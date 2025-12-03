Salud

Expertos revelan las frutas que ayudan a dormir mejor y prolongar un sueño reparador

Especialistas de Cleveland Clinic destacan cómo determinados alimentos aportan compuestos que facilitan la conciliación del descanso y mejoran su calidad

Guardar
El kiwi es la fruta
El kiwi es la fruta más recomendada por expertos para mejorar la calidad y duración del sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de calidad resulta esencial para la salud integral y el bienestar diario. En este contexto, instituciones de referencia como la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y expertos de Cleveland Clinic han subrayado la importancia de la alimentación nocturna para favorecer el descanso. Ambas coinciden en que la incorporación de frutas específicas en la rutina nocturna puede marcar una diferencia notable al facilitar la conciliación del sueño y mejorar su calidad.

Expertos de la Cleveland Clinic sostienen que ciertos alimentos, en particular algunas frutas, aportan nutrientes y compuestos que participan directamente en los procesos biológicos que regulan el sueño. Entre los productos más recomendados se destacan el kiwi, las cerezas y la banana.

La evidencia científica consultada por estas instituciones respalda el potencial de estas frutas para regular los ritmos circadianos, relajar el sistema nervioso y preparar al organismo para un descanso reparador.

Consumir frutas ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes antes de dormir puede predisponer al cuerpo para un sueño más profundo y prolongado, según señalan la FEN y expertos de la Cleveland Clinic. De todas las alternativas, el kiwi sobresale como opción especialmente eficaz, respaldado también por estudios internacionales.

Elegir frutas adecuadas en la
Elegir frutas adecuadas en la dieta nocturna es una estrategia natural y accesible para mejorar la calidad del sueño y la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas recomendadas para el descanso nocturno

Las cerezas resultan interesantes por su bajo índice glucémico, su aporte de melatonina —hormona clave en la regulación del ciclo de sueño— y la presencia de polifenoles, que reducen la inflamación incluso a nivel cerebral.

Datos recogidos en Women’s Health y Adeslas indican que 100 gramos de cerezas contienen entre 63 y 65 kilocalorías, 13,5 gramos de hidratos de carbono (principalmente azúcares simples como fructosa y glucosa), 0,8 gramos de proteínas, 0,5 gramos de grasas, 1,5 gramos de fibra y una elevada proporción de agua (83,7 gramos), lo que favorece la hidratación.

Las cerezas aportan melatonina y
Las cerezas aportan melatonina y polifenoles, ayudando a regular el ciclo del sueño y reducir la inflamación cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banana se destaca por su contenido de triptófano y vitamina B6, esenciales para la síntesis de serotonina y melatonina. Además, este fruto es fuente de magnesio y potasio, minerales que ayudan a relajar el sistema nervioso, facilitando así la conciliación del sueño y promoviendo una sensación de calma antes de acostarse.

El kiwi: la fruta más eficaz para conciliar el sueño

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) y la Cleveland Clinic coinciden en que el kiwi es una de las frutas más beneficiosas para el descanso nocturno. Expertos de ambas instituciones explican que su consumo mejora la calidad y duración del sueño por su contenido de serotonina, melatonina y folato, además de fibra y actidina, enzima que facilita la digestión de proteínas.

El kiwi supera a la
El kiwi supera a la naranja en vitamina C, reforzando su acción antioxidante y su capacidad para mejorar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi aporta más vitamina C que la naranja, incluso después de la cocción, lo que refuerza su acción antioxidante, especialmente a nivel cerebral. La elección de frutas como el kiwi, las cerezas o la banana, recomendada por la FEN y la Cleveland Clinic, ayuda a regular el ciclo del sueño de manera natural.

Mientras Adeslas destaca la hidratación que ofrecen las cerezas y la FEN subraya la fibra y enzimas del kiwi, los especialistas de la Cleveland Clinic consolidan al kiwi como alimento de referencia para quienes desean mejorar el descanso sin recurrir a suplementos artificiales.

Consejos para consumir frutas antes de dormir

Especialistas consultados por Women’s Health y recomendaciones de la Cleveland Clinic coinciden en sugerir el consumo de estas frutas en la dieta nocturna, siempre en porciones moderadas y evitando acompañarlas de otros alimentos con alto contenido en azúcar o grasas.

Especialistas recomiendan consumir frutas en
Especialistas recomiendan consumir frutas en porciones moderadas y evitar combinarlas con alimentos altos en azúcar o grasas antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señalan la importancia de adaptar estas recomendaciones al perfil individual y de no sustituir tratamientos médicos por pautas alimentarias sin la debida supervisión profesional.

Optar por las frutas adecuadas antes de dormir representa una herramienta natural y accesible para quienes buscan mejorar su calidad de sueño, al tiempo que suman beneficios para la salud general.

Temas Relacionados

Sueño reparadorKiwiCerezasBananaWomen’s HealthCleveland ClinicnutriciónFundación Española de la NutriciónantioxidantesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Tres hábitos fundamentales que pueden transformar tu vida, según un experto en productividad

En el último episodio del podcast de Mel Robbins, Charles Duhigg, especialista en hábitos, explicó cómo pequeñas modificaciones en la vida diaria podían generar un efecto dominó positivo en el bienestar y la productividad

Tres hábitos fundamentales que pueden

El entrenamiento de fuerza: la fórmula recomendada por especialistas para el bienestar integral

Adoptar ejercicios como sentadillas, peso muerto o planchas desde la adultez temprana permite conservar masa muscular, cuidar la postura y prevenir la dependencia física a largo plazo

El entrenamiento de fuerza: la

Cómo influye la ansiedad en la presión arterial y qué riesgos implica para el corazón

Especialistas de Mayo Clinic alertan que estos episodios, si se vuelven frecuentes, podrían tener un costo oculto para la salud

Cómo influye la ansiedad en

¿Cómo ayuda la vitamina D a tener huesos más resistentes?

Especialistas destacan la importancia de este nutriente en la absorción de calcio y el desarrollo de una estructura ósea sólida, además de su papel en la prevención de enfermedades como osteoporosis y raquitismo

¿Cómo ayuda la vitamina D

Por qué las verduras de hoja verde deberían ser parte de la dieta diaria

Estos vegetales aportan nutrientes poco habituales en otros alimentos y, según un estudio de la Universidad de Edith Cowan, su consumo variado resulta recomendable

Por qué las verduras de
DEPORTES
El sorteo del Mundial de

El sorteo del Mundial de Rugby 2027: bombos, qué rivales podrían enfrentar Los Pumas y todo lo que hay que saber

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

Tiene 15 años, es argentino, firmó con un importante equipo y dio otro paso para llegar a la Fórmula 1

El día que Maradona provocó un tembladeral en la selección argentina en pleno sorteo del Mundial

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

TELESHOW
Rubber Soul, cuando el alma

Rubber Soul, cuando el alma de los Beatles se abría para el gran cambio

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

Dos participantes de MasterChef Celebrity fracasaron al replicar la torta argentina y el resultado fue viral: “Un caos”

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó que los restos

Israel confirmó que los restos enviados por Hamas desde Gaza no corresponden a ninguno de los rehenes fallecidos

El caso de los cuatro de Guayaquil: nuevos testimonios apuntan a que varios de los militares procesados acordaron un relato común

Rafael Correa rompió públicamente con Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas

Jair Bolsonaro permanecerá al menos siete años en prisión bajo régimen cerrado y podrá solicitar libertad condicional en 2037

Daniel Noboa oficializó su viaje a España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega para mantener reuniones con autoridades internacionales