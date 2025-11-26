¿Quieres un cerebro más joven? Mantén el músculo, pierde la grasa

MARTES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Cuerpos y músculos más en forma también podrían mantener el cerebro joven y en forma, sugiere un nuevo estudio.

"Los cuerpos más sanos, con más masa muscular y menos grasa abdominal oculta, tienen más probabilidades de tener cerebros más sanos y jóvenes", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Cyrus Raji, profesor asociado de radiología y neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri.

"Aunque es bien sabido que el envejecimiento cronológico se traduce en pérdida de masa muscular y aumento de la grasa abdominal oculta, este trabajo muestra que estas medidas de salud están relacionadas con el envejecimiento cerebral en sí", señaló Raji. "Muestra que la masa muscular y grasa cuantificada en el cuerpo son reflejos clave de la salud cerebral, como se observa con el envejecimiento cerebral."

Su equipo analizó las imágenes de resonancia magnética corporal de casi 1.200 adultos sanos para identificar el "perfil corporal" ideal para un envejecimiento cerebral saludable.

La próxima semana presentarán sus hallazgos en Chicago en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA).

En un comunicado de prensa de la RSNA, Raji afirmó que desde hace tiempo existen "hipótesis ampliamente aceptadas sobre la asociación entre los biomarcadores de composición corporal y la salud cerebral."

En el nuevo estudio, su equipo recogió resonancias magnéticas de cuerpo entero a 1.164 hombres y mujeres sanos que tenían una edad media de unos 55 años.

Combinaron los datos de la resonancia magnética con otra tecnología que permite que los tejidos se muestren brillantes en las zonas de depósito de grasa y oscuros en áreas ricas en líquidos.

Luego se utilizaron algoritmos de IA para cuantificar el nivel de músculo y grasa de cada persona (tanto grasa bajo la piel como grasa acumulada alrededor de los órganos), así como su estimada "edad cerebral".

Surgió un perfil corporal ideal.

"Los participantes con más músculo tendían a tener cerebros de aspecto más joven, mientras que los que tenían más grasa abdominal oculta en relación con su músculo tenían cerebros de aspecto más mayor", explicó Raji. "La grasa justo debajo de la piel no estaba relacionada con el envejecimiento cerebral. En resumen, más músculo y una menor proporción visceral de grasa [abdomen] respecto al músculo se relacionaban con un cerebro más joven."

Eso podría tener implicaciones de gran alcance para la salud cerebral, añadió.

"Una mejor salud cerebral, a su vez, reduce el riesgo de futuras enfermedades cerebrales, como el Alzheimer", dijo Raji.

Señaló que las personas tienen control sobre su perfil corporal.

"Perder grasa --especialmente grasa visceral-- mientras se preserva el volumen muscular sería el mayor beneficio para el envejecimiento y la salud cerebral", afirmó.

Por supuesto, la llegada de los medicamentos para adelgazar con GLP-1 significa que muchas personas recurrirán a estos fármacos para ayudarles a perder el exceso de grasa.

Sin embargo, según los autores del estudio, los GLP-1 también pueden reducir el volumen muscular.

Es posible que hallazgos como los de este estudio ayuden en el desarrollo de medicamentos GLP-1 que actúen específicamente en la grasa visceral y tengan un impacto mínimo en el músculo, dijo Raji.

El estudio también podría "ayudar a determinar los regímenes de dosificación óptimos para los GLP-1 para lograr los mejores resultados en la salud corporal y cerebral", afirmó.

Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

