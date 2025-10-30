Salud

El cambio climático causa más muertes por calor y humo de incendios forestales

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 29 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las muertes por calor y contaminación atmosférica han aumentado a medida que el cambio climático continúa a buen ritmo, según un informe reciente.

En todo el mundo, la tasa de muertes relacionadas con el calor ha aumentado en un 23% desde la década de 1990, y ahora se cobra 546,000 vidas cada año, informaron los investigadores en The Lancet Countdown on Health and Climate Change.

Del mismo modo, solo en 2024 se produjo un récord de 154,000 muertes debido a la contaminación atmosférica por el humo de los incendios forestales, informaron los investigadores.

Otros 2.5 millones de muertes al año son atribuibles a la contaminación del aire creada por la quema de combustibles fósiles como la gasolina y el carbón, encontraron los investigadores.

Este aumento se ha producido cuando algunos gobiernos, el principal de Estados Unidos, han dado marcha atrás en sus compromisos climáticos, señalaron los investigadores.

El informe "pinta un panorama sombrío e innegable de los devastadores daños a la salud que llegan a todos los rincones del mundo, con amenazas récord para la salud por el calor, los fenómenos meteorológicos extremos y el humo de los incendios forestales que matan a millones de personas", dijo la investigadora principal, Marina Romanello, directora ejecutiva de Lancet Countdown e investigadora principal del University College de Londres.

"La destrucción de vidas y medios de subsistencia continuará aumentando hasta que terminemos con nuestra adicción a los combustibles fósiles y mejoremos drásticamente nuestro juego para adaptarnos", dijo en un comunicado de prensa.

El año 2024 fue el más caluroso registrado, con la persona promedio en todo el mundo expuesta a un récord de 16 días calurosos adicionales que amenazan la salud debido al cambio climático, encontraron los investigadores.

En los EE. UU., Las personas estuvieron expuestas a un promedio de 14 días de olas de calor, de las cuales el informe dijo que no se habría esperado que ocurrieran 10 sin el cambio climático.

Los estadounidenses también sufrieron un estimado de 11,500 muertes por el humo de los incendios forestales, un aumento del 49% con respecto al promedio de 2003-2012, según el informe.

Las sequías y las olas de calor también significaron que más personas pasaron hambre a medida que fallaban las cosechas, anotaron los investigadores. Alrededor de 123 millones de personas más experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2023, en comparación con el promedio mundial anual entre 1981 y 2010.

Solo en los EE. UU., Casi un tercio (31%) de la tierra experimentó al menos un mes de sequía extrema por año de 2020 a 2024, un aumento del 28% con respecto al clima de la década de 1950, según el estudio.

A pesar de esto, la industria y las finanzas continúan expandiendo la producción de combustibles fósiles, encontraron los investigadores.

Las 100 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo han aumentado su producción proyectada a partir de marzo de 2025, señaló el estudio, y los 40 principales prestamistas del sector de combustibles fósiles invirtieron un máximo de cinco años de $ 611 mil millones en 2024, un 29% más que en 2023.

"La cruda realidad es que una de las mayores amenazas para la prosperidad humana proviene de los líderes y las empresas que están revirtiendo los compromisos climáticos, retrasando la acción y duplicando la producción de combustibles fósiles, mientras que cada unidad de gases de efecto invernadero emitidos aumenta los costos y los desafíos de la adaptación", dijo la investigadora Nadia Ameli en un comunicado de prensa. Es profesora de finanzas climáticas en el University College de Londres.

"Si seguimos atrapados en la dependencia de los combustibles fósiles, los sistemas de salud, la infraestructura de enfriamiento y las capacidades de respuesta a desastres pronto se verán abrumados, lo que pondrá en mayor riesgo la salud y la vida de los 8 mil millones de personas del mundo", dijo Ameli.

Más información

La Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre el cambio climático.

FUENTE: The Lancet, comunicado de prensa, 28 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayelcambioclimaticocausamasmuertesporcaloryhumodeincendiosforestales

Últimas Noticias

El tinte de henna es prometedor para tratar la enfermedad hepática, halla un estudio

Healthday Spanish

El tinte de henna es

La gripe y el COVID aumentan el riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular

Healthday Spanish

La gripe y el COVID

Las mujeres obtienen más del ejercicio que los hombres

Healthday Spanish

Las mujeres obtienen más del

Las autoafirmaciones mejoran el estado de ánimo y la confianza, según una revisión

Healthday Spanish

Las autoafirmaciones mejoran el estado

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

El análisis realizado por expertos del Centro Cochrane Iberoamericano por encargo de la OMS señala la efectividad de los medicamentos, pero realiza una advertencia

Qué dice un estudio global
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
Lula aseguró que Brasil “no

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

TELESHOW
La feliz noticia que recibió

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama