Los niños necesitan RCP más rápidamente que los adultos después de un paro cardíaco

MARTES, 4 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Miles de niños estadounidenses se desmayan cada año por un paro cardiaco y necesitan RCP para salvar sus vidas.

Pero la RCP debe comenzar para ellos en la mitad del tiempo requerido para los adultos, según los resultados que se presentarán en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) en Nueva Orleans el 9 de noviembre.

La ventana de tiempo para iniciar una RCP exitosa podría ser la mitad de la ventana para los adultos: 5 minutos frente a 10 minutos, informaron los investigadores.

Iniciar la RCP dentro de ese período de 5 minutos puede casi duplicar las posibilidades de supervivencia de un niño, encontraron los investigadores.

"Si el corazón de un niño se detiene de repente, cada segundo cuenta", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Mohammad Abdel Jawad, investigador de la Universidad de Missouri-Kansas City.

"Encontramos que la ventana de tiempo es incluso más crítica en los niños, por lo que es imperativo enfatizar el inicio de la RCP lo antes posible después de un paro cardíaco", dijo Jawad.

El paro cardiaco ocurre cuando el sistema eléctrico del corazón funciona mal de forma abrupta, lo que hace que el corazón deje de latir, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Cada año, más de 7,000 paros cardíacos extrahospitalarios y alrededor de 20,000 paros cardíacos intrahospitalarios ocurren en bebés y niños en los Estados Unidos, según la Asociación Estadounidense del Corazón.

Las pautas de RCP para niños requieren ciclos de 30 compresiones torácicas de 100 a 120 compresiones por minuto, seguidas de dos respiraciones, dijeron los investigadores.

En el nuevo estudio, los investigadores revisaron los datos de más de 10,000 niños que sufrieron un paro cardiaco fuera del hospital. De esos niños, aproximadamente la mitad recibió RCP por parte de un transeúnte.

Los resultados mostraron que las probabilidades de supervivencia aumentaron un 91% si la RCP comenzó dentro de un minuto después de un paro cardíaco, un 98% en dos o tres minutos y un 37% dentro de 4 a 5 minutos.

Las probabilidades de un niño seguían siendo bajas si la RCP comenzaba después de cinco minutos, y oscilaban entre un 24 y un 41 por ciento, según el retraso, mostraron los resultados.

"No nos sorprendió que la RCP iniciada dentro de los cinco minutos posteriores al paro cardíaco mejorara las probabilidades de supervivencia en los niños", dijo Jawad. "Sin embargo, nos sorprendió la rapidez con la que el beneficio disminuyó después de cinco minutos".

"En adultos, un estudio reciente informó beneficios de supervivencia incluso cuando la RCP se inició a los nueve minutos; sin embargo, nuestro análisis confirma que en los niños la ventana de tiempo fue mucho más corta", continuó Jawad. "Esto resalta cuán crítico es cada minuto después de un paro cardíaco pediátrico".

En general, más de un 15 por ciento de los niños sobrevivieron a su paro cardiaco, y un 13 por ciento lo hicieron sin una lesión cerebral duradera, dijeron los investigadores. Cuanto antes se realice la RCP, mayores serán sus probabilidades.

Los hallazgos enfatizan especialmente lo importante que es que la mayor cantidad posible de personas aprenda RCP, ya que cualquier transeúnte podría ser llamado para proporcionar ayuda para salvar vidas, dijeron los investigadores.

"Estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de enseñar y animar a más personas (padres, familiares, maestros, entrenadores y miembros de la comunidad) a aprender RCP y sentirse seguros al usarla de inmediato", dijo Jawad. "Esto es especialmente complicado para los niños después de un paro cardíaco porque los rescatistas legos pueden sentir que pueden lastimar al niño al hacer RCP".

"La investigación futura podría centrarse en cómo acortar aún más el tiempo de RCP, como mejorar las instrucciones del despachador o una implementación más amplia de la capacitación en RCP en las escuelas y durante las visitas de niño sano para aumentar el número de rescatistas legos disponibles para administrar RCP", agregó Jawad.

Los hallazgos presentados en una reunión médica deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Cruz Roja Americana ofrece más información sobre RCP para niños y bebés.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 3 de noviembre de 2025

