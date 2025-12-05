Papaya, aliada natural contra el colesterol alto

La papaya es recomendada por expertos en nutrición como aliada natural para reducir el colesterol alto y proteger la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya es una fruta tropical apreciada por su pulpa anaranjada y sabor dulce, pero también por su capacidad para proteger el corazón. Gracias a su contenido en antioxidantes, fibra y nutrientes esenciales, se ha posicionado como una opción recomendada por especialistas en nutrición para combatir el colesterol elevado y promover la salud cardiovascular.

Instituciones reconocidas como la Harvard, Cleveland Clinic y American Heart Association destacan sus beneficios en diversos informes.

Cómo ayuda la papaya a combatir el colesterol alto

La papaya se distingue por su alto contenido de fibra dietética, vitaminas antioxidantes y compuestos como el licopeno. La fibra presente en la fruta contribuye a reducir la absorción de colesterol en el organismo, lo que resulta en niveles más bajos en sangre.

A su vez, los antioxidantes —principalmente vitaminas A, C y E— previenen la oxidación del colesterol LDL, que es un factor clave en la formación de placas que obstruyen las arterias. El ácido fólico colabora en el metabolismo de la homocisteína, un aminoácido relacionado con el riesgo cardiovascular.

Instituciones como Harvard y la American Heart Association destacan los beneficios de la papaya para combatir el colesterol elevado y mejorar la circulación sanguínea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carotenoides como el licopeno y la luteína mejoran la circulación sanguínea y ayudan a reducir la inflamación dentro de los vasos, lo que puede traducirse en un menor riesgo de formación de depósitos de colesterol.

Según la American Heart Association News, el licopeno está asociado a una menor probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además, alimentos ricos en potasio, como la papaya, promueven la relajación de los vasos sanguíneos y favorecen la presión arterial adecuada, según señaló Julia Zumpano, dietista de la Cleveland Clinic.

Los beneficios de la papaya para la salud

Más allá de su impacto sobre el colesterol, la papaya ofrece beneficios adicionales gracias a su perfil nutricional. El betacaroteno apoya la salud visual, y la enzima papaína facilita la digestión de proteínas. La combinación de fibra y enzimas contribuye a mantener el sistema digestivo en buen estado y favorece el bienestar general.

La papaya ofrece beneficios adicionales como el apoyo a la salud visual, la digestión de proteínas y el control de los niveles de azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papaya fermentada puede reducir los niveles de azúcar en sangre, un aspecto relevante para quienes presentan prediabetes, aunque su consumo no es recomendable para personas bajo tratamiento con insulina o medicamentos orales para la diabetes.

La papaya madura resulta especialmente segura y tolerable para la mayoría de las personas, siempre que se eviten excesos en el consumo de semillas, ya que estas pueden provocar molestias digestivas. Para quienes buscan una opción preventiva y de apoyo en el cuidado cardiovascular, incluir papaya de manera regular puede resultar efectivo y fácil de integrar en la dieta diaria.

El valor nutricional de la papaya

La papaya es baja en calorías y rica en nutrientes esenciales. Una pieza mediana aporta unas 120 calorías, 30 gramos de carbohidratos (18 de ellos azúcares) y 5 gramos de fibra. Destaca por su aporte de minerales como calcio, potasio (286 miligramos por pieza pequeña), magnesio y cobre, así como vitaminas A, C, E y K.

Una papaya pequeña proporciona 95,6 miligramos de vitamina C, superando el 100% de la ingesta diaria recomendada, lo que refuerza sus propiedades antioxidantes y su capacidad para proteger las células frente al daño por radicales libres.

Una papaya pequeña aporta más del 100% de la vitamina C diaria recomendada, reforzando su acción antioxidante y la protección celular (Freepik)

El licopeno y otros fitonutrientes presentes en la papaya potencian la acción antioxidante, favorecen la salud cardiovascular y contribuyen a combatir el estrés oxidativo. Además, su bajo contenido calórico la convierte en una opción accesible y fácil de incorporar en diversos planes alimenticios.

Cómo consumir papaya para absorber todos sus nutrientes

La papaya puede disfrutarse fresca en el desayuno o como parte de ensaladas, licuados y postres. Combinarla con yogur o cereales permite aprovechar tanto la fibra como las vitaminas solubles en agua y grasa.

Incorporar unas gotas de jugo de limón o lima realza su sabor y su valor nutricional. Se puede añadir a marinadas para carnes por su capacidad para ablandarlas, o bien consumirla en forma de cubos congelados para preparar bebidas refrescantes.

La versatilidad de la papaya permite incorporarla fácilmente en desayunos, ensaladas, licuados y postres para potenciar la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas también pueden utilizarse, aunque en pequeñas cantidades, secándose y moliéndose como sustituto de la pimienta para ensaladas y salsas. Se recomienda priorizar siempre la papaya madura para evitar cualquier molestia gastrointestinal y maximizar los beneficios nutricionales.

Integrar papaya de forma habitual en la alimentación ayuda a controlar el colesterol, reforzar la salud cardiovascular y sumar nutrientes esenciales a la dieta diaria. Por su versatilidad, sabor y perfil nutricional, esta fruta destaca como un aliado natural en la lucha contra el colesterol alto.