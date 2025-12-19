México

Cómo incorporar rituales orientales para una sexualidad más plena y sin ansiedad

Recurrir a la sensualidad y los cuidados previos es una de las claves para experimentar la intimidad con menos tensión

Los rituales orientales buscan transformar
Los rituales orientales buscan transformar el encuentro íntimo en un proceso relajado y consciente. (Gemini)

El placer sexual ha sido interpretado de formas muy distintas en Oriente y Occidente. Mientras en la cultura occidental la experiencia íntima suele girar en torno al orgasmo y la intensidad física, las tradiciones orientales, como el hinduismo y el Kamasutra, proponen una visión más amplia y ritualizada del placer, donde el éxtasis y la energía vital ocupan un lugar central.

Así lo expone Ena Eréndira Niño Calixto, maestra y sexóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un análisis publicado por UNAM Global, que invita a repensar la sexualidad más allá de los límites convencionales.

Placer sexual en Occidente

En las sociedades occidentales, la sexualidad se ha enfocado históricamente en la consecución del orgasmo como máxima expresión del placer.

Esta perspectiva se consolidó a partir de los estudios fisiológicos de William Masters y Virginia Johnson, quienes en su obra “La respuesta sexual humana” (1966) describieron cuatro fases en la reacción al estímulo sexual, situando el orgasmo como el punto culminante de la experiencia.

El autocuidado y la atención
El autocuidado y la atención al cuerpo son ejes del placer según la filosofía sexual oriental. (Gemini)

Según Niño Calixto, esto ha llevado a que “culturalmente, aprendamos posturas que nos llevan rápidamente al orgasmo, pero no al éxtasis”, una tendencia que prioriza la inmediatez y la intensidad física sobre la profundidad y la conexión emocional, de acuerdo con UNAM Global.

Visión oriental: Kamasutra, éxtasis y energía vital

En contraste, la cultura oriental, especialmente a través del hinduismo y el Kamasutra de Vatsyayana, concibe el sexo como un acto sagrado que trasciende la mera búsqueda del orgasmo.

Niño Calixto, en declaraciones recogidas por UNAM Global, explica que “el Kamasutra considera el intercambio sexual como algo sagrado que libera mucha energía vital”.

Esta obra, frecuentemente malinterpretada en Occidente como un simple manual de posturas, en realidad ofrece salmos del amor y principios éticos orientados al autoconocimiento y la plenitud en la interacción erótico-genital.

La complicidad en pareja puede
La complicidad en pareja puede fortalecerse con pequeños gestos y prácticas ritualizadas. (Gemini)

Desde esta perspectiva, el objetivo no es alcanzar el orgasmo de forma rápida, sino prolongar la experiencia y buscar el éxtasis, entendido como un estado de conexión profunda y expansión de la energía vital.

El Kamasutra sugiere que, al llegar al orgasmo, se disipa esa energía y concluye el encuentro, mientras que el verdadero valor reside en la etapa de la meseta, donde el placer se intensifica y se prolonga.

Esta diferencia fundamental redefine el sentido del placer sexual y propone una vivencia más consciente y ritualizada, según el medio de la universidad.

Recomendaciones para una vida íntima plena

Para quienes buscan enriquecer su vida sexual, Niño Calixto, coordinadora del Programa de Sexualidad Humana (PROSEXHUM) de la Facultad de Psicología de la UNAM, sugiere activar las “cuatro C” en la interacción genital de las parejas:

  • Comunicación
  • Confianza
  • Compatibilidad
  • Compromiso
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El diálogo, la confianza y el respeto mutuo emergen como pilares fundamentales para gestionar el placer y construir relaciones más saludables.

La invitación, según lo recogido por la institución académica es a explorar nuevas formas de encuentro íntimo, donde el placer se convierte en un proceso compartido y consciente. Así, la sexualidad deja de ser una meta a alcanzar y se transforma en un camino de autoconocimiento y conexión genuina.

Abrirse a la comunicación y a la experimentación, siempre desde la confianza y el respeto, puede transformar la vida íntima en una experiencia más rica y significativa.

