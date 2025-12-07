Salud

Más músculo y menos grasa abdominal, la fórmula avalada por la ciencia para mantener el cerebro joven y ágil

Estudios recientes subrayan el valor de la composición corporal como indicador clave de salud cerebral a largo plazo y ofrecen nuevas pistas sobre qué hábitos influyen realmente en la vitalidad mental más allá de la edad cronológica

Guardar
La grasa visceral y los
La grasa visceral y los músculos se asocian a la edad del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un cerebro joven se ha convertido en una prioridad para quienes desean preservar la calidad de vida a medida que envejecen. La conserva características propias de la juventud favorece la agudeza mental, la memoria y reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, además de asociarse con una mayor esperanza de vida. La edad cerebral, que puede diferir de la cronológica, influye de manera determinante en la salud general y en la capacidad de afrontar los desafíos físicos y cognitivos de la vejez.

El envejecimiento cerebral suele manifestarse a través de la pérdida de volumen en el órgano, el deterioro de las funciones cognitivas y la aparición de trastornos como el Alzheimer. Entre los factores que aceleran este proceso destacan la acumulación de grasa visceral, la disminución de la masa muscular y la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad.

Diversos estudios han vinculado la composición corporal (en particular, una mayor masa muscular y una menor proporción de grasa) con la juventud cerebral, lo que sugiere que el estado físico puede reflejar directamente la salud del cerebro.

La relación de la masa muscular con la juventud cerebral

Investigaciones recientes han profundizado en la relación entre la masa muscular y la juventud cerebral. Un estudio realizado con 1.164 personas sanas, con una edad promedio de 55 años, empleó resonancias magnéticas de cuerpo completo para analizar la composición corporal. Los resultados mostraron que a mayor masa muscular y una menor proporción de grasa visceral respecto al músculo, los cerebros aparentaban ser más jóvenes que su edad cronológica.

La grasa visceral, relacionada con
La grasa visceral, relacionada con diabetes y colesterol alto, incrementa el riesgo de Alzheimer y deterioro cognitivo (Imagen ilustrativa Infobae)

El ensayo clínico utilizó un algoritmo entrenado con resonancias magnéticas de 5.500 adultos sanos para determinar la edad cerebral de los participantes. Aunque la diferencia promedio fue de 0,69 años (un dato que no resultó estadísticamente significativo), la tendencia fue clara: más músculos y menos grasa se asociaron con una edad cerebral más joven, mientras que la situación opuesta correspondía a órganos más envejecidos.

Este vínculo solo se detectó con la grasa visceral, también conocida como grasa abdominal profunda, y no con la subcutánea. La primera está relacionada con una mayor tasa de diabetes, resistencia a la insulina, estados prediabéticos y colesterol alto, lo que conduce a un mayor estado inflamatorio en el cuerpo y, con el tiempo, afecta al cerebro. Este mecanismo explica por qué la obesidad puede aumentar el riesgo de padecer Alzheimer.

El índice de masa corporal (IMC), una métrica tradicional para evaluar la salud, ha demostrado ser insuficiente para reflejar la composición corporal real, ya que no distingue los distintos tejidos adiposos. Para evaluar la composición corporal de manera más precisa, se recomienda medir la circunferencia de la cintura y el índice cintura-cadera, ya que valores elevados en estos parámetros se asocian con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. En adultos mayores, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, la masa muscular suele ser menor y el volumen cerebral disminuye.

Cerebros jóvenes y longevidad

El envejecimiento cerebral se acelera
El envejecimiento cerebral se acelera con la acumulación de grasa visceral y la pérdida de masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de mantener un cerebro joven va más allá de la función cognitiva. Investigadores han desarrollado un análisis de sangre capaz de determinar la “edad biológica” de once sistemas de órganos, incluido el cerebro, y predecir las consecuencias para la salud. Este indicador permite evaluar la edad de un órgano y anticipar la probabilidad de padecer una enfermedad asociada en el futuro.

Un estudio citado por la Universidad de Harvard analizó a más de 44.000 personas de entre 40 y 70 años, monitoreadas durante hasta 17 años. Los resultados revelaron que la edad biológica del cerebro es un factor determinante en la longevidad. Si es más viejo, la probabilidad de mortalidad aumenta; si es más joven, la expectativa de vida es mayor.

El equipo de investigación utilizó tecnología avanzada para analizar cerca de 3.000 proteínas en la sangre de los participantes, identificando firmas proteicas específicas de cada parte del cuerpo. Este enfoque permitió establecer que los órganos internos envejecen a ritmos diferentes y que la edad influye de manera significativa en la expectativa de vida.

Las personas con cerebros jóvenes presentan una menor probabilidad de morir por afecciones médicas asociadas a los sistemas evaluados, lo que refuerza la importancia de preservar la salud cerebral a través de la composición corporal y el estilo de vida.

Temas Relacionados

Cerebro jovenMasa muscularGrasa visceralEnvejecimiento cerebralAlzheimerCerebroMúsculosGrasa abdominalSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dos errores comunes en la alimentación pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, alerta un experto

Pequeños hábitos en la mesa pueden tener un gran impacto en la salud a largo plazo; identificar y corregir ciertas elecciones cotidianas es esencial para mejorar el bienestar general

Dos errores comunes en la

Cuando el cuerpo no avisa: cómo viven los pacientes con insensibilidad congénita al dolor

Una condición genética poco frecuente obliga a extremar cuidados y a depender de controles permanentes para evitar lesiones que suelen pasar desapercibidas. Especialistas y familias describen los desafíos cotidianos de crecer sin una señal clave para la supervivencia

Cuando el cuerpo no avisa:

Qué es el Efecto Tetris, el extraño fenómeno que hace ver el mundo como un videojuego después de horas frente a la pantalla

Un curioso proceso cerebral explica por qué ciertas experiencias intensas se mantienen activas incluso en momentos de descanso, dejando imágenes involuntarias que persisten mucho después de terminar la actividad

Qué es el Efecto Tetris,

Qué controles recomiendan los médicos después de los 55 para detectar enfermedades a tiempo

Según especialistas de Mayo Clinic, realizar chequeos periódicos en la adultez permite detectar problemas de salud en etapas iniciales y prevenir complicaciones a largo plazo

Qué controles recomiendan los médicos

Cuál es la disciplina que frena el deterioro mental y fortalece el cuerpo con bajo riesgo de lesiones

Un repaso por las investigaciones más recientes muestra cómo este arte marcial contribuye a mejorar la función cognitiva, disminuir la probabilidad de problemas de memoria y mejora la salud física en adultos mayores

Cuál es la disciplina que
DEPORTES
Beckham reveló el deseo de

Beckham reveló el deseo de Messi tras conquistar el título de MLS con el Inter Miami

Impactante accidente en la Fórmula E: un auto impactó a otros dos y dio varias vueltas en el aire

Del divertido cruce con la presentadora de la F1 a la broma con Gasly por el recuerdo del Mundial: el show de Colapinto en Abu Dhabi

Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Franco Colapinto largará desde el último puesto el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1

TELESHOW
Las mil caras de Joaquín

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

INFOBAE AMÉRICA

A un año de su

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel

Ucrania repelió otro masivo ataque ruso con 250 drones y misiles en una sola noche

El “reinado de terror” de la unidad rusa que reemplazó al grupo Wagner en Malí: violaciones, ejecuciones y saqueos

Entre el mito y la ciencia: así es el monte Terror, la montaña que domina la Antártida con historias de pioneros y hazañas inolvidables

Salvador Nasralla habló sobre la caída del sistema de conteo de votos en Honduras: “No hay que anular las elecciones”