Qué hay detrás de la “cara de cortisol”: síntomas y advertencias que no deben pasarse por alto

La tendencia de la 'cara de cortisol' en TikTok genera dudas sobre la relación entre estrés, hinchazón facial y salud hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada “cara de cortisol” se ha posicionado en plataformas como TikTok, donde millones de usuarios comparten experiencias y opiniones sobre la supuesta relación entre el estrés, el cortisol y la hinchazón facial.

Esta preocupación ha llevado a muchas personas a preguntarse si el aspecto de su rostro podría revelar un desequilibrio hormonal. Para esclarecer este fenómeno, la endocrinóloga Christie Turin More, profesora adjunta de endocrinología, metabolismo y diabetes de la Universidad de Colorado Anschutz, aporta evidencia clínica.

Funciones del cortisol en el organismo

“El cortisol es una hormona del estrés. Todos tenemos cortisol, y en situaciones estresantes, los niveles de cortisol aumentan”, explicó Turin More. Esta hormona cumple diversas funciones en el organismo: “Ayuda a mantener el metabolismo, responde a factores estresantes como enfermedades o cirugías, e influye en el metabolismo de la glucosa, la salud ósea y muscular, y el funcionamiento cerebral”.

El fenómeno de 'la cara de cortisol' causa revuelo en las redes sociales

Turin More destaca que el cortisol sigue un ritmo circadiano: los niveles son más altos por la mañana y más bajos por la noche. El problema ocurre cuando esos niveles se elevan o bajan fuera de su rango normal, generando efectos notorios sobre la salud.

La especialista detalla que las alteraciones en el nivel de cortisol pueden acarrear síntomas variados. Por ejemplo, quienes presentan niveles bajos suelen experimentar síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos, presión arterial y glucosa reducidas, y desequilibrios electrolíticos. “Esto puede conducir a debilidad extrema e incapacidad para desempeñarse normalmente”, señaló.

Por otro lado, un exceso de cortisol puede afectar la densidad ósea, aumentar el riesgo de diabetes y provocar resistencia a la insulina. Además, se observan aumento de peso —sobre todo en abdomen y cara—, atrofia muscular y debilidad. Cuando estos niveles permanecen elevados, pueden desencadenar el síndrome de Cushing.

Los niveles bajos de cortisol pueden causar síntomas gastrointestinales, presión arterial baja y debilidad extrema, según especialistas en salud hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que pueden aumentar el cortisol

Respecto a los factores que incrementan el cortisol, la experta indica que el estrés, enfermedades, la hora del día e incluso el embarazo pueden elevar los niveles, aunque en este último caso, rara vez se presentan síntomas graves.

Turin More aclara que el síndrome de Cushing endógeno —causado por un tumor productor de cortisol— es extremadamente poco frecuente, y que la enfermedad de Cushing corresponde al caso específico de un tumor hipofisario. Entre los síntomas más típicos se encuentran aumento de peso, pérdida de masa muscular, rostro redondo (“cara de luna”) y joroba en la nuca (“joroba de búfalo”).

También existe el síndrome de Cushing exógeno, asociado principalmente al consumo de esteroides en medicamentos (pastillas, inyecciones, inhaladores, cremas).

Cortisol y aspecto facial: ¿cuándo preocuparse?

El estrés, las enfermedades y el embarazo figuran entre los principales factores que elevan el cortisol en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la relación entre cortisol y aspecto facial, Turin More afirma: “Niveles persistentemente elevados de cortisol pueden producir aumento de peso facial, pero puede resultar difícil atribuir una cara redonda únicamente al cortisol, pues existen muchos factores que provocan hinchazón facial”.

Recomienda vigilar la presencia de otros síntomas adicionales, como joroba de búfalo, acumulación de grasa abdominal, brazos y piernas más delgados, estrías púrpuras, hematomas frecuentes, acné, crecimiento anómalo del vello, hipertensión, diabetes y osteoporosis.

Diagnóstico y pruebas para niveles altos de cortisol

Turin More subraya que, si la única manifestación es la cara redonda, resulta difícil asociarla de forma exclusiva a un aumento de cortisol; lo habitual es la combinación con otros signos.

El diagnóstico de niveles altos de cortisol requiere la evaluación de varios síntomas y no solo de la cara redonda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomienda consultar con el médico de cabecera si los cambios faciales persisten o se acompañan de otras alteraciones. Existen tres pruebas para detectar niveles altos de cortisol, entre ellas, un análisis de sangre matutino tras la toma de una pastilla de esteroides la noche anterior.

Frente a las tendencias de redes sociales sobre dietas o suplementos para reducir el cortisol, Turin More es clara: “No existe ninguna dieta que equilibre el cortisol. Si la hinchazón facial mejora tras cambios en la dieta o con suplementos naturales, probablemente no se trate de un exceso de cortisol.

Sin embargo, practicar ejercicio, reducir el estrés y minimizar el consumo de alcohol siempre es recomendable para mantener la salud hormonal”.

Escuchar al paciente y la importancia de una evaluación clínica

El síndrome de Cushing endógeno es poco frecuente y suele estar relacionado con tumores productores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turin More concluye: “Si le preocupa tener ‘cara de cortisol’ o ‘cara de luna’ y sospecha un nivel alto de cortisol, consulte a sus médicos. Escuchar a los pacientes y contar con una evaluación médica adecuada es fundamental. Si los resultados son normales, podemos tranquilizarlos sobre sus niveles de cortisol”.

En tanto, desde la Universidad de Colorado Anschutz destacan que la detección temprana y el tratamiento efectivo de un exceso de cortisol causado por un tumor pueden ser decisivos para la salud y el bienestar.