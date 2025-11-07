Salud

Parche alivia las alergias al cacahuate entre los niños

Healthday Spanish

JUEVES, 6 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- El tratamiento con un parche experimental de proteína de maní puede ayudar a los niños pequeños a desarrollar tolerancia al cacahuate de forma segura, según un estudio reciente.

Más del 70% de los niños tratados con el parche de maní Viaskin podrían tolerar al menos tres o cuatro granos de maní sin una reacción después de tres años, informaron los investigadores el sábado en Orlando en una reunión del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma & Immunology).

Casi la mitad de los niños podían tolerar incluso cantidades mayores de maní, anotaron los investigadores.

El parche administra pequeñas cantidades de proteína de maní a través de la piel, con el objetivo de reducir el riesgo de reacciones alérgicas graves, dijeron los investigadores.

"Estos resultados muestran que el tratamiento continuo con el parche de maní sigue mejorando la tolerancia y sigue siendo seguro con el tiempo", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Matthew Greenhawt . Es profesor asistente de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en Denver.

Las alergias al maní afectan a alrededor de un 2 por ciento de los niños en EE. UU., señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

"Para los padres de niños pequeños con alergias al maní, este tipo de método podría algún día ofrecer tranquilidad al reducir el riesgo de sufrir una reacción alérgica, incluidas reacciones graves, por una exposición accidental", dijo Greenhawt.

En el nuevo estudio, los investigadores siguieron a 91 niños pequeños que recibieron un parche de placebo durante un ensayo clínico anterior del parche de cacahuete.

Después de ese ensayo, los niños pequeños recibieron tratamiento para la alergia con el parche de maní durante hasta tres años.

Los resultados mostraron que el parche es seguro, sin casos de reacción alérgica grave entre los niños pequeños. La irritación de la piel en el sitio del parche fue el efecto secundario más común, y eso disminuyó con el tiempo.

Los investigadores también encontraron que las reacciones de los niños durante los desafíos alimentarios se volvieron más leves, con menos síntomas graves.

Pero el equipo enfatizó que los padres no deben probar ninguna forma de desensibilización al maní por su cuenta en casa. En cambio, deben hablar con un alergólogo certificado por la junta sobre las opciones.

El estudio fue financiado por DBV Technologies, el desarrollador de Viaskin Peanut Patch. El parche no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

