Nicolás Paz sufrió un fuerte golpe en la cabeza en Como y debió ser hospitalizado por una pérdida momentánea de visión

El futbolista argentino Nicolás Paz fue protagonista de un episodio preocupante durante el partido que disputaron Como 1907 y Genoa por la Serie A italiana. Un duro choque de cabezas con el defensor Alessandro Marcandalli obligó a Paz a abandonar el campo y ser hospitalizado por una pérdida momentánea de visión.

El incidente ocurrió cerca de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Como 1907 ganaba 1 a 0 en el estadio Luigi Ferraris. En una jugada de tiro de esquina, Nicolás Paz y Alessandro Marcandalli saltaron a disputar el balón y terminaron impactando sus cabezas. Ambos jugadores recibieron atención médica inmediata, aunque el argentino logró reincorporarse unos minutos más tarde y permaneció en el campo de juego hasta el entretiempo.

La preocupación aumentó cuando Nicolás Paz se acercó al banco de suplentes y manifestó: "No veo, no veo“, señalando problemas de visión en su ojo derecho. El técnico de Como 1907, Cesc Fábregas, decidió sustituirlo por el francés Maxence Caqueret antes del inicio del segundo tiempo, mientras el jugador era trasladado a un hospital para realizar estudios.

El mensaje de Nico Paz tras su golpe en la cabeza

Nicolás Paz fue sometido a una tomografía, cuyo resultado descartó lesiones de gravedad. El propio entrenador declaró tras el partido: "Nico está bien. Está en el hospital y lo están evaluando. Se siente mejor, no veía bien“, citando el testimonio recogido por los medios presentes.

El triunfo de Como 1907 por 2 a 0, con goles de Anastasios Douvikas y Assane Diao, quedó marcado por el episodio que involucró a Nicolás Paz. El mediocampista, que nació en Tenerife pero posee nacionalidad argentina, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad tras recibir el alta médica, asegurando que se encontraba en buenas condiciones.

El episodio se produjo en un contexto especial para el futbolista, ya que Real Madrid decidió ejercer la cláusula de recompra para asegurar el regreso de Nicolás Paz al club español tras su destacada temporada en el fútbol italiano. El volante disputó 38 partidos entre la Serie A y la Copa Italia, con un saldo de 13 goles y 8 asistencias.

El club presidido por Florentino Pérez ya notificó a las partes involucradas y aseguró la vuelta del volante argentino, apenas un año después de su traspaso al fútbol italiano. La operación se cerrará antes del 30 de mayo, fecha límite estipulada en el contrato.

Nico Paz, tras una destacada temporada en la Serie A, regresará al club blanco después de su participación con la selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

El canterano madridista Nico Paz volverá al club tras una opción de recompra (España). EFE/Kiko Huesca.

La opción de recompra formó parte del acuerdo de traspaso realizado en 2024, una práctica habitual del Real Madrid para mantener control sobre el futuro de sus canteranos. Además de la recompra, el club incluyó un derecho de tanteo para futuras transferencias, garantizando así un control adicional sobre el destino del jugador.

Este movimiento se produce en un contexto en el que el Real Madrid busca fortalecer su plantilla tras dos temporadas sin títulos, encontrándose actualmente en la segunda posición de la liga española, a 11 puntos del líder Barcelona con cinco fechas por disputarse. El Como y su entrenador, Cesc Fàbregas, deberán ahora buscar alternativas ante la inminente salida de Paz, mientras continúan explorando la llegada de más jóvenes talentos provenientes de la cantera madridista.