Videojuego educativo ayuda a los niños a aprender ciencia, según un estudio

LUNES, 8 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Los videojuegos suelen tener mala fama como distracción, pero un nuevo estudio sugiere que pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades científicas importantes.

Investigadores de la Universidad de Georgia crearon un videojuego educativo que ayuda a los estudiantes de primaria a aprender sobre el cuerpo humano, la salud y cómo usar la evidencia de la misma manera que los científicos.

El juego, llamado Virtual Vet, tardó siete años en desarrollarse y pasó por tres grandes rediseños antes de que el equipo encontrara la versión perfecta para los niños.

"Para que los niños accedan a este contenido, tienes que apoyar sus matemáticas y alfabetización. Y ese no era nuestro diseño original del juego", dijo Georgia Hodges, autora principal y profesora asistente de educación, en un comunicado de prensa. "Nuestro diseño original de juego era ciencia, ciencia, ciencia, pero lo que aprendimos es que primero hay que apoyar las matemáticas y la alfabetización. Luego haz que practiquen analizando e interpretando datos. Y luego llegas al aprendizaje de la ciencia."

El estudio --publicado recientemente en la revista Science Education -- comparó a estudiantes que jugaron al juego con otros que aprendieron el mismo contenido en entornos tradicionales de aula.

De media, los niños que jugaban obtenían mejores resultados en anatomía después.

En Virtual Vet, los estudiantes actúan como asistentes de clínica veterinaria cuidando de dos gatos llamados Cookies and Cream. Un gato está sano, mientras que el otro tiene poca energía y sobrepeso.

Los estudiantes deben recopilar datos, hacer observaciones, probar ideas y recomendar soluciones, todo ello mientras avanzan los seis niveles con objetivos de aprendizaje claros.

Los niños reciben comentarios a lo largo de todo el tiempo y deben corregir cualquier error antes de avanzar en el juego.

"Cuando das feedback a los niños y les das la oportunidad de intentarlo de nuevo con instrucciones, los niños aprenden más", dijo Hodges.

Los investigadores enfatizaron que el juego no debería sustituir a los profesores. En su lugar, los estudiantes juegan mientras los profesores siguen el progreso, ofrecen apoyo y aportan cuando es necesario.

"No saquéis al profesor, pero que esté allí para facilitar el aprendizaje", dijo Hodges.

La Escuela de Posgrado de Educación de Harvard ofrece más información sobre los videojuegos como herramientas de aprendizaje para niños.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Georgia, 5 de diciembre de 2025

