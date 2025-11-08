Salud

Trump anuncia importante recorte de precios para Ozempic, Wegovy y medicamentos similares

Healthday Spanish

Guardar

VIERNES, 7 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Dos importantes fabricantes de medicamentos reducirán el precio de los medicamentos populares para perder peso para algunos estadounidenses, incluidas las personas que reciben Medicare y Medicaid, anunció el jueves el presidente Donald Trump .

El acuerdo involucra a Eli Lilly, que fabrica Zepbound y Mounjaro, y Novo Nordisk, el creador de Ozempic y Wegovy.

Los medicamentos, conocidos como medicamentos GLP-1, ahora cuestan hasta $1,350 al mes. Según el acuerdo, los pacientes elegibles pagarán alrededor de $ 245 a $ 350 por mes, dijo la administración.

"Hoy, estoy encantado de anunciar que los dos fabricantes farmacéuticos más grandes del mundo, Eli Lilly y Novo Nordisk, han acordado ofrecer su medicamento para bajar de peso GLP-1 más popular... con descuentos drásticos", dijo Trump durante un evento en la Oficina Oval.

El descuento también se aplicará a las personas que compren los medicamentos a través de un sitio web llamado TrumpRx, que se espera que se lance a finales de este año. Los usuarios podrán comprar recetas directamente de las compañías farmacéuticas sin usar seguro.

Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr. dijo que el acuerdo tomó "meses y meses" de negociaciones, informó CBS News .

Los funcionarios dijeron que los precios más bajos se aplicarán primero a las personas que cumplan con los criterios médicos, incluidos los pacientes de Medicare con obesidad combinada con afecciones como diabetes o enfermedad renal.

La administración estima que alrededor del 10% de los pacientes de Medicare calificarán y el cambio podría ahorrar $ 170 mil millones con el tiempo al reducir los problemas de salud relacionados con la obesidad, como accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

Se considera que alrededor del 40% de los adultos estadounidenses tienen obesidad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU .

Se espera que los cambios de precios de Medicare comiencen a mediados de 2026, mientras que los descuentos de Medicaid dependerán de si los estados eligen participar.

"No se trata de perder peso, se trata de hacer que Estados Unidos vuelva a estar saludable", dijo otro funcionario en una llamada para informar a los periodistas. "Se trata de prevenir accidentes cerebrovasculares, se trata de prevenir la enfermedad renal en etapa terminal. Entonces, dado eso, estamos restringiendo el acceso para los pacientes que se beneficiarán clínicamente de él".

El evento terminó abruptamente cuando un invitado se desmayó en la Oficina Oval, informó CBS News . Un portavoz de la Casa Blanca dijo más tarde que la persona, un invitado de Eli Lilly, fue tratada rápidamente y ahora está "bien".

Más información

Intermountain Health tiene una guía para la pérdida de peso con GLP-1.

FUENTE: CBS News, 6 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daytrumpanunciaimportanterecortedepreciosparaozempicwegovyymedicamentossimilares

Últimas Noticias

El nuevo enfoque sobre los probióticos: conocer la cepa ayuda a optimizar el eje intestino-cerebro

El consumo de probióticos específicos puede ayudar a reducir el estrés en el sistema digestivo y favorecer el bienestar emocional. Los últimos hallazgos de la ciencia

El nuevo enfoque sobre los

Alerta en América Latina por el avance silencioso de la enfermedad renal

Millones de personas conviven con daños en sus riñones sin saberlo y las muertes ya superan marcas históricas, según un estudio publicado en la revista The Lancet. Expertos de los Estados Unidos y Argentina, consultados por Infobae sugieren ampliar las oportunidades de chequeos y mejorar el acceso a los tratamientos

Alerta en América Latina por

Snacks de ejercicios: la receta para hacer actividad física a pesar de la falta de tiempo

Incluso quienes enfrentan jornadas extensas y agendas apretadas pueden mejorar su bienestar con pausas activas de apenas unos minutos, y contrarrestar los riesgos asociados a la falta de actividad física. Beneficios para la salud física y mental, y estrategias para sumar movimiento en el día a día

Snacks de ejercicios: la receta

Una nueva encuesta muestra lo que más teme la gente sobre el envejecimiento

Healthday Spanish

Una nueva encuesta muestra lo

¿Cirugía de muelas del juicio? Los opioides no son necesarios, halla un ensayo clínico

Healthday Spanish

¿Cirugía de muelas del juicio?
DEPORTES
El nuevo desafío de Colapinto:

El nuevo desafío de Colapinto: los cambios en Alpine que le permiten soñar con un drástico giro en 2026 y pelear por podios en la Fórmula 1

Un robo, “apuntes secretos” y el barrendero “héroe”: así River comenzó a ganarle a Boca la final de la Libertadores 2018

Los futbolistas que se juegan su futuro en River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors

San Lorenzo empató 0-0 con el Rosario Central de Di María y logró su clasificación a octavos de final del Torneo Clausura

All Boys hizo historia y jugará la final de la Copa Libertadores de Futsal Femenina: la hegemonía brasileña que buscará romper

TELESHOW
Rodrigo Vila y sus anécdotas

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Marcela Tinayre habló sobre los rumores de distanciamiento con Juana Viale: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos?”

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en América Latina por

Alerta en América Latina por el avance silencioso de la enfermedad renal

Un estudio reveló cómo el agua bajo tierra llega al mar y lo modifica

EEUU advirtió que el lanzamiento del misil norcoreano es “desestabilizador” ante las acciones ofensivas de Corea del Norte

El jefe del Comando Sur de EEUU visitó un país vecino de Venezuela tras el sobrevuelo de bombarderos B-52 en el Mar Caribe

Lucrecia Martel: “Prefiero que me juzgue la historia pero no dejar de opinar sobre mi tiempo”