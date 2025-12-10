¿Quieres evitar tener un adolescente problemático? Involucra a tus hijos en deportes juveniles, según un estudio.

Salud

MARTES, 9 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Preocupado de que tu hijo vaya a ser un adolescente difícil, en constante fricción con padres, profesores y otras figuras de autoridad?

Haz que se involucre en el deporte, sugiere un nuevo estudio.

Los niños que participaban en deportes organizados entre los 6 y los 10 años tenían menos probabilidades de mostrar signos de trastorno opositor-desafiante en sus preadolescentes, informaron los investigadores el 8 de diciembre en la revista European Child & Adolescent Psychiatry.

"Los niños que participaron de forma constante en deportes organizados mostraron significativamente menos síntomas posteriores de oposición desafiante en ambas edades en comparación con los niños con baja o inconsistente participación", dijo el investigador principal Matteo Privitera, estudiante de doctorado en la Universidad de Pavía en Italia.

"El deporte puede servir como un contexto natural e influyente para aprender autorregulación, cooperación y respeto por las normas", añadió en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a casi 1.500 niños y niñas que participaron en deportes organizados entre los 6 y los 10 años, y luego respondieron cuestionarios a los 10 y 12 años para evaluar el trastorno oposicionista desafiante.

"Los síntomas del trastorno incluyen patrones persistentes de irritabilidad, desafío y hostilidad hacia las figuras de autoridad", dijo Privitera. "El trastorno está sobrerrepresentado por los niños y a menudo acompaña a otros trastornos del neurodesarrollo como el TDAH y las dificultades de aprendizaje."

Es importante destacar que "estos comportamientos pueden interferir con el aprendizaje, las relaciones y la salud mental a largo plazo", añadió Privatera. "En nuestro estudio, queríamos analizar los síntomas e intentar identificar estrategias accesibles y comunitarias que fomenten un comportamiento más adaptativo en los niños."

Los resultados mostraron que los niños que se mantuvieron en los deportes organizados tenían menos probabilidades de mostrar menos signos de desafío a los 10 y 12 años, en comparación con aquellos que participaban con menos frecuencia.

No se encontraron asociaciones similares entre las niñas, según los investigadores -- no es sorprendente, dado que los niños generalmente muestran más desafío en la preadolescencia que las niñas.

"Nuestros hallazgos apoyan la idea de que las actividades extracurriculares estructuradas pueden promover la resiliencia conductual", dijo el investigador Kianoush Harandian, estudiante de doctorado en la Universidad de Montreal, en un comunicado de prensa. "El deporte ofrece un entorno supervisado y socialmente estimulante que puede ayudar a los niños a interiorizar las normas de comportamiento adaptativo."

La investigadora principal Linda Pagani, profesora en la Universidad de Montreal, señaló los beneficios a largo plazo.

"Fomentar la participación sostenida en el deporte en la infancia media puede reducir la carga de los trastornos de conducta disruptiva y apoyar el bienestar a largo plazo", afirmó en un comunicado de prensa. "Es una estrategia sencilla y accionable con beneficios para las familias, las escuelas y las comunidades."

FUENTE: Universidad de Montreal, comunicado de prensa, 8 de diciembre de 2025

