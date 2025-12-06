Puede que la abuela guarde un secreto travieso, según una encuesta

VIERNES, 5 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Es probable que mamá o abuela tengan un secreto travieso guardado en su cómoda o mesilla, según un nuevo estudio.

Muchas mujeres de 60 años o más tienen un juguete sexual que usan para el autoplacer, al menos ocasionalmente, según un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Menopause.

Y casi la mitad usa su juguete casi cada vez que se masturban, según los resultados.

"En lugar de apoyar suposiciones edadistas sobre la falta de interés por los juguetes sexuales o el orgasmo entre los adultos mayores, este estudio demuestra que muchos adultos mayores usan juguetes sexuales y que su uso promueve el orgasmo", concluyó el equipo de investigación liderado por Jessica Hille, subdirectora de educación en el Kinsey Institute de la Universidad de Indiana.

"En este sentido, puede haber más similitudes que diferencias entre adultos jóvenes y mayores", añadió el equipo.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a más de 3.000 mujeres estadounidenses de 60 años o más, preguntando específicamente sobre su uso de juguetes sexuales.

Más del 56% de las mujeres dijo que usa un juguete sexual mientras se masturba al menos raramente, y el 46% dijo que lo usa casi siempre o siempre.

Y hay una buena razón: alrededor del 84% de las mujeres que usan juguetes sexuales con frecuencia dicen que casi siempre tienen un orgasmo durante la masturbación, frente al 74% de las que nunca los usan.

Sin embargo, la encuesta encontró que las mujeres son menos propensas a añadir un juguete a la mezcla cuando disfrutan del sexo con su pareja.

Casi el 39% de las mujeres dijo que usaba juguetes con pareja al menos raramente, pero solo el 5% afirmaba que los usaba casi siempre o siempre con otra persona.

Los vibradores externos son el juguete preferido por las mujeres mayores, con alrededor del 64% que afirma que es lo que usan durante la masturbación y un 62% durante el sexo con pareja.

Los consoladores o juguetes penetrativos fueron los siguientes más comunes, usados por el 44% durante la masturbación y el 48% durante el sexo.

Los médicos de familia y los geriatras podrían ayudar a las mujeres mayores si están preparados para mantener conversaciones francas y positivas sobre el uso de juguetes sexuales, concluyeron los investigadores.

"Aunque los juguetes sexuales pueden estar siendo cada vez más aceptados, puede que todavía exista cierto estigma asociado a su compra y uso (quizá especialmente entre las mujeres), y los profesionales sanitarios pueden desempeñar un papel de 'permiso'", escribieron los investigadores. "La información sobre masturbación, uso de juguetes sexuales y orgasmo entre adultos mayores debería incluirse en la educación médica para mejorar la comodidad al hablar de estos temas con los pacientes."

La Dra. Monica Christmas, directora médica asociada de The Menopause Society, está de acuerdo.

"Los beneficios físicos y mentales de cumplir con la función sexual son bien conocidos", dijo Christmas en un comunicado de prensa. "Al iniciar conversaciones sobre la sexualidad en encuentros sanitarios rutinarios, los profesionales sanitarios pueden desestigmatizar el tema y ofrecer instrucciones valiosas sobre cómo lograr un orgasmo."

"Muchas mujeres creen que algo les pasa porque no pueden alcanzar el orgasmo con pareja, cuando la verdad es que la mayoría no llega al orgasmo solo con penetración", continuó Christmas. "Este simple conocimiento tiene el potencial de impactar significativamente en la alta prevalencia de disfunción sexual femenina."

Más información

La AARP habla más sobre juguetes sexuales para parejas mayores.

FUENTES: The Menopause Society, comunicado de prensa, 26 de noviembre de 2025; Menopausia, 26 de noviembre de 2025