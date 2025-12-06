El extracto de marihuana podría reducir la agresividad canina

VIERNES, 5 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Un extracto de marihuana parece ayudar a calmar los nervios de perros agresivos, según un nuevo estudio.

Los perros que reciben suplementos de cannabidiol (CBD) a largo plazo acaban siendo menos agresivos que otros perros, según informaron recientemente investigadores en Frontiers in Veterinary Science.

"Este cambio conductual a largo plazo pone de manifiesto el potencial del CBD como terapia para problemas de conducta canina", dijo la investigadora Dra. Julia Albright, profesora asociada en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Tennessee, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 47.000 perros extraídos del Dog Aging Project, un esfuerzo de investigación a largo plazo en el que los propietarios completaron encuestas anuales sobre sus mascotas.

El CBD es un componente de la marihuana que no causa intoxicación. El suplemento se está estudiando por sus posibles beneficios en humanos, incluyendo control de convulsiones, dolor crónico, inflamación, migrañas, trastornos del sistema nervioso y trastornos del estado de ánimo.

Más del 7% de los perros en EE. UU. han recibido CBD y productos de cáñamo, según los resultados. Algo menos del 6% de esos perros fueron tratados con frecuencia con estos suplementos.

De media, los perros que recibían suplementos de CBD tenían tres años más y tendían a presentar demencia (18%), problemas articulares (13%) y cáncer (10%).

Tras un uso prolongado, los perros que tomaban suplementos de CBD de forma constante desarrollaban niveles de agresividad por debajo de la media en comparación con los perros que no consumían CBD, según muestran los resultados.

"En cuanto a comportamiento, los perros que reciben productos de CBD durante varios años son inicialmente más agresivos en comparación con los que no reciben esos productos, pero su agresividad disminuye con el tiempo", dijo el investigador senior Dr. Maxwell Leung, director de la Iniciativa de Analítica, Seguridad y Salud del Cannabis en la Universidad Estatal de Arizona, en un comunicado de prensa.

Sin embargo, no se observó un efecto similar en otros comportamientos como la agitación y la ansiedad, según los investigadores.

"La mayoría de la agresión canina está relacionada con el estrés o la ansiedad subyacente -- una respuesta de lucha o huida que se activa", dijo Albright. "No está claro por qué solo la agresividad, y no otros tipos de comportamientos ansiosos o agitados, pareció mejorar con el tratamiento con CBD."

El estudio no estaba diseñado para determinar exactamente cómo el CBD podría reducir la agresividad, según los investigadores. Se necesitan más estudios para confirmar los posibles efectos calmantes de estos suplementos.

Mientras tanto, los propietarios deberían asegurarse de elegir una marca de confianza si planean darles CBD a su perro, según los investigadores. También deben tener en cuenta la dosis, ya que un exceso de CBD podría causar problemas intestinales y diarrea.

Los investigadores afirmaron que su estudio también podría mostrar los posibles beneficios del uso del CBD en humanos.

"Hay muchas similitudes en cómo el CBD puede beneficiar médicamente a los perros y a los humanos", dijo Leung.

Más información

El American Kennel Club tiene más información sobre el CBD para perros.

FUENTE: Frontiers in Veterinary Science, nota de prensa, 28 de noviembre de 2025