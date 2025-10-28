Las mujeres luchan en la lista de trasplantes de pulmón, dicen los expertos

MARTES, 28 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres son menos propensas que los hombres a encontrar un pulmón de donante, a pesar de los nuevos sistemas para hacer que la asignación de órganos sea más justa, según un estudio reciente.

Las mujeres tenían un 32% menos de probabilidades que los hombres de recibir un implante pulmonar antes de que las reformas entraran en vigor en marzo de 2023, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista Annals of Thoracic Surgery.

Pero después, seguían siendo un 16 por ciento menos propensos que los hombres a encontrar un pulmón de reemplazo de un donante, mostraron los resultados.

"Hubo una mejora modesta en la reducción de la brecha, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Abbas Ardehali, director de los Programas de Trasplante de Corazón, Pulmón y Corazón-Pulmón de la UCLA.

Hay muchas razones por las que las mujeres tienen dificultades para encontrar pulmones de donantes, dijo.

Las mujeres tienden a ser más pequeñas, lo que limita la compatibilidad física de los pulmones donados disponibles, dijo Ardehali.

También son más propensos a tener otros factores de complicación que dificultan encontrar una buena coincidencia: anticuerpos de embarazos anteriores, trastornos autoinmunes y transfusiones de sangre entre ellos, dijo Ardehali.

Para abordar esto, la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos de EE. UU. adoptó una puntuación de asignación compuesta que agregó nuevas variables como la altura, el tipo de sangre y la sensibilidad inmunológica para emparejar mejor a los donantes y receptores.

En su estudio, los investigadores analizaron a casi 6,900 pacientes inscritos para trasplante de pulmón entre marzo de 2022 y marzo de 2024. Luego agruparon a los pacientes dependiendo de si ingresaron al sistema antes o después de la adopción del sistema de puntuación reformado.

Los hombres y las mujeres tendían a tener el mismo riesgo de morir mientras estaban en una lista de espera y la misma tasa de supervivencia posterior al trasplante.

Pero las mujeres eran menos propensas a recibir un trasplante, incluso después de que se implementaron las reformas, encontró el estudio.

"Se necesitan más refinamientos en el sistema de puntuación para garantizar un sistema de asignación de órganos justo y efectivo para todos los pacientes, independientemente del género", dijo Ardehali.

Más información

La Sociedad Torácica Estadounidense ofrece más información sobre los trasplantes de pulmón.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2025; Anales de Cirugía Torácica, 8 de octubre de 2025