Té, café, frutos secos, bayas: todo bueno para tu corazón

LUNES, 1 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Té, café, frutos rojos, cacao, frutos secos, cereales integrales, aceite de oliva: todos son ricos en compuestos antioxidantes llamados polifenoles, y todos son buenos para el corazón, según muestra un nuevo estudio británico.

"Esta investigación aporta pruebas sólidas de que incluir regularmente alimentos ricos en polifenoles en tu dieta es una forma sencilla y eficaz de apoyar la salud del corazón", dijo Yong Li, autor principal del estudio, doctorando en nutrición en el Kings College de Londres.

Como explicó su equipo, los polifenoles son compuestos naturales que desde hace tiempo se sabe que son beneficiosos para la salud del corazón, el cerebro y el sistema intestinal.

En el nuevo estudio, el equipo de Londres hizo un seguimiento de la presión arterial y el colesterol de más de 3.100 adultos británicos durante 11 años. También hicieron un seguimiento de los perfiles de riesgo cardiovascular de los participantes, como la puntuación de riesgo de ECCVD y HeartScore.

Monitorizaron los niveles de ciertos metabolitos en la orina de los participantes para controlar los niveles individuales de ingesta de polifenoles en la dieta.

A medida que aumentaban los niveles de metabolitos polifenoles, los factores de riesgo cardíacos como la presión arterial y los niveles de colesterol mejoraban, informaron Li y sus colegas. Eso incluyó un aumento saludable en los niveles de colesterol 'bueno' HDL.

Los beneficios parecían derivar de dos tipos de polifenoles especialmente: flavonoides y ácidos fenólicos.

El estudio también utilizó una "puntuación dietética de polifenoles" (PPS), que ayudó a los investigadores a calcular la ingesta de 20 alimentos ricos en polifenoles diferentes, como té, café, frutos rojos, aceite de oliva, frutos secos y cereales integrales.

Según los autores, los alimentos ricos en polifenoles suelen trabajar junto con otros factores en una dieta saludable para promover la salud cardiovascular.

"Nuestros hallazgos muestran que la adhesión prolongada a dietas ricas en polifenoles puede ralentizar sustancialmente el aumento del riesgo cardiovascular a medida que las personas envejecen", dijo la autora principal del estudio Ana Rodriguez-Mateos, profesora de nutrición humana en el King's College de Londres.

"Incluso pequeños y sostenidos cambios hacia alimentos como bayas, té, café, frutos secos y cereales integrales pueden ayudar a proteger el corazón con el tiempo", dijo.

El estudio fue diseñado para mostrar únicamente asociaciones entre la ingesta de polifenoles y la salud cardíaca, no la relación causa-efecto, señaló el equipo.

Sin embargo, afirman que, aunque el riesgo cardíaco de una persona aumenta de forma natural con la edad, su investigación sugiere que las dietas ricas en polifenoles ayudan a ralentizar esa progresión.

Según Li, "estos compuestos vegetales están ampliamente disponibles en los alimentos cotidianos, lo que convierte esta en una estrategia [de salud] práctica para la mayoría de la gente."

Los hallazgos se publicaron el 27 de noviembre en la revista BMC Medicine.

Hay más información sobre polifenoles en la Cleveland Clinic.

