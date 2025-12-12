Bloqueos nerviosos recomendados para el tratamiento de la migraña en urgencias

JUEVES, 11 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas hospitalizadas por una migraña incapacitante deberían recibir bloqueos nerviosos dirigidos en lugar de opioides intravenosos para calmar el dolor, según una importante actualización de las directrices de tratamiento.

Los médicos deberían utilizar una inyección de bloqueo nervioso para evitar que las señales de dolor recorran los nervios occipitales situados cerca de la parte superior de la columna, según un informe publicado en Headache: The Journal of Head and Face Pain.

"Los nervios occipitales en la base del cráneo transmiten señales de dolor a la misma zona del cerebro por donde llegan señales de dolor de toda la cabeza", dijo la investigadora principal Dra. Serena Orr, profesora asociada de neurología en la Universidad de Calgary, en un comunicado de prensa.

Anestesiar estos nervios proporciona alivio de dos maneras.

"Primero, la parte trasera de la cabeza se entumece durante varias horas", dijo Orr. "Segundo, vemos que las señales de dolor de forma más amplia desde toda la cabeza pueden amortiguarse en el cerebro, dado este área compartida donde llegan las señales de dolor tanto para los nervios occipitales como para las ramas de otros nervios desde la cabeza."

Las directrices recomiendan que este bloqueo del nervio occipital se combine con proclorperazina intravenosa, un medicamento que trata las náuseas y los vómitos.

Por otro lado, las nuevas directrices indican que los opioides intravenosos y el paracetamol intravenoso no son analgésicos recomendados para el tratamiento de las migrañas en urgencias.

Esta es la primera actualización importante de las directrices de la American Headache Society para el tratamiento de la migraña en urgencias desde 2016.

"Esta actualización supone un cambio importante en la atención de la migraña en urgencias, con una evidencia más sólida que respalda tratamientos no opioides efectivos", dijo la investigadora principal , la Dra. Jennifer Robblee, especialista en cefaleas del Barrow Neurological Institute de Phoenix, en un comunicado de prensa. "Implementar estos enfoques puede mejorar los resultados para los pacientes y reducir la dependencia de los opioides."

La migraña representa aproximadamente una cuarta parte de los 3,5 millones de casos relacionados con el dolor de cabeza que atienden las urgencias estadounidenses cada año, según los investigadores en notas de fondo.

Desafortunadamente, los médicos de urgencias siguen teniendo dificultades para calmar el dolor de migraña, con solo un 37% de los pacientes que salen del hospital sin dolor de cabeza tras el tratamiento, según los investigadores.

Los opioides no se han recomendado durante años, pero siguen utilizándose para tratar casos de migraña en urgencias, señalaron los investigadores. Sin embargo, su uso disminuyó del 54% de los casos en 2007-2010 al 28% en 2015-2018.

Para desarrollar las nuevas guías, los investigadores evaluaron datos de 26 nuevos ensayos clínicos que evaluaron 20 tratamientos inyectables para la migraña. Todos los ensayos se realizaron tras una actualización de las directrices de 2016.

Los investigadores descubrieron que la combinación de un bloqueo del nervio occipital y la proclorperazina intravenosa tenía la evidencia más fuerte de efectividad.

"Por primera vez, estas directrices recomiendan formalmente los bloqueos nerviosos como tratamiento basado en la evidencia para los ataques agudos de migraña en urgencias. Integrar esta opción en la práctica puede ofrecer a los pacientes un alivio del dolor más rápido y ampliar las herramientas disponibles para los profesionales de urgencias", explicó Robblee.

Sin embargo, Orr señaló que este enfoque puede tardar en llegar a todas las salas de urgencias.

"Debido a que el uso de bloqueos nerviosos requiere personal y suministros formados, será esencial la difusión de la formación procedimental y el apoyo para su implementación", afirmó.

