Deportes

Nicolás Paz sufrió un fuerte golpe en la cabeza en Como y debió ser hospitalizado por una pérdida momentánea de visión

El futbolista argentino tuvo que ser asistido durante el encuentro ante el Genoa. El mensaje que compartió en las redes sociales

Guardar

El futbolista argentino Nicolás Paz fue protagonista de un episodio preocupante durante el partido que disputaron Como 1907 y Genoa por la Serie A italiana. Un duro choque de cabezas con el defensor Alessandro Marcandalli obligó a Paz a abandonar el campo y ser hospitalizado por una pérdida momentánea de visión.

El incidente ocurrió cerca de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Como 1907 ganaba 1 a 0 en el estadio Luigi Ferraris. En una jugada de tiro de esquina, Nicolás Paz y Alessandro Marcandalli saltaron a disputar el balón y terminaron impactando sus cabezas. Ambos jugadores recibieron atención médica inmediata, aunque el argentino logró reincorporarse unos minutos más tarde y permaneció en el campo de juego hasta el entretiempo.

La preocupación aumentó cuando Nicolás Paz se acercó al banco de suplentes y manifestó: "No veo, no veo“, señalando problemas de visión en su ojo derecho. El técnico de Como 1907, Cesc Fábregas, decidió sustituirlo por el francés Maxence Caqueret antes del inicio del segundo tiempo, mientras el jugador era trasladado a un hospital para realizar estudios.

el mensaje de nico paz tras su golpe en la cabeza
El mensaje de Nico Paz tras su golpe en la cabeza

Nicolás Paz fue sometido a una tomografía, cuyo resultado descartó lesiones de gravedad. El propio entrenador declaró tras el partido: "Nico está bien. Está en el hospital y lo están evaluando. Se siente mejor, no veía bien“, citando el testimonio recogido por los medios presentes.

El triunfo de Como 1907 por 2 a 0, con goles de Anastasios Douvikas y Assane Diao, quedó marcado por el episodio que involucró a Nicolás Paz. El mediocampista, que nació en Tenerife pero posee nacionalidad argentina, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad tras recibir el alta médica, asegurando que se encontraba en buenas condiciones.

El episodio se produjo en un contexto especial para el futbolista, ya que Real Madrid decidió ejercer la cláusula de recompra para asegurar el regreso de Nicolás Paz al club español tras su destacada temporada en el fútbol italiano. El volante disputó 38 partidos entre la Serie A y la Copa Italia, con un saldo de 13 goles y 8 asistencias.

El club presidido por Florentino Pérez ya notificó a las partes involucradas y aseguró la vuelta del volante argentino, apenas un año después de su traspaso al fútbol italiano. La operación se cerrará antes del 30 de mayo, fecha límite estipulada en el contrato.

Nico Paz, tras una destacada temporada en la Serie A, regresará al club blanco después de su participación con la selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

El canterano madridista Nico Paz volverá al club tras una opción de recompra (España). EFE/Kiko Huesca.
El canterano madridista Nico Paz volverá al club tras una opción de recompra (España). EFE/Kiko Huesca.

La opción de recompra formó parte del acuerdo de traspaso realizado en 2024, una práctica habitual del Real Madrid para mantener control sobre el futuro de sus canteranos. Además de la recompra, el club incluyó un derecho de tanteo para futuras transferencias, garantizando así un control adicional sobre el destino del jugador.

Este movimiento se produce en un contexto en el que el Real Madrid busca fortalecer su plantilla tras dos temporadas sin títulos, encontrándose actualmente en la segunda posición de la liga española, a 11 puntos del líder Barcelona con cinco fechas por disputarse. El Como y su entrenador, Cesc Fàbregas, deberán ahora buscar alternativas ante la inminente salida de Paz, mientras continúan explorando la llegada de más jóvenes talentos provenientes de la cantera madridista.

Temas Relacionados

Nicolás PazComoGenoaSeria A

Últimas Noticias

Alerta en la lucha libre: un estudio revela que los atletas mueren antes por enfermedades, presión extrema y consumo de sustancias

Una investigación de la Universidad Macquarie advierte sobre un deterioro temprano en la salud de quienes participan en esta disciplina, con mayor incidencia de problemas cardíacos, trastornos neurológicos y adicciones, en un entorno de alta exigencia física y escaso acompañamiento

Alerta en la lucha libre: un estudio revela que los atletas mueren antes por enfermedades, presión extrema y consumo de sustancias

El impactante cierre de la exhibición de Colapinto con el auto en llamas: “Se quemó, amigo”

Más de 500.000 fánáticos coparon Palermo para la exhibición del argentino a bordo de un Alpine que sufrió con su destreza

El impactante cierre de la exhibición de Colapinto con el auto en llamas: “Se quemó, amigo”

El mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su histórica exhibición en Argentina: “¡Qué día para ti!”

El asesor ejecutivo de Alpine se deshizo en elogios hacia el piloto argentino en la vuelta de un monoplaza de Fórmula 1 al país tras 14 años

El mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su histórica exhibición en Argentina: “¡Qué día para ti!”

Histórico: Franco Colapinto rodó por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a más de 500 mil personas

El piloto argentino giró con un Lotus E20 y la Flecha de Plata en Palermo, en la primera actividad oficial de la Máxima tras 14 años

Histórico: Franco Colapinto rodó por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a más de 500 mil personas

Pared de taco y definición sutil: el golazo de Gio Simeone para el Torino mientras su nombre suena con fuerza en River

El atacante argentino se lució en el empate ante el Inter de Lautaro Martínez con una resolución precisa, a la vez que crece la expectativa por un posible regreso al club de Núñez

Pared de taco y definición sutil: el golazo de Gio Simeone para el Torino mientras su nombre suena con fuerza en River
DEPORTES
Alerta en la lucha libre: un estudio revela que los atletas mueren antes por enfermedades, presión extrema y consumo de sustancias

Alerta en la lucha libre: un estudio revela que los atletas mueren antes por enfermedades, presión extrema y consumo de sustancias

El impactante cierre de la exhibición de Colapinto con el auto en llamas: “Se quemó, amigo”

El mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su histórica exhibición en Argentina: “¡Qué día para ti!”

Histórico: Franco Colapinto rodó por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a más de 500 mil personas

Pared de taco y definición sutil: el golazo de Gio Simeone para el Torino mientras su nombre suena con fuerza en River

TELESHOW
Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en los boxes del Road Show: el romance que ya no se oculta

Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en los boxes del Road Show: el romance que ya no se oculta

La intimidad desconocida de Florencia Peña: un desayuno lleno de risas y cariño con su madre y su hermana

Mario Pergolini también vibró con Franco Colapinto en Palermo

Satén negro y detalles plateados: Juana Viale impuso estilo en la mesa del domingo

Soledad Pastorutti y Pato Sardelli emocionaron con su música en el histórico Road Show de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

Valeria Castro: “Estoy orgullosa de haber puesto un límite a lo que el capitalismo exige”

Valeria Castro: “Estoy orgullosa de haber puesto un límite a lo que el capitalismo exige”

A 120 años del milagro de la Virgen Dolorosa: la imagen que “parpadeó” y conmocionó Ecuador

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

República Dominicana inaugura circuito vial de 49,2 km en Bajo Yuna

Investigan cómo el aire contaminado incrementa las infecciones respiratorias en bebés