Agente Naranja Vinculado a Cánceres Raros de Médula Ósea

MARTES, 9 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los soldados expuestos al defoliante Agente Naranja de la época de la Guerra de Vietnam tienen un mayor riesgo de padecer una forma rara de cáncer de médula ósea, según ha revelado un importante estudio reciente.

El estudio encontró que las personas expuestas al Agente Naranja tienen un mayor riesgo de desarrollar el síndrome mielodisplásico (MDS), un cáncer de médula ósea que se desarrolla lentamente a lo largo de una vida de daño genético acumulado.

Además, tienen más probabilidades de desarrollar el síndrome de la MDS antes que otros y de padecer una enfermedad más agresiva, informaron investigadores el lunes en una reunión de la Sociedad Americana de Hematología en Orlando.

"Este estudio ha sido una búsqueda personal", dijo el investigador principal , el Dr. Mikkael Sekeres, jefe de hematología en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami.

"Veo veteranos que desarrollan estas condiciones y necesitan cuidados médicos costosos, pero no puedo escribir una carta que establezca causalidad porque, antes de este estudio, no habíamos vinculado claramente al Agente Naranja con el MDS", dijo en un comunicado de prensa.

Unos 2,6 millones de miembros del servicio estadounidense podrían haber estado expuestos al Agente Naranja durante la Guerra de Vietnam, según los investigadores en notas de fondo. El defoliante contiene uno de los productos químicos industriales más peligrosos jamás producidos, una forma tóxica de dioxina.

Estudios previos han relacionado el Agente Naranja con otros cánceres de la sangre, incluyendo linfoma, mieloma múltiple y leucemia.

Pero no se había establecido ningún vínculo entre el Agente Naranja y el MDS, principalmente porque los datos no estaban disponibles, dijo Sekeres.

"Nadie había estudiado esto antes porque no había registros organizados con los datos necesarios para hacer esta conexión", dijo Sekeres.

El MDS afecta hasta a 20.000 estadounidenses cada año, típicamente mayores de 70 años, según los investigadores.

Para este nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de un estudio financiado por el gobierno federal que incluyó pacientes con sospecha o diagnóstico de SDM entre 2016 y 2024.

Los investigadores se centraron en 2.115 personas inscritas en el estudio, incluyendo 130 que dijeron haber estado expuestas al Agente Naranja.

Los resultados mostraron que las personas expuestas al Agente Naranja tendían a ser diagnosticadas con MDS a edades más tempranas.

También tenían más probabilidades de presentar mutaciones genéticas dañinas que contribuyen al SMD, y de mostrar patrones genéticos de alto riesgo observados en casos de SDM causados por exposición tóxica.

"MDS no es un éxito único", dijo Sekeres. "Los pacientes tienen una mutación genética que ocurre, luego otra, y después otra. Esas mutaciones tardan décadas en desarrollarse, y con una exposición como la del Agente Naranja, los pacientes pueden adquirir esa primera mutación a una edad más temprana de la que normalmente tendrían."

Los pacientes con MDS expuestos al Agente Naranja también tenían el doble de riesgo de que su enfermedad progresara tras el diagnóstico. Sin embargo, la supervivencia global fue similar a la de los pacientes no expuestos al defoliante, encontraron los investigadores.

"El hallazgo de progresión fue sorprendente", dijo Sekeres. "No esperábamos que esa señal fuera tan fuerte como fue."

Los veteranos negros tenían más del doble de probabilidades de exponerse al Agente Naranja que los militares blancos, aunque representaban solo el 16% de los hombres que sirvieron en Vietnam, según los investigadores.

"Esta toxina puede haber afectado a una población particularmente vulnerable", dijo Sekeres.

Estos resultados podrían ayudar a los veteranos a recibir cobertura para el tratamiento del SDM, especialmente aquellos expuestos al Agente Naranja, según los investigadores.

El equipo planea verificar sus resultados a continuación utilizando bases de datos nacionales de veteranos.

"Los veteranos llevan mucho tiempo esperando que alguien se tome esto en serio", dijo Sekeres. "Si nuestro trabajo puede mover aunque sea un poco la aguja, eso tiene un significado increíble."

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el síndrome mielodisplásico.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Miami, 8 de diciembre de 2025