Martín Fierro de Salud 2025: las mejores fotos y looks de la alfombra azul

La primera edición de los premios recibió a referentes y comunicadores del área de salud (Fotos: Gustavo Gavotti)

La entrega de los premios Martín Fierro de Salud reunió a las principales figuras del ámbito en una noche dedicada a reconocer la labor de médicos, enfermeros e investigadores. El anuncio de cada distinción fue acompañado por aplausos y muestras de emoción entre colegas y familiares.

Antes de la ceremonia, la alfombra azul sumó otro atractivo: los presentes desfilaron con looks que combinaron elegancia y estilo, lo que refleja la importancia del encuentro.

Los flashes capturaron desde atuendos clásicos hasta apuestas más audaces, en una celebración que fusionó vocación y moda bajo el reconocimiento a quienes transforman la salud día a día.

Todos los looks de la alfombra azul de los premios Martín Fierro de Salud 2025

Carlos Regazzoni

Regazzoni calzó zapatos negros de piel con acabado brillante y suela clara. No mostró accesorios visibles como reloj, pañuelo o insignias

El doctor Carlos Regazzoni vistió un traje azul oscuro con saco y pantalón combinados. Llevó una camisa blanca de corte clásico y una corbata rosa pálido de textura lisa.

Daniela Ballester

Ballester llevó un bolso de mano pequeño de color plateado y la manicura en tono claro

La periodista Daniela Ballester eligió un vestido largo de color rojo anaranjado, de manga larga, con escote en “V” y una abertura lateral pronunciada en la falda. Calzó sandalias nude de tacón alto y tiras finas.

Tatiana Schapiro y Gabriel Gandolfo

Tatiana Schapiro y Gabriel Gandolfo

La periodista de Infobae Tatiana Schapiro eligió un vestido corto negro de lentejuelas, de manga larga y cuello redondo. Combinó el look con zapatos de tacón alto y tira al tobillo en color negro.

Gabriel Gandolfo vistió un traje oscuro con saco y pantalón a juego, acompañado de una camisa celeste clara sin corbata y zapatos negros.

Agustina Rossi

Agustina Rossi al llegar a la gala

Agustina Rossi vistió un vestido corto negro con escote profundo y falda abullonada decorada con pequeños brillos plateados. Completó el look con un saco negro de solapa recta, zapatos negros abiertos con lazo en la puntera y un bolso negro de flecos largos.

Valeria Muda

Valeria Muda, de Medihome, combinó el conjunto con zapatos negros de punta y un clutch rígido azul oscuro

Valeria Muda eligió un traje de chaqueta y pantalón ancho confeccionado en tela azul brillante con lentejuelas. Llevó debajo un body de encaje negro con escote profundo.

Facundo Kablan

Kablan completó el look con zapatos negros y utilizó un anillo metálico en la mano derecha

Facundo Kablan vistió un conjunto completamente negro compuesto por una camisa de manga larga, un chaleco sin solapas y un pantalón de vestir de corte recto.

Marcelo Figueiras

Una de las postales de la alfombra azul en las que aparece Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond

Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, estuvo en la gala junto a otros invitados. El traje clásico se impuso como tendencia en los looks.

*Fotos: Gustavo Gavotti