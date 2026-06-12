Diálisis y alimentación: las claves para controlar líquidos, minerales y proteínas

La insuficiencia renal terminal requiere un plan nutricional ajustado a análisis de sangre, estado de salud y diagnósticos asociados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los tratamientos destinados a reemplazar la función renal cuando los riñones dejan de operar con normalidad, la diálisis introduce una transformación profunda en la vida cotidiana, según la información difundida por Cleveland Clinic.

Este abordaje no solo modifica rutinas médicas y controles periódicos, también redefine la manera en que se organiza la alimentación diaria, un aspecto determinante para el equilibrio del organismo. En ese contexto, cada elección en la mesa adquiere relevancia clínica y puede influir en la estabilidad entre sesiones.

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La acumulación de líquidos, minerales y productos de desecho entre una sesión y otra obliga a una planificación nutricional específica. A diferencia de un riñón funcional, el sistema de filtrado artificial no trabaja de forma continua, lo que genera variaciones en sodio, potasio, fósforo y otros componentes esenciales, de acuerdo con Cleveland Clinic.

La diálisis aumenta la necesidad de proteínas porque el procedimiento extrae albúmina y puede favorecer la pérdida muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este escenario requiere acompañamiento profesional constante, ya que los ajustes alimentarios se adaptan a análisis de sangre, condiciones generales de salud y diagnósticos asociados. La evaluación clínica periódica permite ajustar la dieta con el objetivo de mantener el equilibrio metabólico entre tratamientos de diálisis.

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Un cambio estructural en la alimentación diaria

La insuficiencia renal terminal obliga a reorganizar el consumo de nutrientes esenciales con un objetivo claro: mantener el equilibrio interno entre sesiones de diálisis.

Según la enfermera especializada en nefrología Jennifer Hyland, consultada por Cleveland Clinic, el control de los resultados de laboratorio permite evaluar la eficacia del tratamiento y detectar si el organismo logra mantener niveles adecuados de electrolitos y desechos.

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La diálisis obliga a reorganizar la alimentación diaria para controlar líquidos, minerales y desechos entre sesiones (Europa Press)

En este marco, la ingesta de líquidos y minerales se convierte en un eje central. El cuerpo deja de eliminar de manera eficiente sustancias que, en condiciones normales, se regulan de forma constante. Por ese motivo, la alimentación se orienta a evitar acumulaciones que puedan generar complicaciones clínicas o síntomas intensos.

Proteínas: mayor aporte bajo supervisión

Durante etapas avanzadas de enfermedad renal, las recomendaciones proteicas cambian respecto de fases previas. Mientras que en estadios iniciales suele sugerirse moderación, la diálisis introduce una dinámica diferente debido a la pérdida de albúmina durante el procedimiento.

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Hyland explicó que “la diálisis extrae una proteína llamada albúmina del cuerpo”, lo que modifica las necesidades nutricionales. En ese sentido, el aumento del consumo proteico forma parte del abordaje terapéutico para prevenir pérdida muscular, reducir internaciones y colaborar en la eliminación de líquidos.

El plan alimentario en diálisis prioriza carnes magras, aves, pescado, huevos, tofu y lácteos bajos en sodio, y limita procesados con sal y fósforo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes recomendadas incluyen carnes magras, aves, pescado, huevos, tofu y lácteos específicos como yogur griego o queso cottage bajo en sodio. En paralelo, se limita el consumo de productos procesados con alto contenido de sal o con aditivos que incorporan fósforo, ya que pueden interferir en el control metabólico.

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Sodio y su impacto en la presión arterial

El sodio constituye uno de los elementos que más atención requiere dentro del plan alimentario. Su presencia excesiva puede elevar la presión arterial y favorecer la retención de líquidos, lo que complica la eficacia de la diálisis y aumenta el riesgo de sobrecarga hídrica.

El control no se limita a evitar alimentos salados visibles. Productos enlatados, salsas industriales, encurtidos, comidas congeladas y preparados ultraprocesados también representan fuentes significativas. Incluso alimentos de consumo cotidiano pueden contener cantidades elevadas sin ser percibidas de manera inmediata.

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El exceso de sodio puede elevar la presión arterial y causar retención de líquidos, por lo que se restringen enlatados, salsas y ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de este marco, el uso de hierbas y especias aparece como alternativa para reemplazar el agregado de sal en las preparaciones, con el objetivo de sostener el sabor sin alterar el equilibrio de sodio.

Fósforo y sus efectos en el organismo

El fósforo requiere especial atención debido a su eliminación limitada fuera del proceso de diálisis. Cuando se acumula en sangre, puede afectar la estructura ósea y provocar complicaciones vasculares.

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De acuerdo con Cleveland Clinic, los niveles elevados de este mineral favorecen la pérdida de calcio en los huesos, lo que incrementa el riesgo de fracturas. También se asocia con calcificación de vasos sanguíneos, fenómeno que impacta en la circulación y en la salud cardiovascular.

Los frutos secos contienen fósforo de forma natural, un mineral cuyo consumo suele requerir control en personas sometidas a diálisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos de mayor control figuran frutos secos, semillas, lácteos, legumbres, cereales integrales, chocolate y bebidas oscuras. A esto se suman productos procesados que incorporan fósforo como aditivo, lo que amplía el espectro de vigilancia nutricional diaria.

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Potasio: equilibrio necesario para la función cardíaca

El potasio cumple un rol esencial en la actividad muscular y cardíaca, aunque su acumulación puede derivar en alteraciones del ritmo del corazón. Cuando los riñones pierden capacidad de eliminación, este mineral se concentra en sangre hasta niveles potencialmente peligrosos.

La reducción del consumo incluye frutas como banana, naranja y palta, además de verduras como papa, espinaca o col rizada. También se limita la ingesta de jugos naturales, frutos secos, lácteos y ciertos tipos de calabaza.

Control de líquidos y presión interna del organismo

La restricción de líquidos forma parte central del tratamiento dietario. La incapacidad de los riñones para eliminar exceso hídrico genera acumulación entre sesiones, con impacto directo en la presión arterial, la respiración y la función cardíaca.

Controlar la cantidad de agua ingerida entre sesiones ayuda a reducir el riesgo de acumulación excesiva de líquidos en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de ingesta puede derivar en edema, hipertensión y dificultad respiratoria por acumulación pulmonar. A su vez, la eliminación rápida de líquidos durante la diálisis puede provocar molestias como calambres o cefaleas.

La enfermera Hyland recomendó priorizar el agua como principal fuente de hidratación y limitar bebidas con cafeína, gaseosas oscuras o productos con electrolitos. También se consideran líquidos alimentos como sopas, gelatinas o frutas con alto contenido de agua, lo que amplía el control más allá de las bebidas tradicionales.