enfermedad real

Científicos de Australia detectaron cambios en la energía celular, el sistema inmune y las proteínas en la sangre en personas con la afección. Por qué los hallazgos favorecerían el desarrollo de herramientas de diagnóstico temprano

Identifican señales sanguíneas objetivas del
DEPORTES
Uno por uno: cuándo y

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

El tenista del año: Horacio Zeballos supo reinventarse y alcanzó la gloria a los 40

La emocionante presentación de Nacho Fernández como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata: qué dijo sobre su salida de River Plate

El festejo más peligroso: un futbolista se dobló el cuello al ensayar una pirueta tras marcar un gol

Se entregan los Premios Olimpia: quiénes son los candidatos al máximo galardón del deporte argentino

TELESHOW
La foto subida de tono

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

INFOBAE AMÉRICA

Japón autorizó el reinicio de

Japón autorizó el reinicio de la mayor central nuclear del mundo tras casi 15 años del desastre de Fukushima

“Todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas”: formación dual eleva empleabilidad de jóvenes peruanos

Avianca actualiza su experiencia de viaje: más comodidad y conectividad para todos sus viajeros

Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo

Paro en Bolivia: mineros encabezaron protestas contra el fin del subsidio a los combustibles