El día después de comer de más: estrategias simples y mitos sobre el peso

El aumento en la ingesta de alimentos en fechas festivas suele generar inquietud entre quienes se sientan alrededor de mesas repletas de platos tradicionales. No obstante, especialistas coinciden en que estos excesos esporádicos —más allá de las molestias transitorias— no representan un riesgo duradero para la salud digestiva. Así lo señala un análisis publicado en The Conversation, que invita a poner en perspectiva el acto de disfrutar celebraciones junto a seres queridos.

El cuerpo sabe afrontar los excesos puntuales

En épocas de festividades, es habitual consumir mayores cantidades de comida en periodos breves. Bryn Beeder, profesora visitante de Kinesiología, Nutrición y Salud en la Universidad de Miami y autora del análisis en The Conversation, señala que el organismo está preparado para afrontar estos eventos sin consecuencias a largo plazo. El aparato digestivo aplica procesos mecánicos y químicos para descomponer carbohidratos, proteínas y grasas, convertirlos en energía y mantener las funciones biológicas diarias.

Cuando la ingesta supera lo habitual, la digestión se ralentiza; el tracto gastrointestinal necesita más tiempo para procesar el mayor volumen. Las proteínas y grasas, en particular, requieren un período más prolongado para su descomposición, lo que genera una sensación de saciedad extendida tras comidas abundantes.

Ese ritmo digestivo más lento explica algunas molestias físicas frecuentes tras los festines: el estómago se expande, lo que aumenta la posibilidad de acidez, dolor abdominal, náuseas, gases e hinchazón. El cansancio también puede aparecer, ya que el cuerpo prioriza recursos energéticos para la digestión.

Incluso antes de comer, el organismo se anticipa al aumentar la producción de saliva y ácido gástrico. Culminada la comida abundante, la concentración de energía en el sistema digestivo explica por qué tanta gente siente fatiga luego de comer.

Según Beeder, estos síntomas suelen ser breves y evidencian la capacidad adaptativa del cuerpo ante los excesos, siempre que la alimentación, en general, permanezca equilibrada el resto del año.

Estrategias simples para evitar molestias digestivas

La indigestión puede minimizarse con actitudes sencillas. Los especialistas aconsejan permanecer en posición erguida después de comer, ya que recostarse puede intensificar el dolor estomacal y la acidez.

Es recomendable mantenerse de pie o sentado, al menos, dos o tres horas tras la comida. Además, una caminata tranquila de 10 a 15 minutos puede favorecer la digestión, estimular el movimiento natural del aparato digestivo y mejorar el flujo sanguíneo hacia el tracto gastrointestinal, facilitando el paso de los alimentos al intestino delgado.

Estos consejos, propuesto por Beeder, ponen el énfasis en aliviar las molestias sin medidas drásticas. Evitar la automedicación o la práctica de ayunos compensatorios resulta fundamental para mantener una relación saludable con la comida, ya que no existe una necesidad fisiológica de “compensar” por una sola noche de excesos.

El banquete festivo: mucho más que calorías

Las preocupaciones tras una comida copiosa suelen vincularse a la culpa alimentaria. Bryn Beeder explica que un día de indulgencia no origina un aumento de peso permanente ni modificaciones significativas en la salud física, pero la culpa reiterada sí afecta la relación con la alimentación y el propio cuerpo. Es clave recordar que los alimentos no poseen valor moral y evitar el lenguaje que los categorice como “buenos” o “malos”.

En estas fechas, el acto de compartir la mesa también cumple una función emocional difícil de reemplazar. Los aromas y sabores de las recetas familiares evocan recuerdos intensos, pues el cerebro asocia estos estímulos con la memoria a largo plazo y las emociones. Comer en las fiestas no se reduce a necesidades nutricionales; refuerza lazos afectivos y genera recuerdos que perduran.

De acuerdo con la especialista, el valor de las comidas festivas se encuentra en el placer de compartir, en la compañía y en el sentido de pertenencia que renuevan las tradiciones. Al elegir alimentos que reconfortan y conectan con la historia personal, se alimenta tanto el cuerpo como el espíritu.

Un exceso ocasional, en el marco de las celebraciones, no pone en riesgo la salud a largo plazo, pero suma momentos de alegría y memoria que trascienden lo nutricional. Entender que un exceso puntual no compromete la salud permite disfrutar plenamente de estas reuniones, centrándose en el encuentro, el bienestar colectivo y la construcción de recuerdos junto a los seres queridos.