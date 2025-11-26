Una semana menos en redes sociales vinculado a una mejor salud mental

MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Para muchos jóvenes adultos, las redes sociales son donde sucede la vida: amistades, noticias, estrés, todo en una sola pantalla.

Pero un nuevo estudio sugiere que alejarse, aunque sea solo una semana, puede ayudar a aliviar la ansiedad, la depresión y los problemas de sueño.

Los investigadores rastrearon a 295 jóvenes adultos de entre 18 y 24 años que acordaron limitar su uso de redes sociales durante siete días. Cada participante recibió 150 dólares por participar en el estudio.

En el estudio, estos jóvenes adultos redujeron su tiempo medio frente a pantallas de poco menos de dos horas diarias en redes sociales a unos 30 minutos diarios.

Al finalizar la semana, los participantes completaron encuestas de salud mental. De media, los investigadores encontraron:

Los síntomas de ansiedad disminuyeron un 16,1% Los síntomas de depresión disminuyeron un 24,8% Los síntomas de insomnio disminuyeron un 14,5%

El estudio, publicado el 24 de noviembre en JAMA Network Open, mostró la mayor mejora en personas que ya presentaban síntomas depresivos más graves.

Sin embargo, los participantes no informaron de cambios en la soledad.

El coautor del estudio , el Dr. John Torous, profesor asociado de psiquiatría en la Harvard Medical School de Boston, dijo a The New York Times que reducir las redes sociales no debería "ser tu primera línea ni tu única forma de atención."

"Si tienes problemas de salud mental y ya tienes tratamiento", añadió, "probablemente merezca la pena experimentar para ver si reducir las redes sociales te ayuda a sentirte mejor."

Advirtió que los resultados no son garantizados para todos. Algunos participantes se sintieron mucho mejor, mientras que otros notaron poco cambio.

"Las medias son alentadoras", dijo, "pero definitivamente no cuentan toda la historia, la variación era enorme."

Una razón es que el estudio no fue un ensayo aleatorizado. En cambio, la gente se ofreció voluntaria para participar, lo que significa que quizá esperaban mejoras antes del ensayo.

"Los sujetos habrían sabido cómo se esperaba que se comportaran y probablemente simplemente cambiaban sus respuestas en consecuencia", dijo Christopher Ferguson, profesor de psicología en la Universidad Stetson en DeLand, Florida, que no participó en la investigación, a The Times.

Sin embargo, otros expertos afirman que los hallazgos siguen aportando algo útil a la conversación en curso sobre las redes sociales y la salud mental.

Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Americana de Psicología, calificó a las rupturas de redes sociales como "una solución simple y gratuita que parece conducir a una mejora rápida".

"Esta es una solución que empoderará a la mayoría de los padres y jóvenes a sí mismos", afirmó en un informe publicado por The Times. "Si usas muchas menos redes sociales, hay una posibilidad razonable de que los jóvenes empiecen a sentirse mucho mejor."

Pero los expertos en el campo insisten en que los resultados han sido mixtos en estudios previos. Algunas investigaciones han encontrado que solo beneficios pequeños o nulos de las "desintoxicaciones digitales" son mínimos, y no está claro si los efectos duran a largo plazo.

