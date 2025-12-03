Expertos revelan las frutas que ayudan a dormir mejor y prolongar un sueño reparador

El kiwi es la fruta más recomendada por expertos para mejorar la calidad y duración del sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de calidad resulta esencial para la salud integral y el bienestar diario. En este contexto, instituciones de referencia como la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y expertos de Cleveland Clinic han subrayado la importancia de la alimentación nocturna para favorecer el descanso. Ambas coinciden en que la incorporación de frutas específicas en la rutina nocturna puede marcar una diferencia notable al facilitar la conciliación del sueño y mejorar su calidad.

Expertos de la Cleveland Clinic sostienen que ciertos alimentos, en particular algunas frutas, aportan nutrientes y compuestos que participan directamente en los procesos biológicos que regulan el sueño. Entre los productos más recomendados se destacan el kiwi, las cerezas y la banana.

La evidencia científica consultada por estas instituciones respalda el potencial de estas frutas para regular los ritmos circadianos, relajar el sistema nervioso y preparar al organismo para un descanso reparador.

Consumir frutas ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes antes de dormir puede predisponer al cuerpo para un sueño más profundo y prolongado, según señalan la FEN y expertos de la Cleveland Clinic. De todas las alternativas, el kiwi sobresale como opción especialmente eficaz, respaldado también por estudios internacionales.

Elegir frutas adecuadas en la dieta nocturna es una estrategia natural y accesible para mejorar la calidad del sueño y la salud general

Frutas recomendadas para el descanso nocturno

Las cerezas resultan interesantes por su bajo índice glucémico, su aporte de melatonina —hormona clave en la regulación del ciclo de sueño— y la presencia de polifenoles, que reducen la inflamación incluso a nivel cerebral.

Datos recogidos en Women’s Health y Adeslas indican que 100 gramos de cerezas contienen entre 63 y 65 kilocalorías, 13,5 gramos de hidratos de carbono (principalmente azúcares simples como fructosa y glucosa), 0,8 gramos de proteínas, 0,5 gramos de grasas, 1,5 gramos de fibra y una elevada proporción de agua (83,7 gramos), lo que favorece la hidratación.

Las cerezas aportan melatonina y polifenoles, ayudando a regular el ciclo del sueño y reducir la inflamación cerebral

La banana se destaca por su contenido de triptófano y vitamina B6, esenciales para la síntesis de serotonina y melatonina. Además, este fruto es fuente de magnesio y potasio, minerales que ayudan a relajar el sistema nervioso, facilitando así la conciliación del sueño y promoviendo una sensación de calma antes de acostarse.

El kiwi: la fruta más eficaz para conciliar el sueño

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) y la Cleveland Clinic coinciden en que el kiwi es una de las frutas más beneficiosas para el descanso nocturno. Expertos de ambas instituciones explican que su consumo mejora la calidad y duración del sueño por su contenido de serotonina, melatonina y folato, además de fibra y actidina, enzima que facilita la digestión de proteínas.

El kiwi supera a la naranja en vitamina C, reforzando su acción antioxidante y su capacidad para mejorar el sueño

El kiwi aporta más vitamina C que la naranja, incluso después de la cocción, lo que refuerza su acción antioxidante, especialmente a nivel cerebral. La elección de frutas como el kiwi, las cerezas o la banana, recomendada por la FEN y la Cleveland Clinic, ayuda a regular el ciclo del sueño de manera natural.

Mientras Adeslas destaca la hidratación que ofrecen las cerezas y la FEN subraya la fibra y enzimas del kiwi, los especialistas de la Cleveland Clinic consolidan al kiwi como alimento de referencia para quienes desean mejorar el descanso sin recurrir a suplementos artificiales.

Consejos para consumir frutas antes de dormir

Especialistas consultados por Women’s Health y recomendaciones de la Cleveland Clinic coinciden en sugerir el consumo de estas frutas en la dieta nocturna, siempre en porciones moderadas y evitando acompañarlas de otros alimentos con alto contenido en azúcar o grasas.

Especialistas recomiendan consumir frutas en porciones moderadas y evitar combinarlas con alimentos altos en azúcar o grasas antes de dormir

Señalan la importancia de adaptar estas recomendaciones al perfil individual y de no sustituir tratamientos médicos por pautas alimentarias sin la debida supervisión profesional.

Optar por las frutas adecuadas antes de dormir representa una herramienta natural y accesible para quienes buscan mejorar su calidad de sueño, al tiempo que suman beneficios para la salud general.