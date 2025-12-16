El infectólogo argentino Hugo Pizzi fue designado como académico de medicina del Estado de Río de Janeiro

El reconocimiento internacional de Hugo Pizzi fortalece la imagen de la salud pública argentina

El doctor Hugo Pizzi, infectólogo y epidemiólogo argentino, fue nombrado como académico de medicina del Estado de Río de Janeiro, Brasil, durante una ceremonia realizada el 10 de diciembre último en la ciudad carioca. Este reconocimiento internacional marca un nuevo hito en la trayectoria del destacado médico oriundo de la provincia de Córdoba.

El acto contó con la presencia de autoridades de la Academia de Medicina del Estado de Río de Janeiro (ACAMERJ), como Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, presidente de la institución; la secretaria general, María de Fátima Bazhuni Pombo SantAnna; y el secretario de Relaciones Institucionales, Claudio Tadeu Daniel Ribeiro. Pizzi viajó a Río de Janeiro para la ceremonia junto a representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, familiares y miembros del Consejo de Médicos de la provincia.

Según reza el diploma entregado, “el Presidente de la Academia de Medicina del Estado de Río de Janeiro – ACAMERJ, en uso de sus atribuciones, otorga al Profesor Hugo Luis Pizzi la Medalla y el Diploma de Miembro Honorario, como reconocimiento por su importante contribución al ejercicio de la Medicina, la Cultura y el Humanismo".

A este logro del prestigioso epidemiólogo argentino se sumaron distinciones recientes en el país. El Senado de la Nación le otorgó la “Mención de Honor al Valor Científico Edición 2025” en una ceremonia celebrada el 12 de noviembre último en el Salón Azul del Palacio Legislativo, con la participación de figuras del ámbito político, académico y sanitario.

Las distinciones académicas y legislativas a Hugo Pizzi resaltan el valor de la investigación médica

La distinción otorgada por la Cámara alta de la Nación se fundamentó en la extensa labor profesional, el compromiso académico y el papel durante la pandemia de Covid-19 de Pizzi y resaltó la capacidad del profesional para comunicar mensajes claros y rigurosos en momentos críticos para la salud pública.

Además, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) resolvió concederle el título de doctor honoris causa mediante la Resolución H.C.S. N.º 115/2025. La ceremonia de otorgamiento formal de esta distinción está prevista para marzo próximo.

Este galardón se suma a los doctorados honoris causa que ya había recibido por la Universidad Nacional de La Rioja en 2020 y por la Universidad Nacional del Nordeste en 2023.

La carrera de Hugo Pizzi se caracteriza por una amplia labor en docencia, investigación y gestión en salud pública

La distinción del Senado, presentada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, reconoció la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Durante el acto, Pizzi estuvo acompañado por autoridades locales y nacionales, entre ellos el intendente de La Para, su pueblo natal en Córdoba, José Piana. Pizzi manifestó su gratitud y señaló que el premio representa un mensaje de aliento para toda la comunidad científica e institucional.

En el ámbito académico, la UNSE formalizó la concesión del doctorado honoris causa a Pizzi, destacando su trayectoria y el impacto de su labor en la salud pública. Cómo había informado Infobae, la candidatura recibió numerosos avales institucionales y adhesiones que resaltan su recorrido profesional.

Como se mencionó, Pizzi ya había sido distinguido con el mismo título por la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional del Nordeste. En el caso de este último fue especialmente significativo por tratarse del primer honoris causa otorgado en 70 años de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios.

El Senado argentino premia la labor científica y la contribución social de Hugo Pizzi

Pizzi dijo hoy a Infobae que estos reconocimientos lo "emocionan profundamente", especialmente por su origen en el interior del país y su vínculo con las universidades nacionales.

La carrera de Hugo Pizzi se caracteriza por una amplia labor en docencia, investigación y gestión en salud pública. Graduado como médico cirujano y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Córdoba, ha publicado más de veinte libros y numerosos trabajos científicos. Entre sus obras destacan títulos como “Parasitología y Micología”, “Conceptos de Economía para médicos sanitaristas” y “Toxoplasmosis”. Además, ha dirigido investigaciones en zoonosis y parasitología, y ha ocupado cargos en diversas áreas del sistema de salud, incluyendo la coordinación de la campaña contra la gripe H1N1 en 2009. Pizzi también fue miembro fundador de la Sociedad de Salud Pública de Córdoba y de la Asociación de Parasitología de la República Argentina.

Los galardones otorgados en 2025 posicionan a Hugo Pizzi como referente de la salud y educación médica

El impacto de su trabajo se refleja en campañas de salud pública de alcance nacional, como la lucha contra la toxoplasmosis, que logró reducir de 13 a tres los casos de niños afectados por cada mil nacidos vivos, y en la campaña “Chau Lombriz”, implementada en todo el país. Pizzi relató a Infobae que su labor ha tenido repercusión tanto en Argentina como en el extranjero, con colaboraciones en Francia y Perú, y que su enfoque siempre estuvo orientado a la investigación aplicada y el trabajo en terreno. Además, fue pionero en advertir sobre el calentamiento global y sus consecuencias en la aparición de enfermedades tropicales, anticipando problemáticas que luego se manifestaron en la región.

A lo largo de su carrera, Pizzi ha recibido reconocimientos de instituciones nacionales e internacionales, como el Premio Roberto Vaccarezza de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, distinciones de la República Federativa de Brasil, la República Francesa y la Embajada de Perú, así como homenajes del Consejo de Médicos de Córdoba y la Cámara de Diputados de Santa Fe. Su trabajo sobre toxoplasmosis fue destacado por el profesor J.K. Frenkel de la Universidad de Kansas, y su experiencia en el manejo de enfermedades como el Ébola y la fiebre hemorrágica argentina ha sido solicitada en distintos países.

La trayectoria de Hugo Pizzi, reconocida por campañas y avances en salud pública

Las reacciones ante estos reconocimientos han causado profunda emoción al propio Pizzi, quien expresó a Infobae: “Lo del Senado fue impactante para mí también, al ser del interior y recibir los tres honoris causa, la resolución del Senado, de la universidad y esto de la Academia de Brasil fue conmocionante”.

“Nuestros trabajos siempre tuvieron repercusión y hemos tenido mucha devolución de los mismos, porque han sido campañas, trabajos en terreno”, subrayó.

El conjunto de distinciones recibidas en 2025 y el reconocimiento internacional en Brasil refuerzan la proyección de Hugo Pizzi como referente de la salud pública y la ciencia argentinas, y renuevan su compromiso con la investigación y la formación de nuevas generaciones. El alcance de estos homenajes, como expresó Pizzi ante el Senado de la Nación, le brinda un renovado impulso para continuar su labor en beneficio de la comunidad científica y sanitaria.