Una terapia disponible en Argentina abre nuevas posibilidades para el tratamiento del cáncer de ovario

La aparición de un anticuerpo conjugado a droga con un mecanismo de acción novedoso ofrece una alternativa terapéutica para pacientes cuyos tumores no responden a los esquemas tradicionales de quimioterapia basados en platino, después de más de una década sin avances importantes (Freepik)

El cáncer de ovario es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células en los ovarios, las cuales pueden invadir y destruir los tejidos sanos circundantes.

Este tipo de cáncer, según Mayo Clinic, se desarrolla en los órganos reproductores responsables de la producción de óvulos y de las hormonas estrógeno y progesterona, que en el organismo femenino se encuentran en dos ovarios situados a cada lado del útero, del tamaño de una almendra.

La situación en Argentina y el mundo revela un obstáculo: la mayoría de los diagnósticos se realizan cuando la enfermedad ha alcanzado etapas avanzadas, lo que restringe gravemente la posibilidad de curación. En esta coyuntura, se registra una novedad significativa: la llegada de un anticuerpo conjugado a droga con un mecanismo de acción enfocado específicamente en los tumores que no responden a los esquemas tradicionales basados en platino.

La mayoría de los diagnósticos de cáncer de ovario en Argentina y a nivel global se producen cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada, lo que reduce de forma significativa las posibilidades de curación y limita las estrategias de tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje tradicional de esta patología suele ser con cirugía y quimioterapia como estrategias iniciales, de acuerdo con Mayo Clinic.

Datos y análisis de expertos

Esta innovación representa una alternativa largamente esperada. La realidad se agrava por la falta de exámenes de tamizaje efectivos para mujeres asintomáticas y porque los síntomas iniciales del cáncer de ovario suelen ser vagas molestias digestivas, distensión abdominal persistente, dolor pélvico o sensación de saciedad precoz.

Según información relevada por la Fundación Donde Quiero Estar (FDQE), el 65% de los casos detectados tras la “consulta por síntomas” corresponden a etapas avanzadas y el tiempo promedio entre la primera consulta y el inicio del tratamiento se extiende hasta ciento setenta y dos días. Además, se señala que las principales fuentes de detección provienen justamente de la “consulta por síntomas” y “estudios de rutina”.

El surgimiento del anticuerpo conjugado a droga representa un cambio de paradigma, ya que este compuesto identifica de manera precisa una proteína, el receptor de folato alfa, presente en la superficie de células tumorales. Tras ingresar a la célula cancerosa, libera en su interior el agente quimioterápico, lo que —según los especialistas— incrementa la eficacia sobre el tumor y reduce el daño a tejidos sanos. El perfil molecular del tumor, entonces, adquiere una dimensión clave en la actualidad.

La falta de exámenes de tamizaje efectivos para mujeres asintomáticas y la presencia de síntomas iniciales poco específicos como molestias digestivas, distensión abdominal y dolor pélvico dificultan el diagnóstico temprano del cáncer de ovario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Valeria Cáceres, médica oncóloga y directora del área médica y de la carrera de especialistas en oncología clínica del Instituto de Oncología ‘Angel H. Roffo’ - Universidad de Buenos Aires, expresó: “A diferencia de la quimioterapia convencional —que actúa de forma sistémica y poco específica— esta estrategia permite focalizar la acción terapéutica en los tumores que expresan determinados biomarcadores. Por eso, el testeo del perfil molecular del cáncer resulta hoy indispensable, ya que nos permite identificar qué pacientes pueden beneficiarse de estas terapias personalizadas y así tomar decisiones más precisas y optimizar los resultados clínicos”.

Los avances científicos han transformado el panorama terapéutico. Ensayos clínicos internacionales recientes demostraron que esta nueva modalidad de tratamiento mejora la sobrevida y el control del cáncer de ovario resistente al platino en comparación con los esquemas convencionales. Esto marca un hito en la atención de las pacientes, que hasta hace poco disponían de alternativas apenas eficaces en este subgrupo tan vulnerable.

La doctora Ana Laura Mendaña, médica oncóloga clínica del Instituto Alexander Fleming, destacó la importancia de los progresos en la caracterización genética de los tumores: “El avance en la caracterización genética de los tumores nos abrió la puerta a tratamientos verdaderamente personalizados. Hoy no todas las pacientes reciben exactamente el mismo esquema: evaluar biomarcadores permite adaptar la terapéutica a cada caso, algo que venía generando expectativa hace mucho tiempo para este tipo de tumor”.

El perfil molecular del tumor se vuelve cada vez más relevante en el tratamiento, ya que permite identificar a las pacientes que pueden beneficiarse de terapias personalizadas según la expresión de determinados biomarcadores en las células malignas (Freepik)

Persiste, sin embargo, el reto de la equidad en el acceso tanto al diagnóstico molecular como a los tratamientos más modernos y a la atención en centros especializados. Asegurar oportunidades equivalentes para todas las pacientes continúa siendo una tarea pendiente señalada por los especialistas.

La batalla contra el cáncer de ovario no se limita al arsenal farmacológico. El enfoque terapéutico integral requiere también apoyo nutricional, cuidado psicológico y acompañamiento social, además de cuidados paliativos dirigidos a preservar la calidad de vida cuando corresponde. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel activo acompañando a las pacientes y sus familias, facilitando información y creando redes de apoyo.

Por su parte, María de San Martín, directora ejecutiva de la Fundación Donde Quiero Estar, señaló: “Si bien no contamos con métodos de prevención o detección temprana, la información sigue siendo la herramienta más poderosa: controles habituales, diálogo médico-paciente, escuchar al cuerpo, consultar a tiempo y el acceso oportuno a equipos especializados puede marcar una diferencia real. En el marco de nuestro programa MAPEC, estamos acercándonos específicamente a la comunidad de pacientes con cáncer de ovario, para recabar datos, entender sus necesidades específicas, mapear las barreras que demoran o impiden el acceso al tratamiento y poder instrumentar mecanismos para acompañarlas en su recorrido con la enfermedad”.

Ensayos clínicos internacionales demostraron que los nuevos tratamientos con anticuerpos conjugados mejoran la sobrevida y el control del cáncer de ovario resistente al platino en comparación con los esquemas convencionales utilizados hasta ahora (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las barreras identificadas por la FDQE a través de entrevistas realizadas a pacientes, sobresalen la “desestimación de síntomas”, demoras burocráticas y dificultades de cobertura para la autorización y realización de estudios, obstáculos que se repiten y dilatan todas las etapas del itinerario asistencial.

El desarrollo de nuevas terapias dirigidas a blancos moleculares específicos en el cáncer de ovario amplía el abanico de posibilidades clínicas y confirma el avance de la investigación hacia tratamientos más efectivos y personalizados. Estos enfoques abren un escenario de renovada esperanza para una enfermedad que, durante años, careció de innovación.