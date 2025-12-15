Cómo los comentarios sobre el cuerpo en Navidad impactan en la salud emocional, según especialistas

Los comentarios sobre el cuerpo en Navidad generan tensión emocional y afectan la salud mental de jóvenes y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas de Navidad, muchas personas se reúnen con sus familias, participan en comidas abundantes y soportan observaciones sobre su cuerpo o hábitos alimentarios. Estas situaciones suelen desarrollarse entre diciembre y enero, en hogares de todo el país, y afectan tanto a jóvenes como a adultos. La convivencia en este periodo, marcada por la tradición y la convivencia forzada, incrementa la presión social en torno a la imagen corporal.

Las celebraciones familiares activan emociones intensas, ya que los comentarios o juicios sobre el aspecto físico influyen directamente en la percepción individual. Tanto quienes enfrentan dificultades alimentarias como quienes experimentaron críticas recurrentes sobre su cuerpo resultan especialmente vulnerables ante este tipo de situaciones.

A menudo, lo que debería ser un momento de disfrute termina convertido en un escenario de tensión emocional, culpa y conflictos internos.

Las críticas familiares sobre la apariencia física durante las fiestas incrementan la presión social y la autovigilancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un comentario sobre peso o la insistencia en probar ciertos platos puede desencadenar malestar y preocupación por la apariencia, más aún cuando proviene del círculo íntimo y se repite año tras año.

Según la Psicóloga General Sanitaria, Regina López, citada por Psicología y Mente, este tipo de comentarios tiene la capacidad de reactivar inseguridades aprendidas y perpetuar un clima de malestar en las celebraciones familiares.

El entorno familiar y la autovigilancia

De acuerdo con estudios en psicología social mencionados por la profesional, la percepción sobre el cuerpo suele volverse más negativa cuando se anticipa la evaluación externa. En contextos donde se idealiza la delgadez y se asume la flexibilidad con la comida como un fallo, la autocrítica y la vigilancia aumentan de forma marcada. Las reacciones más frecuentes incluyen la comparación con otros, el intento de controlar la ingesta y el ajuste de la vestimenta.

Especialistas advierten que los juicios sobre el peso en reuniones navideñas reactivan inseguridades y perpetúan el malestar (Freepik)

La profesional indicó a Psicología y Mente que la elección de los alimentos en Navidad está fuertemente asociada a factores culturales y emocionales. El ambiente de abundancia, junto con la presión social, multiplican las posibilidades de desarrollar conductas restrictivas o compensatorias. Las personas con historial de dieta o perfeccionismo corporal, por ejemplo, encuentran especialmente difícil mantener la tranquilidad a la mesa.

La presión de escuchar frases como “deberías comer menos” o “prueba esto” obliga a desconectarse de las señales internas de hambre y saciedad. El organismo puede responder con tensión muscular, deseos de evitar el entorno o necesidad de restringir alimentos después del evento.

Según la psicóloga López Riego, los entornos familiares influyen poderosamente en la regulación emocional y la autopercepción.

La presión social y la abundancia de comida en Navidad dificultan mantener una relación sana con la alimentación (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA TIMOLINA)

Las experiencias de vergüenza asociadas a la apariencia física o la forma de comer se magnificarán en reuniones donde la familia convierte el cuerpo en tema de conversación pública. Los límites entre la identidad y la vida personal se diluyen, dejando a muchos sin espacios de protección psicológica.

El impacto de estas dinámicas no se limita al momento de la comida. La anticipación de situaciones incómodas genera ansiedad días antes, y la tensión puede mantenerse después, alimentando sentimientos de culpa o insatisfacción corporal. El reto, afirma Psicología y Mente, consiste en identificar los propios límites y buscar estrategias para proteger el bienestar emocional durante las fiestas.

La anticipación de comentarios sobre el cuerpo en las fiestas puede provocar ansiedad y sentimientos de culpa duraderos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma eficaz de reducir el malestar incluye preparar respuestas para evitar conversaciones incómodas acerca del cuerpo o la alimentación. Expresiones sencillas como “prefiero no hablar de ese tema” contribuyen a marcar distancias sin generar confrontaciones. Ajustar las expectativas personales resulta clave para disminuir la autovigilancia y la rigidez, factores directamente asociados al malestar en estas fechas.

Tomar breves descansos o retirarse del espacio compartido ayuda a regular las emociones y recuperar la estabilidad. Esta autorregulación permite reconectar con las sensaciones internas, identificando el hambre real y el deseo de disfrutar la comida sin culpa.

De acuerdo con especialistas, el apoyo de personas respetuosas en el entorno familiar facilita el manejo del estrés y mejora la experiencia social navideña.

El apoyo familiar respetuoso y la autorregulación emocional son claves para proteger el bienestar durante las celebraciones navideñas (Freepik)

Los intentos de compensar la ingesta antes o después de una comida suelen aumentar la ansiedad y dificultar una relación sana con el cuerpo. El cuerpo necesita estabilidad, no sanciones por haber disfrutado de la comida. Reconocer que las fiestas pueden provocar malestar resulta fundamental para evitar la autocrítica excesiva.

Asimismo, buscar acompañamiento psicológico puede ser útil para reconstruir la relación personal con la comida y los límites en el ámbito familiar.

Las reuniones navideñas no deberían centrar su atención en la apariencia física ni en el control alimentario. Un entorno seguro y respetuoso favorece que cada persona disfrute de las celebraciones sin exponerse a presiones innecesarias. Autocuidado implica, ante todo, proteger y priorizar el bienestar propio en estas fechas.