Salud

La clave para mejorar la memoria es un hábito sencillo que se puede hacer todos los días

Una actividad simple favorece la neurogénesis y la neuroplasticidad, lo que fortalece la sinapsis, concentración y aprendizaje

Dr López Rosetti - La Memoria

¿Le gustaría mejorar y conservar su memoria? Estoy seguro de que su respuesta es sí. Pero permítame hacerle una pregunta.

¿Y si le dijera que existe una pastilla capaz de mejorar y aumentar su memoria? Una que le permita conservar mejor sus recuerdos, reduzca el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas que afectan la memoria, como el Alzheimer, y que, además, eleve su estado de ánimo.

¿Qué me respondería? Sí, ya lo sé: que se la recete. Le cuento lo siguiente: después de los 40 años, aproximadamente, empieza a disminuir la cantidad de neuronas en nuestro cerebro. Pero no solo disminuyen las neuronas, también las conexiones entre ellas, es decir, las sinapsis. Pero espere, hay una buena noticia: el secreto es el ejercicio físico.

El ejercicio físico impulsa la neurogénesis

Un sencillo cambio en el
Un sencillo cambio en el día a día puede marcar la diferencia en la memoria y el ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Está demostrado científicamente que la actividad física moderada y sostenida, como una caminata rápida todos los días, es beneficiosa. No es necesario realizar ejercicios intensos; con caminar a paso ligero durante 30 minutos cinco veces por semana es suficiente.

Está probado científicamente que la actividad física incrementa el número de neuronas, lo que se conoce como neurogénesis. Preste atención a este dato.

El ejercicio también aumenta la cantidad de conexiones entre las neuronas, es decir, mejora el “cableado” cerebral. Estas conexiones, conocidas como sinapsis, se fortalecen gracias a la llamada neuroplasticidad.

La actividad física moderada incrementa
La actividad física moderada incrementa la cantidad de neuronas y fortalece las conexiones cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sabe por qué ocurre esto? Porque cuando nos movemos, nuestros músculos generan sustancias llamadas mioquinas. Estas mioquinas viajan por la sangre, atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan hasta lo más profundo del cerebro. Una vez allí, estimulan la producción de una sustancia llamada BDNF, que significa factor neurotrófico derivado del cerebro. Esa sustancia, generada como consecuencia de la actividad física, funciona como un fertilizante cerebral.

¿Se da cuenta de lo que le digo? El ejercicio físico produce nuevas neuronas —neurogénesis— y mejora los contactos entre ellas —neuroplasticidad—. En otras palabras, la actividad física no solo mejora nuestro cerebro, sino que también lo hace “nacer de nuevo” al generar nuevas neuronas.

Por todo esto, le recomiendo hacer ejercicio físico.

Caminar ayuda a proteger la memoria

Caminar a paso ligero durante
Caminar a paso ligero durante 30 minutos cinco veces por semana favorece la salud cerebral y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como publicó Infobae, un estudio de la Universidad de Harvard señaló que caminar regularmente es una actividad eficaz para proteger la memoria en personas mayores de 60 años. Esta práctica, de acuerdo con los investigadores, no solo favorece la salud cognitiva, sino que también mantiene el cerebro activo y reduce el riesgo de deterioro.

El Dr. Scott McGinnis, profesor adjunto de neurología en la Esuela de Medicina de Harvard, aconsejó tratar el ejercicio como un hábito esencial, similar a tomar un medicamento recetado. Recomendó fijar la meta de realizar actividad física de intensidad moderada, como caminar a paso ligero, durante 150 minutos semanales.

Caminar al aire libre a ritmo moderado revitaliza áreas clave del cerebro, mejora la circulación sanguínea y el flujo de oxígeno, y contribuye a reducir el estrés, un factor vinculado directamente con la pérdida de memoria.

*El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

