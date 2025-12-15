Salud

Cómo los comentarios sobre el cuerpo en Navidad impactan en la salud emocional, según especialistas

Los encuentros familiares de fin de año pueden convertirse en escenarios de tensión emocional cuando aparecen críticas o juicios sobre la apariencia, un factor que especialistas advierten como un aspecto sensible para quienes ya enfrentan inseguridades o dificultades alimentarias

Guardar
Los comentarios sobre el cuerpo
Los comentarios sobre el cuerpo en Navidad generan tensión emocional y afectan la salud mental de jóvenes y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas de Navidad, muchas personas se reúnen con sus familias, participan en comidas abundantes y soportan observaciones sobre su cuerpo o hábitos alimentarios. Estas situaciones suelen desarrollarse entre diciembre y enero, en hogares de todo el país, y afectan tanto a jóvenes como a adultos. La convivencia en este periodo, marcada por la tradición y la convivencia forzada, incrementa la presión social en torno a la imagen corporal.

Las celebraciones familiares activan emociones intensas, ya que los comentarios o juicios sobre el aspecto físico influyen directamente en la percepción individual. Tanto quienes enfrentan dificultades alimentarias como quienes experimentaron críticas recurrentes sobre su cuerpo resultan especialmente vulnerables ante este tipo de situaciones.

A menudo, lo que debería ser un momento de disfrute termina convertido en un escenario de tensión emocional, culpa y conflictos internos.

Las críticas familiares sobre la
Las críticas familiares sobre la apariencia física durante las fiestas incrementan la presión social y la autovigilancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un comentario sobre peso o la insistencia en probar ciertos platos puede desencadenar malestar y preocupación por la apariencia, más aún cuando proviene del círculo íntimo y se repite año tras año.

Según la Psicóloga General Sanitaria, Regina López, citada por Psicología y Mente, este tipo de comentarios tiene la capacidad de reactivar inseguridades aprendidas y perpetuar un clima de malestar en las celebraciones familiares.

El entorno familiar y la autovigilancia

De acuerdo con estudios en psicología social mencionados por la profesional, la percepción sobre el cuerpo suele volverse más negativa cuando se anticipa la evaluación externa. En contextos donde se idealiza la delgadez y se asume la flexibilidad con la comida como un fallo, la autocrítica y la vigilancia aumentan de forma marcada. Las reacciones más frecuentes incluyen la comparación con otros, el intento de controlar la ingesta y el ajuste de la vestimenta.

Especialistas advierten que los juicios
Especialistas advierten que los juicios sobre el peso en reuniones navideñas reactivan inseguridades y perpetúan el malestar (Freepik)

La profesional indicó a Psicología y Mente que la elección de los alimentos en Navidad está fuertemente asociada a factores culturales y emocionales. El ambiente de abundancia, junto con la presión social, multiplican las posibilidades de desarrollar conductas restrictivas o compensatorias. Las personas con historial de dieta o perfeccionismo corporal, por ejemplo, encuentran especialmente difícil mantener la tranquilidad a la mesa.

La presión de escuchar frases como “deberías comer menos” o “prueba esto” obliga a desconectarse de las señales internas de hambre y saciedad. El organismo puede responder con tensión muscular, deseos de evitar el entorno o necesidad de restringir alimentos después del evento.

Según la psicóloga López Riego, los entornos familiares influyen poderosamente en la regulación emocional y la autopercepción.

La presión social y la
La presión social y la abundancia de comida en Navidad dificultan mantener una relación sana con la alimentación (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA TIMOLINA)

Las experiencias de vergüenza asociadas a la apariencia física o la forma de comer se magnificarán en reuniones donde la familia convierte el cuerpo en tema de conversación pública. Los límites entre la identidad y la vida personal se diluyen, dejando a muchos sin espacios de protección psicológica.

El impacto de estas dinámicas no se limita al momento de la comida. La anticipación de situaciones incómodas genera ansiedad días antes, y la tensión puede mantenerse después, alimentando sentimientos de culpa o insatisfacción corporal. El reto, afirma Psicología y Mente, consiste en identificar los propios límites y buscar estrategias para proteger el bienestar emocional durante las fiestas.

La anticipación de comentarios sobre
La anticipación de comentarios sobre el cuerpo en las fiestas puede provocar ansiedad y sentimientos de culpa duraderos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma eficaz de reducir el malestar incluye preparar respuestas para evitar conversaciones incómodas acerca del cuerpo o la alimentación. Expresiones sencillas como “prefiero no hablar de ese tema” contribuyen a marcar distancias sin generar confrontaciones. Ajustar las expectativas personales resulta clave para disminuir la autovigilancia y la rigidez, factores directamente asociados al malestar en estas fechas.

Tomar breves descansos o retirarse del espacio compartido ayuda a regular las emociones y recuperar la estabilidad. Esta autorregulación permite reconectar con las sensaciones internas, identificando el hambre real y el deseo de disfrutar la comida sin culpa.

De acuerdo con especialistas, el apoyo de personas respetuosas en el entorno familiar facilita el manejo del estrés y mejora la experiencia social navideña.

El apoyo familiar respetuoso y
El apoyo familiar respetuoso y la autorregulación emocional son claves para proteger el bienestar durante las celebraciones navideñas (Freepik)

Los intentos de compensar la ingesta antes o después de una comida suelen aumentar la ansiedad y dificultar una relación sana con el cuerpo. El cuerpo necesita estabilidad, no sanciones por haber disfrutado de la comida. Reconocer que las fiestas pueden provocar malestar resulta fundamental para evitar la autocrítica excesiva.

Asimismo, buscar acompañamiento psicológico puede ser útil para reconstruir la relación personal con la comida y los límites en el ámbito familiar.

Las reuniones navideñas no deberían centrar su atención en la apariencia física ni en el control alimentario. Un entorno seguro y respetuoso favorece que cada persona disfrute de las celebraciones sin exponerse a presiones innecesarias. Autocuidado implica, ante todo, proteger y priorizar el bienestar propio en estas fechas.

Temas Relacionados

Salud emocionalNavidadImagen corporalAlimentaciónAutocuidadoNavidad 2025 ArgentinaArgentinaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La hierba común de cocina que puede aliviar los síntomas de la menopausia y la confusión mental, según expertos

Estudios recientes respaldan el uso de esta planta para aliviar los sofocos y mejorar la memoria, gracias a sus efectos sobre el sistema hormonal y cognitivo

La hierba común de cocina

Qué dice la ciencia sobre los beneficios del café para la salud y cómo tomarlo mejor

Nuevas investigaciones y especialistas en nutrición coinciden en que su consumo moderado aporta antioxidantes clave y podría reducir el riesgo de diversas enfermedades. El método de preparación, los agregados y el momento del día resultan decisivos para aprovechar sus efectos positivos

Qué dice la ciencia sobre

Alimentación infantil: desafíos actuales y consejos para sumar nutrientes clave

En una nueva edición de El Puente, la pediatra Mabel Carosella destacó que la monotonía en los platos diarios puede derivar en consecuencias para la salud

Alimentación infantil: desafíos actuales y

La clave para mejorar la memoria es un hábito sencillo que se puede hacer todos los días

Una actividad simple favorece la neurogénesis y la neuroplasticidad, lo que fortalece la sinapsis, concentración y aprendizaje

La clave para mejorar la

La receta anti envejecimiento de Ángel Durántez, autor de “Joven a los 100″

En una entrevista en el podcast Tengo un Plan, este referente en longevidad, destaca la combinación de ejercicio, dieta mediterránea y actitud positiva como los pilares esenciales para retrasar el deterioro y mantener la autonomía en la vejez

La receta anti envejecimiento de
DEPORTES
Una grave enfermedad detuvo su

Una grave enfermedad detuvo su carrera hace 13 años: volvió a jugar al tenis y llegó a una final

Fue campeón con el River de Ramón Díaz, jugó en Europa y ahora tiene una escuela de música en un pequeño pueblo: “Una magia inexplicable”

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

TELESHOW
El debut del Martín Fierro

El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

INFOBAE AMÉRICA

Entró por la ventana y

Entró por la ventana y la atacó durante horas: el brutal crimen de Annie Hester que reveló una trama de venganza familiar

Soledad, cansancio y redención: la historia de cómo el Dr. Seuss dio origen a El Grinch

Rovaniemi, el pueblo del Ártico donde la Navidad nunca termina

La verdadera historia de la Navidad: cómo una celebración religiosa se convirtió en un fenómeno global

Así es Puntagrande, el hotel más pequeño del mundo