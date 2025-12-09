Dicen los expertos que los vídeos de TikTok engañan sobre el cuidado de la epilepsia

LUNES, 8 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Los vídeos falsos de clickbait en TikTok sobre tratamientos para la epilepsia están recibiendo más visualizaciones que las ofertas precisas y basadas en evidencias, según un nuevo estudio.

Más de la mitad de los vídeos de TikTok sobre epilepsia presentaban afirmaciones falsas, engañosas y potencialmente dañinas, informaron investigadores el viernes en la reunión anual de la Sociedad Americana de Epilepsia en Atlanta.

"En TikTok, los vídeos que llegan a la audiencia más amplia suelen ser los menos precisos", dijo la investigadora principal , la Dra. Evelina Dedic, residente de neurología infantil en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, en un comunicado de prensa.

"Eso crea un riesgo real para las personas con epilepsia, porque las afirmaciones engañosas de tratamiento pueden retrasar una atención eficaz, fomentar alternativas inseguras y aumentar la desconfianza hacia los expertos médicos", afirmó Dedic.

Para el estudio, los investigadores analizaron 200 vídeos de TikTok relacionados con el "tratamiento de la epilepsia" o "tratamiento de las convulsiones", juzgando cada uno por su precisión.

En total, el 55% de las visualizaciones --casi 2,9 millones de más de 52 millones-- implicaron 98 vídeos que fueron calificados como falsos, no precisos o potencialmente dañinos.

Algunos promovieron tratamientos para la epilepsia no probados, como masajes o terapias con puntos de presión, y al menos uno recomendó una tintura de marihuana que podría aumentar el riesgo de convulsiones, según los investigadores.

De los 98 vídeos, 91 fueron creados por influencers o profesionales de la medicina alternativa, según los investigadores.

Los médicos crearon 27 vídeos, y el 96% de ellos fueron calificados como verdaderos o mayormente verdaderos por el equipo de investigación.

Estos vídeos compartían orientación médica basada en la evidencia que explicaba los efectos secundarios de los medicamentos, cuándo preguntar a un médico sobre cambiar de medicamento o debatía la cirugía para epilepsia difícil de tratar.

Desafortunadamente, los vídeos creados por médicos recibieron menos de 368.000 visualizaciones, atrayendo significativamente menos atención que los vídeos que promocionan información falsa.

"Estos hallazgos recuerdan que las personas con epilepsia buscan respuestas en espacios online cada día", dijo el investigador Dr. Douglas Nordli III, profesor adjunto y epileptólogo pediátrico en la Universidad de Chicago, en un comunicado de prensa.

"Tenemos que encontrarnos allí con información clara y atractiva porque ahora mismo, puede ser difícil encontrar una guía fiable", añadió Nordli.

Las personas con epilepsia deberían prestar mucha atención a las credenciales de los creadores de vídeos para comprobar si cuentan con formación médica legítima, según los investigadores. Los pacientes deben ser especialmente cautelosos con las afirmaciones de solución universal o soluciones rápidas, y comentar cualquier consejo que reciban en redes sociales con un médico antes de aplicarlos.

"Este estudio subraya la preocupante realidad de que las personas que buscan ayuda para su salud a menudo se encuentran con información en línea que no solo es inexacta, sino potencialmente peligrosa", dijo el Dr. Howard Goodkin, presidente de la Sociedad Americana de Epilepsia, en un comunicado de prensa.

"Los pacientes y sus familias necesitan consejos en los que puedan confiar, especialmente cuando se enfrenta a una condición compleja como la epilepsia", añadió Goodkin, que no participó en el estudio.

Más información

La Fundación para la Epilepsia tiene una línea de ayuda para recibir consejos sobre epilepsia y convulsiones.

FUENTE: Sociedad Americana de Epilepsia, comunicado de prensa, 5 de diciembre de 2025