Salud

Puede que la abuela guarde un secreto travieso, según una encuesta

Healthday Spanish

Guardar

VIERNES, 5 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Es probable que mamá o abuela tengan un secreto travieso guardado en su cómoda o mesilla, según un nuevo estudio.

Muchas mujeres de 60 años o más tienen un juguete sexual que usan para el autoplacer, al menos ocasionalmente, según un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Menopause.

Y casi la mitad usa su juguete casi cada vez que se masturban, según los resultados.

"En lugar de apoyar suposiciones edadistas sobre la falta de interés por los juguetes sexuales o el orgasmo entre los adultos mayores, este estudio demuestra que muchos adultos mayores usan juguetes sexuales y que su uso promueve el orgasmo", concluyó el equipo de investigación liderado por Jessica Hille, subdirectora de educación en el Kinsey Institute de la Universidad de Indiana.

"En este sentido, puede haber más similitudes que diferencias entre adultos jóvenes y mayores", añadió el equipo.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a más de 3.000 mujeres estadounidenses de 60 años o más, preguntando específicamente sobre su uso de juguetes sexuales.

Más del 56% de las mujeres dijo que usa un juguete sexual mientras se masturba al menos raramente, y el 46% dijo que lo usa casi siempre o siempre.

Y hay una buena razón: alrededor del 84% de las mujeres que usan juguetes sexuales con frecuencia dicen que casi siempre tienen un orgasmo durante la masturbación, frente al 74% de las que nunca los usan.

Sin embargo, la encuesta encontró que las mujeres son menos propensas a añadir un juguete a la mezcla cuando disfrutan del sexo con su pareja.

Casi el 39% de las mujeres dijo que usaba juguetes con pareja al menos raramente, pero solo el 5% afirmaba que los usaba casi siempre o siempre con otra persona.

Los vibradores externos son el juguete preferido por las mujeres mayores, con alrededor del 64% que afirma que es lo que usan durante la masturbación y un 62% durante el sexo con pareja.

Los consoladores o juguetes penetrativos fueron los siguientes más comunes, usados por el 44% durante la masturbación y el 48% durante el sexo.

Los médicos de familia y los geriatras podrían ayudar a las mujeres mayores si están preparados para mantener conversaciones francas y positivas sobre el uso de juguetes sexuales, concluyeron los investigadores.

"Aunque los juguetes sexuales pueden estar siendo cada vez más aceptados, puede que todavía exista cierto estigma asociado a su compra y uso (quizá especialmente entre las mujeres), y los profesionales sanitarios pueden desempeñar un papel de 'permiso'", escribieron los investigadores. "La información sobre masturbación, uso de juguetes sexuales y orgasmo entre adultos mayores debería incluirse en la educación médica para mejorar la comodidad al hablar de estos temas con los pacientes."

La Dra. Monica Christmas, directora médica asociada de The Menopause Society, está de acuerdo.

"Los beneficios físicos y mentales de cumplir con la función sexual son bien conocidos", dijo Christmas en un comunicado de prensa. "Al iniciar conversaciones sobre la sexualidad en encuentros sanitarios rutinarios, los profesionales sanitarios pueden desestigmatizar el tema y ofrecer instrucciones valiosas sobre cómo lograr un orgasmo."

"Muchas mujeres creen que algo les pasa porque no pueden alcanzar el orgasmo con pareja, cuando la verdad es que la mayoría no llega al orgasmo solo con penetración", continuó Christmas. "Este simple conocimiento tiene el potencial de impactar significativamente en la alta prevalencia de disfunción sexual femenina."

Más información

La AARP habla más sobre juguetes sexuales para parejas mayores.

FUENTES: The Menopause Society, comunicado de prensa, 26 de noviembre de 2025; Menopausia, 26 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daypuedequelaabuelaguardeunsecretotraviesosegununaencuesta

Últimas Noticias

Los germófobos pueden respirar tranquilos en aviones y hospitales, según expertos

Healthday Spanish

Los germófobos pueden respirar tranquilos

El extracto de marihuana podría reducir la agresividad canina

Healthday Spanish

El extracto de marihuana podría

Contaminación del aire contribuye a obstrucción de arterias, sugiere un estudio

Healthday Spanish

Contaminación del aire contribuye a

Se han logrado avances sustanciales en la lucha contra los cánceres infantiles, según un informe

Healthday Spanish

Se han logrado avances sustanciales

La proteína clave que podría ayudar a conservar la fuerza en los músculos a edades avanzadas

Investigadores de Estados Unidos demostraron en ratones que restaurar la tenascina-C reactiva la reparación muscular. Cuáles son los desafíos para transformar el avance en una terapia efectiva y segura

La proteína clave que podría
DEPORTES
La hazaña de Diego Flores:

La hazaña de Diego Flores: ganó el 100° Campeonato Argentino de Ajedrez e igualó el récord de Miguel Najdorf

Rutina, flexibilidad y ciencia: la fórmula nutricional que fortalece al Bayern Múnich

La publicación de Austria tras conocer a sus rivales del Mundial: el particular detalle sobre Argentina que se hizo viral

Revelaron la causa de muerte de Elden Campbell, campeón de la NBA y figura de Los Ángeles Lakers

La advertencia del técnico de Austria tras el sorteo del Mundial, donde enfrentará a la Argentina: “Podemos derrotarlos”

TELESHOW
Priscila Crivocapich habló de los

Priscila Crivocapich habló de los rumores de crisis con Roberto García Moritán: “No quiero que me pregunten cosas personales”

La Sole recordó su actuación en Rincón de Luz y sorprendió al contar con qué famoso tuvo su primer beso en ficción

La dura respuesta de Yanina Latorre a Marixa Balli antes de su llegada a MasterChef: “Se quedó en la época de vedette”

Maxi López contó cómo ayudó a Wanda Nara a cambiar su imagen al inicio de su relación: “Venía con zapatillas rotas”

Fito Páez fue homenajeado con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario

INFOBAE AMÉRICA

El Instituto Cervantes atesora el

El Instituto Cervantes atesora el legado de Losada, faro editorial argentino y refugio de la cultura republicana española

Aquí está Jenni Fagan, la autora escocesa que Mariana Enriquez definió como “una bruja, una rockera, una mujer sin miedo”

No me metí en el rock and roll para tocar rock and roll

La presencia de químicos industriales en el agua en Francia genera preocupación entre los expertos

Delegados de Ucrania y EEUU mantendrán una nueva ronda de conversaciones en Miami este sábado