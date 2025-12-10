Salud

Agente Naranja Vinculado a Cánceres Raros de Médula Ósea

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 9 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los soldados expuestos al defoliante Agente Naranja de la época de la Guerra de Vietnam tienen un mayor riesgo de padecer una forma rara de cáncer de médula ósea, según ha revelado un importante estudio reciente.

El estudio encontró que las personas expuestas al Agente Naranja tienen un mayor riesgo de desarrollar el síndrome mielodisplásico (MDS), un cáncer de médula ósea que se desarrolla lentamente a lo largo de una vida de daño genético acumulado.

Además, tienen más probabilidades de desarrollar el síndrome de la MDS antes que otros y de padecer una enfermedad más agresiva, informaron investigadores el lunes en una reunión de la Sociedad Americana de Hematología en Orlando.

"Este estudio ha sido una búsqueda personal", dijo el investigador principal , el Dr. Mikkael Sekeres, jefe de hematología en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami.

"Veo veteranos que desarrollan estas condiciones y necesitan cuidados médicos costosos, pero no puedo escribir una carta que establezca causalidad porque, antes de este estudio, no habíamos vinculado claramente al Agente Naranja con el MDS", dijo en un comunicado de prensa.

Unos 2,6 millones de miembros del servicio estadounidense podrían haber estado expuestos al Agente Naranja durante la Guerra de Vietnam, según los investigadores en notas de fondo. El defoliante contiene uno de los productos químicos industriales más peligrosos jamás producidos, una forma tóxica de dioxina.

Estudios previos han relacionado el Agente Naranja con otros cánceres de la sangre, incluyendo linfoma, mieloma múltiple y leucemia.

Pero no se había establecido ningún vínculo entre el Agente Naranja y el MDS, principalmente porque los datos no estaban disponibles, dijo Sekeres.

"Nadie había estudiado esto antes porque no había registros organizados con los datos necesarios para hacer esta conexión", dijo Sekeres.

El MDS afecta hasta a 20.000 estadounidenses cada año, típicamente mayores de 70 años, según los investigadores.

Para este nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de un estudio financiado por el gobierno federal que incluyó pacientes con sospecha o diagnóstico de SDM entre 2016 y 2024.

Los investigadores se centraron en 2.115 personas inscritas en el estudio, incluyendo 130 que dijeron haber estado expuestas al Agente Naranja.

Los resultados mostraron que las personas expuestas al Agente Naranja tendían a ser diagnosticadas con MDS a edades más tempranas.

También tenían más probabilidades de presentar mutaciones genéticas dañinas que contribuyen al SMD, y de mostrar patrones genéticos de alto riesgo observados en casos de SDM causados por exposición tóxica.

"MDS no es un éxito único", dijo Sekeres. "Los pacientes tienen una mutación genética que ocurre, luego otra, y después otra. Esas mutaciones tardan décadas en desarrollarse, y con una exposición como la del Agente Naranja, los pacientes pueden adquirir esa primera mutación a una edad más temprana de la que normalmente tendrían."

Los pacientes con MDS expuestos al Agente Naranja también tenían el doble de riesgo de que su enfermedad progresara tras el diagnóstico. Sin embargo, la supervivencia global fue similar a la de los pacientes no expuestos al defoliante, encontraron los investigadores.

"El hallazgo de progresión fue sorprendente", dijo Sekeres. "No esperábamos que esa señal fuera tan fuerte como fue."

Los veteranos negros tenían más del doble de probabilidades de exponerse al Agente Naranja que los militares blancos, aunque representaban solo el 16% de los hombres que sirvieron en Vietnam, según los investigadores.

"Esta toxina puede haber afectado a una población particularmente vulnerable", dijo Sekeres.

Estos resultados podrían ayudar a los veteranos a recibir cobertura para el tratamiento del SDM, especialmente aquellos expuestos al Agente Naranja, según los investigadores.

El equipo planea verificar sus resultados a continuación utilizando bases de datos nacionales de veteranos.

"Los veteranos llevan mucho tiempo esperando que alguien se tome esto en serio", dijo Sekeres. "Si nuestro trabajo puede mover aunque sea un poco la aguja, eso tiene un significado increíble."

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el síndrome mielodisplásico.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Miami, 8 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayagentenaranjavinculadoacanceresrarosdemedulaosea

Últimas Noticias

Qué olvidos son parte del envejecimiento normal y cuáles pueden indicar un problema severo

Una guía reciente de Harvard Medical School explica las diferencias entre lapsus habituales y síntomas que requieren consulta profesional, además de ofrecer consejos para fortalecer la mente

Qué olvidos son parte del

La agilidad no es solo cosa de jóvenes: el ejercicio reactiva la dopamina en los adultos

Investigadores de los Estados Unidos hicieron un estudio en ratones y detectaron que la movilidad y la coordinación pueden recuperarse con actividad física, incluso cuando las neuronas han envejecido

La agilidad no es solo

Qué es el síndrome vespertino: el trastorno que se multiplica entre los adultos mayores y alerta a los especialistas

Expertos advierten que este fenómeno se vuelve cada vez más frecuente en personas de edad avanzada y señalan la importancia de prestar atención a sus síntomas

Qué es el síndrome vespertino:

Casos récord, escuelas cerradas y hospitales saturados: Reino Unido en alerta por la nueva variante de gripe H3N2

El aumento temprano y sostenido de contagios llevó a suspender actividades escolares y activar protocolos especiales. Cuáles son los síntomas y la importancia de la vacunación

Casos récord, escuelas cerradas y

Humo de tercera mano, el residuo invisible del tabaco que pone en riesgo la salud en hogares y espacios cerrados

Estos compuestos tóxicos persisten en superficies, muebles y tejidos mucho tiempo después de apagar un cigarrillo. Cómo esta condición impacta en los no fumadores e incrementa el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares

Humo de tercera mano, el
DEPORTES
La Semana del Tenis: la

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

Del enorme elogio a Julián Álvarez al tenso cruce con un periodista: 7 frases del Cholo Simeone tras el triunfo del Atlético de Madrid

La tajante frase de Alexis Mac Allister después de que Liverpool apartara a Mohamed Salah en medio de un escándalo

TELESHOW
Dillom, sin filtro con Pergolini:

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

INFOBAE AMÉRICA

‘Los años nuevos’, un retrato

‘Los años nuevos’, un retrato generacional sobre el amor moderno y sus circunstancias

El retorno de C. G. Jung: claves para comprender la incertidumbre del presente

“Aún estoy aquí”, el libro de la película que ganó el Oscar mostrando la dictadura de Brasil

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur