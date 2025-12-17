¿Toser ante un paro cardíaco? La verdad detrás del mito y qué funciona realmente ante una emergencia

La difusión de la maniobra Cough CPR en redes sociales carece de respaldo científico y puede poner en riesgo la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que toser voluntariamente durante un ataque al corazón —conocida como Cough CPR— puede salvar vidas ha circulado ampliamente en redes sociales y medios digitales en los últimos meses.

En muchos de estos espacios, la maniobra se presenta como un método sencillo y accesible para aumentar las posibilidades de supervivencia ante una emergencia cardiaca.

Sin embargo, expertos consultados por Sportlife y el Dr. Matthew Sorrentino, de la Universidad de Medicina de Chicago, destacan que esta técnica carece de respaldo científico y que su difusión puede poner en riesgo la respuesta adecuada ante situaciones de vida o muerte.

Origen y supuesta lógica detrás del mito

El origen de la “Cough CPR” se vincula con experiencias anecdóticas y observaciones en entornos hospitalarios. Según el análisis especialista a Sportlife y la explicación de la Universidad de Chicago, la idea se basa en que al toser de forma repetida y fuerte, se producen cambios en la presión intratorácica y estimulación del sistema nervioso que, en entornos muy controlados, han llegado a corregir algunas arritmias en pacientes monitorizados, principalmente en unidades de cuidados intensivos o laboratorios de cateterismo cardíaco. No obstante, estos casos son muy específicos y excepcionales.

El Dr. Sorrentino señala que, si bien ocasionalmente la tos puede influir sobre ciertos ritmos cardíacos anormales en hospitales, la mayoría de las arritmias y situaciones graves como el paro cardiaco no responden a este método. La supuesta eficacia fuera del ámbito hospitalario se debe a mitos y malinterpretaciones, pues los ritmos más peligrosos suelen ser tan caóticos que ni la tos logra revertirlos.

Qué sucede realmente cuando tosemos

Desde el punto de vista fisiológico, la tos constituye un reflejo protector cuya misión es limpiar las vías respiratorias, eliminando partículas y agentes irritantes. Al toser, los músculos abdominales se contraen, aumentando la presión pulmonar, y el aire es expulsado a gran velocidad, cerca de 150 km/h.

Este acto genera un aumento transitorio y limitado en la actividad circulatoria y puede, en escenarios médicos específicos, entrar en juego en el tratamiento de arritmias bajo supervisión. Sin embargo, Sportlife y la Universidad de Chicago subrayan que no existen pruebas científicas válidas que demuestren que una persona pueda detener un infarto o evitar un paro cardiaco tosiendo en una situación de emergencia real.

Consenso internacional: la tos no sustituye la atención profesional

Las principales entidades internacionales de salud, como la Asociación Estadounidense del Corazón y la Fundación Británica del Corazón, así como la Universidad de Chicago, insisten en que ninguna recomienda la Cough CPR fuera del entorno controlado de un hospital.

Intentar realizar este tipo de maniobras durante una emergencia puede retrasar la llegada de ayuda profesional, disminuyendo las posibilidades de supervivencia. El Dr. Sorrentino enfatiza que, ante señales de infarto o paro cardiaco, la respuesta inmediata debe ser llamar a los servicios de emergencia y, si es posible, iniciar maniobras de RCP tradicionales o utilizar un desfibrilador externo automático (DEA).

Cuidados realmente eficaces para el corazón

Para proteger la salud cardiaca, la evidencia científica es contundente: evitar fumar, mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física de forma regular y sostener un peso saludable figuran entre las recomendaciones más eficaces respaldadas por la comunidad médica internacional.

De acuerdo con la Universidad de Chicago, aplicar esas cuatro estrategias puede reducir más del 90 % el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, una cifra muy superior al beneficio que puede aportar cualquier suplemento, producto comercial o método carente de comprobación.

La prevención va más allá de no fumar o comer bien, según mencionó la Asociación Estadounidense del Corazón, implica también controlar la presión arterial, mantener adecuados los niveles de colesterol, gestionar el estrés y acudir periódicamente a revisiones médicas, sobre todo en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo asociados.

Adoptar estos hábitos de manera constante y a lo largo de la vida es la clave para mantener un corazón sano y resistente. Estas prácticas no solo previenen el desarrollo de enfermedades, sino que también favorecen una mejor calidad de vida en general. Ningún remedio casero, método viral o suplemento milagroso sustituye la protección que brindan estos comportamientos respaldados por la evidencia científica.