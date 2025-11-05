Salud

Cómo prevenir la enfermedad de EPOC y cuáles son los primeros síntomas

El cardiólogo Alejandro Meretta señaló en Infobae en Vivo que es más frecuente de lo que parece. Advirtió que es fundamental es abandonar cuanto antes el cigarrillo y cuidarse de las infecciones respiratorias

Guardar
Cómo prevenir el epoc- De Meretta

Durante su columna semanal en Infobae en Vivo, el doctor Alejandro Meretta, jefe de Cardiología Nuclear en ICBA Instituto Cardiovascular (MN 65971), abordó las principales cuestiones en torno a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), haciendo especial hincapié en su relación con el tabaquismo y su impacto en sectores de menores recursos.

“La llamada ‘tos del fumador’ ya es un signo de daño pulmonar real. No hay que subestimarla. Lo roto no se puede curar, pero se puede evitar que la destrucción progrese”, remarcó el especialista.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

En el marco del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora la semana próxima, Meretta subrayó: “Esta enfermedad afecta a entre el 15% y el 20% de la población mayor de 40 años. Es mucho más frecuente de lo que parece y tiene una enorme carga en términos sociales y sanitarios”.

Meretta explicó el origen de la EPOC a partir de la exposición continua al humo del tabaco, así como de la biomasa (el humo provocado por leña, carbón o contaminación ambiental), aunque enfatizó que el tabaco sigue siendo el principal enemigo.

“El fumar, sobre todo sostenido a lo largo del tiempo desde edades muy tempranas hasta la adultez, va generando una inflamación constante en el pulmón que, tarde o temprano, termina por destruir las zonas de intercambio gaseoso”.

Respecto del mito tan extendido sobre la “tos del fumador”, Meretta fue contundente: “No se trata de una simple molestia. Cuando aparece, implica que la enfermedad ya avanzó. Muchas veces, quienes fuman tienden a minimizar esos primeros síntomas, cuando justamente es el momento de actuar y consultar a un profesional”.

Sin duda, el tabaquismo representa
Sin duda, el tabaquismo representa la principal causa de EPOC, pero existen otros factores de riesgo relevantes (Imagen ilustrativa Infobae)

El cardiólogo profundizó en cómo la inflamación permanente generada por el humo ataca zonas delicadas del aparato respiratorio. “La estructura del pulmón está preparada para funcionar como un engranaje perfecto. Pero cuando se lo agrede, por humo o contaminación, el organismo, intentando defenderse, se auto-lesiona. Así se va perdiendo esa capacidad de expandirse y contraerse: el famoso ‘tórax inflado’ de los fumadores es consecuencia de la pérdida de elasticidad y del atrapamiento aéreo”.

Asimismo, Meretta señaló que es esencial que incluso aquellos fumadores sin síntomas consulten de manera preventiva. “La EPOC, en muchos casos, se diagnostica tarde. Debemos ser proactivos, porque los mecanismos de reparación del pulmón son limitados”.

Cuál es el tratamiento para EPOC

El tratamiento actual, según el especialista, tiene dos grandes pilares: eliminar o reducir el daño (dejar de fumar) y adoptar la farmacología de última generación. “Hoy contamos con broncodilatadores de acción prolongada y antimuscarínicos. Lo fundamental es suspender cuanto antes la fuente de agresión, cuidar las infecciones respiratorias y acompañar con rehabilitación pulmonar. No hay roles centrales del corticoide inhalado como sí ocurre en el asma, salvo casos puntuales de exacerbación, esto es importante diferenciarlo”.

El especialista rememoró una época donde el tabaquismo era tolerado, e incluso publicitado dentro de la profesión médica.

La EPOC se manifiesta a
La EPOC se manifiesta a través de la tos persistente, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el avance de la enfermedad, Meretta advirtió: “Sin tratamiento ni cambios de hábito, el pulmón pierde cada vez más capacidad de oxigenar. No solo se produce insuficiencia respiratoria: el corazón derecho también se ve afectado, porque debe bombear sangre contra un pulmón rígido y fibroso. Cuando esto ocurre, se desarrolla el llamado ‘cor pulmonar’, es decir, una insuficiencia cardíaca derecha que agrava el cuadro”.

El médico puntualizó en la dimensión social: “La EPOC golpea más fuerte a las clases medias y bajas, entre otras cosas, por la mayor exposición a biomasa y la dificultad para acceder a mecanismos preventivos o controles. La pobreza y la desigualdad se traducen en más factores de riesgo, menos diagnósticos y peores pronósticos”.

En este sentido, pidió fortalecer políticas de prevención, hacer campañas informativas y garantizar acceso al diagnóstico temprano. “Todavía se minimiza demasiado el efecto del tabaco y la exposición a contaminantes. No hay que esperar síntomas graves. La detección a tiempo permite contener la progresión y mejorar muchísimo la calidad de vida”.

De cara al futuro, Meretta sostuvo: “El desafío pasa por prevenir, diagnosticar a tiempo, contener el daño y, sobre todo, reducir desigualdades. Es una enfermedad ‘silenciosa’ pero de enorme peso social. Se debe actuar en todos los frentes”.

La EPOC se caracteriza por la limitación crónica del flujo de aire. Se manifiesta a través de cuatro síntomas principales:

  1. Tos persistente
  2. Dificultad para respirar
  3. Opresión en el pecho
  4. Fatiga.

La entrevista completa a Alejandro Meretta

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Virginia Porcella, Federico Mayol y Diego Iglesias. Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo.

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

EPOCAlejandro MerettaInfobae en vivocigarrillofumarúltimas noticias

Últimas Noticias

El hábito diario que destruye el ritmo circadiano y mantiene el cansancio, según expertos

Especialistas consultados por Real Simple advierten que modificar horarios y controlar la luz ambiental permite superar el cansancio matutino y favorecer un mejor descanso

El hábito diario que destruye

La gripe y el COVID-19 pueden triplicar el riesgo de sufrir un infarto

Un nuevo estudio se suma a la investigación sobre el vínculo entre las infecciones virales y las enfermedades cardíacas

La gripe y el COVID-19

Un estudio confirmó que la amistad protege el cerebro y una vida social activa fortalece la memoria

La investigación mostró que el contacto frecuente con otras personas activa regiones cerebrales clave y ayuda a almacenar información de manera más eficiente

Un estudio confirmó que la

Fumar sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer, a pesar de la caída en las tasas de tabaquismo

Aunque el consumo ha disminuido, el cigarrillo sigue cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según un informe de la Sociedad Americana Contra El Cáncer

Fumar sigue siendo la principal

Avance en salud bucal: cómo funciona el gel experimental que reconstruye el esmalte y frena las caries

Inspirado en las proteínas naturales que forman los dientes, este innovador tratamiento logra rellenar fisuras y restaurar la protección dental tras el desgaste

Avance en salud bucal: cómo
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El sorpresivo cambio de escudería de una figura de la Fórmula 1 que provocaría un giro radical al mapa de pilotos para 2026

De Rossi recibió una oferta y habría cancelado su viaje a Argentina para ver el Superclásico: asumirá como DT de un equipo de la Serie A

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

TELESHOW
La furia de Tamara Báez

La furia de Tamara Báez por el hostigamiento de una seguidora por su aspecto físico: “¿No tenés vida?"

Carlos Rottemberg recuerda a su amigo Juan Carlos Calabró a 12 años de su muerte: “Nunca se creyó el cuento de la fama”

Ailén Cova llevó a su hija Alaia por primera vez a la cancha a ver a Alexis Mac Allister: “El amuleto”

El reproche de Emilia Attias a Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Me hago responsable”

La sorprendente confesión de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Ciencia ecológica y cambio climático:

Ciencia ecológica y cambio climático: el caso de Surtsey revela el papel inesperado de las aves en la restauración de hábitats

A días de la COP30 países de la UE acordaron recortar un 90% de CO2 en 2040

El príncipe Alberto II de Mónaco recorrió la hidroeléctrica de Itaipú durante su viaje a Paraguay

Rusia afirmó que no se dan las condiciones para un reunión ente Putin y Trump

La OTAN denunció la creciente presencia china y la militarización rusa en el Ártico con submarinos, aeronaves y bombarderos