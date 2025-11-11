Tratamiento del linfoma de Hodgkin: un esquema disponible en Argentina podría reducir ciclos de quimioterapia

Según el estudio HD21, aproximadamente el setenta por ciento de los pacientes lograron una respuesta metabólica completa tras dos ciclos de tratamiento lo que facilitó concluir el proceso con solo cuatro ciclos en vez de seis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta al tejido linfático, el cual se distribuye en los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, la médula ósea y otras áreas del organismo. Aunque la causa exacta de esta enfermedad permanece desconocida, se ha observado que su incidencia es mayor en personas de entre quince y treinta y cinco años, así como en mayores de cincuenta y cinco.

Existen factores que pueden incrementar el riesgo, como una infección previa con el virus de Epstein-Barr (VEB) o la presencia de VIH, según información de MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De acuerdo con MedlinePlus, el tratamiento depende del tipo del linfoma de Hodgkin, el estadio (hasta dónde la enfermedad se ha diseminado), la edad y otros factores, incluyendo si el paciente tiene pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y fiebre.

En ese sentido, cabe recordar que en Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha aprobado un esquema terapéutico basado en brentuximab vedotin para el tratamiento del linfoma de Hodgkin en pacientes con enfermedad localizada en estadio IIb con factores de riesgo, así como en estadios avanzados (III y IV).

La doctora Marta Zerga destacó que la indicación del nuevo esquema abarca estadios avanzados y a pacientes en estadio II con síntomas severos, la reducción de ciclos disminuye de forma notable la dosis de antraciclinas (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta aprobación representa un avance relevante, ya que los estadios avanzados se caracterizan por una diseminación sistémica, mientras que el estadio IIb, aunque localizado, presenta síntomas sistémicos como fiebre persistente, pérdida involuntaria de peso y sudoración nocturna, lo que dificulta su manejo clínico.

Qué dicen los expertos

El enfoque terapéutico, conocido como BrECADD, ha demostrado una supervivencia libre de progresión (SLP) del 94,3%. Además, este esquema ha sido incorporado en las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) con nivel de evidencia 1A, lo que respalda su eficacia y seguridad en el tratamiento del linfoma de Hodgkin.

La decisión de la ANMAT se apoya en los resultados del ensayo clínico fase 3 HD21, liderado por el Grupo Alemán de Estudio de Hodgkin (GHSG). Este estudio demostró que BrECADD, además de ofrecer un nivel de seguridad superior a la terapia de referencia, se asocia con una menor morbilidad relacionada con el tratamiento y una sobrevida libre de progresión no inferior.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo esquema es su capacidad para reducir la cantidad de ciclos de quimioterapia necesarios. La doctora Carolina Mahuad, médica hematóloga del Hospital Alemán y miembro de la Sociedad Argentina de Hematología, explicó: “Aproximadamente el 70% de los pacientes que participaron en el estudio HD21 presentaron una respuesta metabólica completa tras solo dos ciclos de tratamiento, lo que permitió reducir el tratamiento total a cuatro ciclos en lugar de seis”. Según la especialista, esta reducción disminuye la exposición a fármacos citotóxicos, mejora la calidad de vida de los pacientes y acelera su reincorporación a las actividades cotidianas.

El esquema BrECADD propicia un tratamiento más breve en quienes alcanzan un PET negativo tras los primeros ciclos, en comparación con la medicación estándar empleada en linfoma de Hodgkin avanzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Marta Zerga, ex directora del Área Médica del Instituto de Oncología ‘Ángel H. Roffo’ de la Universidad de Buenos Aires, detalló que la indicación del tratamiento aprobado se basa en la estratificación de la enfermedad e incluye, además de los estadios avanzados III y IV, a aquellos pacientes en estadio II que presentan síntomas que los colocan en un nivel avanzado de la enfermedad. La especialista añadió: “En el esquema BrECADD, el poder hacer solamente cuatro ciclos de tratamiento en los pacientes que alcanzan un PET negativo luego de los dos primeros ciclos disminuye significativamente la dosis total de antraciclinas si uno la compara con los seis ciclos de pacientes de la medicación estándar”.

Mahuad subrayó que “la tasa de curación del 97% de los pacientes a los cuatro años es un resultado muy impactante porque se trata de pacientes con enfermedad avanzada y factores de mal pronóstico”. Añadió que este avance permite ofrecer tratamientos eficaces con menor toxicidad, lo que resulta fundamental para personas jóvenes en plena etapa productiva.

Por su parte, la Dra. Zerga advirtió que, aunque el nuevo esquema presenta menor toxicidad que la terapia con el esquema BEACOPP, requiere monitoreo médico específico y ajustes cuidadosos. Indicó que, como todo nuevo esquema terapéutico, implica una curva de aprendizaje hasta familiarizarse con sus características.

El estudio HD21 también evaluó otros criterios relevantes, como la respuesta tumoral completa, la calidad de vida, la fertilidad al año, la aparición de neoplasias malignas secundarias y la adherencia al tratamiento. En todos estos aspectos, BrECADD mostró un perfil favorable que podría convertirlo en un nuevo estándar de tratamiento para esta población.

El avance terapéutico permitió que la tasa de curación a cuatro años fuera del noventa y siete por ciento en pacientes con enfermedad avanzada y factores considerados de mal pronóstico para su evolución clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mahuad concluyó: “Poder contar en Argentina con esta opción representa una oportunidad concreta para ofrecer tratamientos más efectivos y menos agresivos a personas jóvenes que enfrentan un diagnóstico complejo. Se trata de una terapia que, administrada en centros con la infraestructura necesaria, puede modificar sustancialmente el pronóstico de la enfermedad”.

Brentuximab vedotin es un fármaco que actúa dirigiéndose específicamente contra la proteína CD30, una albúmina presente en las células tumorales del linfoma de Hodgkin. Su mecanismo de acción se basa en un anticuerpo monoclonal anti-CD30 unido a un agente citotóxico, el monometil auristatina E (MMAE), que se libera dentro de las células malignas y provoca su destrucción.