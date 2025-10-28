Salud

Las mujeres luchan en la lista de trasplantes de pulmón, dicen los expertos

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MARTES, 28 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres son menos propensas que los hombres a encontrar un pulmón de donante, a pesar de los nuevos sistemas para hacer que la asignación de órganos sea más justa, según un estudio reciente.

Las mujeres tenían un 32% menos de probabilidades que los hombres de recibir un implante pulmonar antes de que las reformas entraran en vigor en marzo de 2023, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista Annals of Thoracic Surgery.

Pero después, seguían siendo un 16 por ciento menos propensos que los hombres a encontrar un pulmón de reemplazo de un donante, mostraron los resultados.

"Hubo una mejora modesta en la reducción de la brecha, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Abbas Ardehali, director de los Programas de Trasplante de Corazón, Pulmón y Corazón-Pulmón de la UCLA.

Hay muchas razones por las que las mujeres tienen dificultades para encontrar pulmones de donantes, dijo.

Las mujeres tienden a ser más pequeñas, lo que limita la compatibilidad física de los pulmones donados disponibles, dijo Ardehali.

También son más propensos a tener otros factores de complicación que dificultan encontrar una buena coincidencia: anticuerpos de embarazos anteriores, trastornos autoinmunes y transfusiones de sangre entre ellos, dijo Ardehali.

Para abordar esto, la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos de EE. UU. adoptó una puntuación de asignación compuesta que agregó nuevas variables como la altura, el tipo de sangre y la sensibilidad inmunológica para emparejar mejor a los donantes y receptores.

En su estudio, los investigadores analizaron a casi 6,900 pacientes inscritos para trasplante de pulmón entre marzo de 2022 y marzo de 2024. Luego agruparon a los pacientes dependiendo de si ingresaron al sistema antes o después de la adopción del sistema de puntuación reformado.

Los hombres y las mujeres tendían a tener el mismo riesgo de morir mientras estaban en una lista de espera y la misma tasa de supervivencia posterior al trasplante.

Pero las mujeres eran menos propensas a recibir un trasplante, incluso después de que se implementaron las reformas, encontró el estudio.

"Se necesitan más refinamientos en el sistema de puntuación para garantizar un sistema de asignación de órganos justo y efectivo para todos los pacientes, independientemente del género", dijo Ardehali.

Más información

La Sociedad Torácica Estadounidense ofrece más información sobre los trasplantes de pulmón.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2025; Anales de Cirugía Torácica, 8 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylasmujeresluchanenlalistadetrasplantesdepulmondicenlosexpertos

Últimas Noticias

Un ensayo clínico encuentra que la ketamina no es efectiva para la depresión

Healthday Spanish

Un ensayo clínico encuentra que

Los escáneres oculares podrían ayudar a determinar el riesgo para la salud cardiaca, señalan los expertos

Healthday Spanish

Los escáneres oculares podrían ayudar

La acidez estomacal podría ser una señal de advertencia de un problema con la bebida

Healthday Spanish

La acidez estomacal podría ser

Personas astutas y manipuladoras usan el tacto como arma, según un estudio

Healthday Spanish

Personas astutas y manipuladoras usan

Desequilibrio hormonal en mujeres jóvenes: claves para detectarlo y cuidarse

En el pódcast de Jay Shetty, la reconopcida ginecóloga Sara Szal abordó las causas, síntomas y formas de medir las alteraciones en las hormonas, además de detallar alternativas para el cuidado personalizado de la salud

Desequilibrio hormonal en mujeres jóvenes:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre chocó en Córdoba,

Un hombre chocó en Córdoba, se dio a la fuga y lo atraparon: tenía 2,54 gramos de alcohol en sangre

Enviaron tres lagartos africanos por encomienda desde Retiro a Chubut y los encontró Gendarmería

El precio de la soja superó los USD 400 por tonelada, el valor más alto en 15 meses

Denunciaron un brutal ataque contra un alumno dentro de un colegio: hay tres agresores identificados y suspendidos

Senderos escolares: cómo es el programa que convierte a los comercios porteños en puntos seguros para chicos que van a la escuela

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La inteligencia artificial desmiente el mito del primer gran cazador humano: Homo habilis era presa de leopardos

Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en Nokia para impulsar el desarrollo de tecnología 6G

Descubren estructuras jamás vistas en la Nebulosa de la Araña Roja gracias a una imagen única del Webb

Estados Unidos aseguró que el alto el fuego en Gaza “se mantiene” pese a las acusaciones de Israel a Hamas

TELESHOW
Gimena Accardi mostró el detrás

Gimena Accardi mostró el detrás de escena del video que grabó con Lisandro Skar: “Subí que te llevo”

Lourdes Fernández habló de la detención de su exnovio: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”

La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad entre suegra y nuera

Gastón Portal recordó junto a su hija su romance con Karen Reichardt: “¿Qué querés que haga? Tengo un pasado”