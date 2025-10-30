El cambio climático causa más muertes por calor y humo de incendios forestales

MIÉRCOLES, 29 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las muertes por calor y contaminación atmosférica han aumentado a medida que el cambio climático continúa a buen ritmo, según un informe reciente.

En todo el mundo, la tasa de muertes relacionadas con el calor ha aumentado en un 23% desde la década de 1990, y ahora se cobra 546,000 vidas cada año, informaron los investigadores en The Lancet Countdown on Health and Climate Change.

Del mismo modo, solo en 2024 se produjo un récord de 154,000 muertes debido a la contaminación atmosférica por el humo de los incendios forestales, informaron los investigadores.

Otros 2.5 millones de muertes al año son atribuibles a la contaminación del aire creada por la quema de combustibles fósiles como la gasolina y el carbón, encontraron los investigadores.

Este aumento se ha producido cuando algunos gobiernos, el principal de Estados Unidos, han dado marcha atrás en sus compromisos climáticos, señalaron los investigadores.

El informe "pinta un panorama sombrío e innegable de los devastadores daños a la salud que llegan a todos los rincones del mundo, con amenazas récord para la salud por el calor, los fenómenos meteorológicos extremos y el humo de los incendios forestales que matan a millones de personas", dijo la investigadora principal, Marina Romanello, directora ejecutiva de Lancet Countdown e investigadora principal del University College de Londres.

"La destrucción de vidas y medios de subsistencia continuará aumentando hasta que terminemos con nuestra adicción a los combustibles fósiles y mejoremos drásticamente nuestro juego para adaptarnos", dijo en un comunicado de prensa.

El año 2024 fue el más caluroso registrado, con la persona promedio en todo el mundo expuesta a un récord de 16 días calurosos adicionales que amenazan la salud debido al cambio climático, encontraron los investigadores.

En los EE. UU., Las personas estuvieron expuestas a un promedio de 14 días de olas de calor, de las cuales el informe dijo que no se habría esperado que ocurrieran 10 sin el cambio climático.

Los estadounidenses también sufrieron un estimado de 11,500 muertes por el humo de los incendios forestales, un aumento del 49% con respecto al promedio de 2003-2012, según el informe.

Las sequías y las olas de calor también significaron que más personas pasaron hambre a medida que fallaban las cosechas, anotaron los investigadores. Alrededor de 123 millones de personas más experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2023, en comparación con el promedio mundial anual entre 1981 y 2010.

Solo en los EE. UU., Casi un tercio (31%) de la tierra experimentó al menos un mes de sequía extrema por año de 2020 a 2024, un aumento del 28% con respecto al clima de la década de 1950, según el estudio.

A pesar de esto, la industria y las finanzas continúan expandiendo la producción de combustibles fósiles, encontraron los investigadores.

Las 100 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo han aumentado su producción proyectada a partir de marzo de 2025, señaló el estudio, y los 40 principales prestamistas del sector de combustibles fósiles invirtieron un máximo de cinco años de $ 611 mil millones en 2024, un 29% más que en 2023.

"La cruda realidad es que una de las mayores amenazas para la prosperidad humana proviene de los líderes y las empresas que están revirtiendo los compromisos climáticos, retrasando la acción y duplicando la producción de combustibles fósiles, mientras que cada unidad de gases de efecto invernadero emitidos aumenta los costos y los desafíos de la adaptación", dijo la investigadora Nadia Ameli en un comunicado de prensa. Es profesora de finanzas climáticas en el University College de Londres.

"Si seguimos atrapados en la dependencia de los combustibles fósiles, los sistemas de salud, la infraestructura de enfriamiento y las capacidades de respuesta a desastres pronto se verán abrumados, lo que pondrá en mayor riesgo la salud y la vida de los 8 mil millones de personas del mundo", dijo Ameli.

Más información

La Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre el cambio climático.

FUENTE: The Lancet, comunicado de prensa, 28 de octubre de 2025