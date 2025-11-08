Trump anuncia importante recorte de precios para Ozempic, Wegovy y medicamentos similares

VIERNES, 7 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Dos importantes fabricantes de medicamentos reducirán el precio de los medicamentos populares para perder peso para algunos estadounidenses, incluidas las personas que reciben Medicare y Medicaid, anunció el jueves el presidente Donald Trump .

El acuerdo involucra a Eli Lilly, que fabrica Zepbound y Mounjaro, y Novo Nordisk, el creador de Ozempic y Wegovy.

Los medicamentos, conocidos como medicamentos GLP-1, ahora cuestan hasta $1,350 al mes. Según el acuerdo, los pacientes elegibles pagarán alrededor de $ 245 a $ 350 por mes, dijo la administración.

"Hoy, estoy encantado de anunciar que los dos fabricantes farmacéuticos más grandes del mundo, Eli Lilly y Novo Nordisk, han acordado ofrecer su medicamento para bajar de peso GLP-1 más popular... con descuentos drásticos", dijo Trump durante un evento en la Oficina Oval.

El descuento también se aplicará a las personas que compren los medicamentos a través de un sitio web llamado TrumpRx, que se espera que se lance a finales de este año. Los usuarios podrán comprar recetas directamente de las compañías farmacéuticas sin usar seguro.

Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr. dijo que el acuerdo tomó "meses y meses" de negociaciones, informó CBS News .

Los funcionarios dijeron que los precios más bajos se aplicarán primero a las personas que cumplan con los criterios médicos, incluidos los pacientes de Medicare con obesidad combinada con afecciones como diabetes o enfermedad renal.

La administración estima que alrededor del 10% de los pacientes de Medicare calificarán y el cambio podría ahorrar $ 170 mil millones con el tiempo al reducir los problemas de salud relacionados con la obesidad, como accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

Se considera que alrededor del 40% de los adultos estadounidenses tienen obesidad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU .

Se espera que los cambios de precios de Medicare comiencen a mediados de 2026, mientras que los descuentos de Medicaid dependerán de si los estados eligen participar.

"No se trata de perder peso, se trata de hacer que Estados Unidos vuelva a estar saludable", dijo otro funcionario en una llamada para informar a los periodistas. "Se trata de prevenir accidentes cerebrovasculares, se trata de prevenir la enfermedad renal en etapa terminal. Entonces, dado eso, estamos restringiendo el acceso para los pacientes que se beneficiarán clínicamente de él".

El evento terminó abruptamente cuando un invitado se desmayó en la Oficina Oval, informó CBS News . Un portavoz de la Casa Blanca dijo más tarde que la persona, un invitado de Eli Lilly, fue tratada rápidamente y ahora está "bien".

