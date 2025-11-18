Anestesia general segura para cesáreas, según un análisis

LUNES, 17 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres que se someten a una cesárea suelen someterse al procedimiento estando despiertas, protegiéndolas únicamente del dolor.

Para algunos, el dolor puede ser abrumador, incluso después del bloqueo, pero esto podría ser innecesario, argumenta una nueva revisión de evidencias.

La anestesia general parece ser segura tanto para la madre como para el bebé durante una cesárea, según informaron recientemente investigadores en la revista Anesthesiology.

Los bebés nacidos con un bloqueador nervioso tienen signos ligeramente mejores de salud neonatal, pero no lo suficiente como para ser clínicamente significativos, según los investigadores.

"Ningún paciente debería experimentar dolor durante la cesárea; como anestesióloga, nunca quiero que alguien se sienta obligado a elegir entre la salud de su bebé y no tener que experimentar el dolor de la cirugía", dijo el investigador senior Dr. Mark Neuman, profesor de anestesiología en la Perelman School of Medicine de la Universidad de Pensilvania.

"Dado que la anestesia regional se utiliza tanto, es común que los pacientes consideren que un bloqueo espinal o epidural es la única opción segura para la cesárea", dijo Neuman en un comunicado de prensa. "Pero como muestra nuestro estudio, el tipo de anestesia durante el embarazo no tiene por qué ser igual para todos."

En Estados Unidos, 1 de cada 3 partos se realiza por cesárea, según los investigadores en notas de fondo.

Los médicos han preferido durante mucho tiempo los bloqueadores nerviosos frente a la anestesia general por temor a que pudieran afectar a la salud de los recién nacidos, según los investigadores.

La práctica también ha sido moldeada por las presiones sociales que refuerzan la idea de que las madres deben estar despiertas durante el parto, para presenciar el primer llanto de su bebé y tener el momento "perfecto" del parto, según los investigadores.

Sin embargo, hasta 1 de cada 6 pacientes que recibe un bloqueador nervioso puede sentir dolor durante la cesárea, y para algunos este dolor puede ser traumático y insoportable, según los investigadores.

Para este informe, los investigadores agruparon datos de 36 ensayos clínicos que involucraron cerca de 3.500 partos que compararon anestesia general frente a bloqueadores nerviosos durante una cesárea. Los estudios se llevaron a cabo entre 1994 y 2023.

Los resultados mostraron que los bebés nacidos bajo un bloqueador nervioso obtuvieron puntuaciones ligeramente superiores en la prueba de Apgar, que se utiliza para evaluar la salud del recién nacido a 1 y 5 minutos después del parto.

Los bebés nacidos bajo anestesia general también tenían una ligera mayor probabilidad de necesitar apoyo respiratorio inmediatamente después del nacimiento, según los investigadores.

Pero el estudio encontró que no hubo un mayor riesgo de necesidad de cuidados intensivos en una UCI neonatal tras el parto entre bebés nacidos con anestesia general.

En general, las diferencias no fueron lo suficientemente significativas como para inferir que la anestesia general sea perjudicial para los bebés, concluyeron los investigadores.

Los investigadores afirmaron que esto no significa que la anestesia general deba sustituir a los bloqueadores nerviosos, sino que es una alternativa razonable para las mujeres preocupadas por el dolor quirúrgico.

"Para los pacientes que están abiertos a la anestesia regional, el bloqueo espinal o epidural sigue siendo una excelente primera opción", enfatizó Neuman. "Pero tener conversaciones con los pacientes sobre anestesia general no tiene por qué ser un tabú. Los pacientes merecen saber que tienen opciones, y nuestro estudio ayuda a proporcionar la evidencia que respalde esas discusiones."

La Dra. Sarah Langer, residente en anestesiología en la Escuela de Medicina Perelman, dirigió el estudio.

"Este estudio dota a las mujeres de un contexto basado en la evidencia sobre el uso de anestesia general durante la cesárea", afirmó en un comunicado de prensa. "El parto es un proceso física y emocionalmente exigente, pero no queremos que las pacientes sientan que no hay opciones en cuanto a la anestesia para la cesárea."

Los investigadores señalaron que la mayoría de los ensayos del análisis se realizaron fuera de Norteamérica, lo que pone de manifiesto la necesidad de ensayos estadounidenses que comparen ambos enfoques.

FUENTE: Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, comunicado de prensa, 10 de noviembre de 2025