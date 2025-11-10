Análisis de sangre podrían determinar la gravedad de la conmoción cerebral

LUNES, 10 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Análisis de sangre podrían indicar hasta qué punto una conmoción cerebral ha sonado en la campana de una persona, según un estudio reciente.

Ciertos biomarcadores relacionados con el cerebro en la sangre se asocian con la gravedad de los síntomas de un adolescente a medida que se recupera de una conmoción cerebral, informaron los investigadores en la edición de noviembre/diciembre de la revista Journal of Head Trauma Rehabilitation.

También hay algunas diferencias significativas entre los pacientes con conmociones cerebrales masculinos y femeninos en términos de los marcadores encontrados en su sangre, añadieron los investigadores.

"Nuestro estudio se basa en investigaciones anteriores que sugieren que algunos marcadores relacionados con el cerebro podrían proporcionar medidas objetivas de lesión cerebral en los adolescentes con conmoción", señaló la investigadora principal, Mia Pasini, estudiante doctoral de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.

"También identificamos diferencias específicas por sexo en los niveles de biomarcadores, lo que podría proporcionar información sobre los síntomas más graves y una recuperación más larga tras la conmoción cerebral en las chicas y las mujeres jóvenes", añadió en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores analizaron datos de 339 adolescentes de 11 a 18 años que tenían síntomas duraderos durante hasta cinco semanas tras una conmoción.

Se analizó la sangre de los niños en busca de cinco proteínas y lípidos que se liberan del cerebro tras una conmoción cerebral.

Los resultados mostraron que algunos de estos marcadores sí se rastrearon con los síntomas de conmoción cerebral de los adolescentes. Sin embargo, los marcadores de niños y niñas diferían.

Por ejemplo, los niveles más altos de marcadores relacionados con el daño a las células cerebrales se asociaron con un aumento de los síntomas emocionales entre las pacientes con conmoción cerebral.

Pero los niveles más bajos de los mismos marcadores se asociaron con un aumento de los síntomas físicos y los síntomas generales entre los pacientes masculinos.

"Estos hallazgos sugieren que el sexo puede moderar la relación entre los biomarcadores y la carga de síntomas en los adolescentes después de una conmoción cerebral", escribieron los investigadores.

Estos marcadores basados en la sangre podrían tener un papel útil en la monitorización de la recuperación y guiar la atención de los pacientes con conmoción, dijeron.

"La integración de estrategias guiadas por biomarcadores en un marco de medicina de precisión es especialmente importante para las mujeres adolescentes, que tienen más probabilidades de experimentar una recuperación prolongada y perfiles de síntomas distintos en comparación con los hombres, pero siguen estando subrepresentadas en la investigación de las conmociones cerebrales", escribieron los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre las conmociones cerebrales.

FUENTE: Wolters Kluwer Health, comunicado de prensa, 5 de noviembre de 2025