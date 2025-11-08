Las pacientes con cáncer de mama avanzado viven más tiempo, según un estudio

VIERNES, 7 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama avanzado ahora pueden esperar vivir seis o siete meses más, en comparación con hace aproximadamente una década, informan unos investigadores.

Este aumento en el tiempo de supervivencia coincide con el desarrollo de tratamientos más efectivos para el cáncer de mama avanzado, además de mejoras más amplias en el diagnóstico y la calidad de la atención, dijeron los investigadores.

En particular, las mujeres con cánceres de mama impulsados por factores biológicos conocidos han visto una mejora dramática en su perspectiva, gracias a mejores terapias dirigidas.

"El tiempo de supervivencia de las pacientes con cáncer de mama avanzado, en el que el cáncer se ha propagado a otras partes del cuerpo, es mucho más bajo en comparación con el cáncer de mama temprano", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Fatima Cardoso . Es presidenta de la Alianza Global de Cáncer de Mama Avanzado en Lisboa.

"Los principales tratamientos para esta etapa del cáncer de mama son terapias sistémicas, como la terapia hormonal, la quimioterapia y la terapia dirigida, que tienen como objetivo matar las células cancerosas dondequiera que crezcan en el cuerpo", dijo Cardoso. "En los últimos 15 años, hemos visto una serie de nuevas terapias sistémicas desarrolladas y disponibles para algunos pacientes".

En el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 60,000 pacientes tratadas por cáncer de mama avanzado entre 2011 y 2025. El equipo dividió los datos de los pacientes en bloques de tres años según el momento en que comenzó el tratamiento para poder comparar la supervivencia promedio a lo largo del tiempo.

En general, la supervivencia promedio fue de casi 28 meses para las pacientes de cáncer de mama que comenzaron el tratamiento sistémico entre 2011 y 2013, mostraron los resultados.

Eso aumentó a más de 34 meses para los pacientes que comenzaron el tratamiento entre 2020 y 2022, dijeron los investigadores.

Los investigadores también dividieron los datos en los principales subtipos de cáncer de mama, ya sea que el cáncer sea alimentado por una proteína de señalización llamada receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2+) o por receptores hormonales de estrógeno y progesterona (HR+):

Las personas con cáncer de mama avanzado HER2+/HR+ tuvieron los tiempos de supervivencia más largos: 42 meses en promedio al inicio y 53 meses al final del estudio. Las pacientes con cáncer de mama HER2+/HR- también tuvieron un aumento significativo en la supervivencia, de 33 meses a 52 meses. Las personas con cánceres de mama HER2-/HR+ han tenido un aumento más gradual, de poco menos de 32 meses a más de 39 meses.

El tiempo de supervivencia fue más bajo entre el cáncer de mama "triple negativo" (aquellos impulsados ni por HER2 ni por hormonas femeninas), alrededor de 11 meses al principio, a un poco más de 13 meses ahora.

Cardoso anotó que las pacientes con cánceres impulsados por HER2 u hormonas se han beneficiado de nuevos tratamientos dirigidos en la última década.

"Sabíamos que algunos de estos tratamientos prolongan la vida de los pacientes tratados en ensayos clínicos, pero este estudio sugiere que también son efectivos en pacientes del 'mundo real' que pueden acceder a ellos, con importantes mejoras en la supervivencia", dijo.

"Más recientemente, se han desarrollado y aprobado algunas terapias nuevas muy necesarias para el cáncer de mama triple negativo, como los inhibidores de puntos de control inmunitario, los inhibidores de PARP y los conjugados anticuerpo-fármaco", añadió Cardoso. "Esperamos que su efecto positivo en la supervivencia se haga más visible en los próximos años".

El Dr. Eric Winer, director del Centro Oncológico de Yale, revisó los hallazgos.

"Estos resultados son positivos para las personas a las que se les diagnostica cáncer de mama avanzado en la actualidad; pueden esperar vivir más tiempo, en comparación con los pacientes diagnosticados hace 10 o incluso cinco años", dijo Winer, que no participó en la investigación.

"Pero los resultados han mejorado más para algunos tipos de cáncer de mama que para otros, y todavía tenemos una enorme cantidad de trabajo por delante", añadió en un comunicado de prensa. "El resultado para muchas pacientes, como las que tienen cáncer de mama triple negativo, sigue siendo muy variable".

Los investigadores presentaron sus hallazgos el jueves en la Octava Conferencia Internacional de Consenso sobre el Cáncer de Mama Avanzado en Lisboa.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece más información sobre el cáncer de mama.

FUENTE: Octava Conferencia Internacional de Consenso sobre el Cáncer de Mama Avanzado, comunicado de prensa, 6 de noviembre de 2025