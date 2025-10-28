¿Consumir canela ayuda en el control de la glucosa y la diabetes? Qué dice la ciencia sobre sus verdaderos efectos

La canela podría ayudar a controlar el azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela, habitual en diversas gastronomías del mundo, despertó el interés de la comunidad científica por su potencial para reducir los niveles de azúcar en sangre, en particular en personas con diabetes tipo 2.

Según información reunida por Verywell Health, la evidencia científica indica que este condimento puede brindar beneficios discretos en el control glucémico, si bien los efectos no son idénticos para todos los grupos de población.

Resultados de los estudios científicos

Análisis internacionales exploraron el impacto del consumo de canela sobre el azúcar en sangre. Una revisión detallada, citada por Verywell Health, concluyó que el consumo regular de canela puede disminuir la hemoglobina glucosilada (HbA1c) en un 0,1% y reducir la glucosa en ayunas en casi 11 mg/dL en personas con diabetes tipo 2 o síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Sin embargo, no todos los ensayos coinciden respecto a la magnitud de este efecto, y algunos no registran cambios relevantes en la HbA1c, lo que indica que los resultados dependen del diseño del estudio y el perfil del paciente.

Posible mecanismo de acción

El mecanismo que podría explicar estos resultados se relaciona con una posible mejora en la sensibilidad a la insulina, un factor central en la diabetes tipo 2, donde la resistencia a esta hormona juega un papel determinante.

La sensibilidad se mide habitualmente mediante el índice HOMA-IR; una mejoría en este parámetro implica un control más eficiente de la glucosa.

Grupos de población y efectividad

La mayor parte de los estudios se dirigió a personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 o SOP. En estos grupos, la canela mostró potencial para contribuir en el manejo de la glucosa.

No obstante, la evidencia sobre su eficacia en individuos sin diabetes es insuficiente, por lo que no se pueden establecer recomendaciones específicas para este sector.

Por ello, quienes no presentan alteraciones en el metabolismo de la glucosa no deberían usar la canela como herramienta preventiva o terapéutica sin asesoría profesional.

Dosis recomendada y precauciones

Respecto a las cantidades, los estudios probaron dosis que oscilan entre 0,5 y 6 gramos al día; esto equivale a menos de un cuarto de cucharadita hasta 2,3 cucharaditas.

Los expertos consultados por Verywell Health plantean que una cantidad de 0,5 a 1 cucharadita repartida a lo largo del día, sobre los alimentos, puede resultar suficiente para notar algún efecto. Es fundamental recalcar que no se aconseja exceder estas cantidades ni consumir canela en polvo sin mezclar, debido a posibles riesgos para la salud.

Seguridad y supervisión médica

En lo que respecta a la seguridad, las cantidades habituales de canela en la alimentación —alrededor de una cucharadita o menos al día— se consideran seguras para la mayoría.

Aun así, Verywell Health destaca la conveniencia de evitar el exceso y consultar con un especialista antes de añadir suplementos de canela, sobre todo en personas que ya toman medicamentos para la diabetes o presentan condiciones médicas previas.

La canela puede integrarse de manera segura a la dieta diaria, durante ocho semanas como mínimo y dentro de las dosis recomendadas, siempre bajo supervisión profesional, para evaluar posibles mejoras en los parámetros glucémicos. Esta estrategia puede ser especialmente útil para personas con diabetes tipo 2 o SOP.

Por otro lado, es importante señalar que la investigación aún tiene áreas por abordar. Se necesitan más ensayos clínicos de mayor duración, con muestras amplias y diversos perfiles de pacientes, para entender con precisión el impacto de la canela en la glucosa y en otros indicadores metabólicos.

Además, aún se desconoce si la variedad de canela utilizada o la forma de consumo (entera, en polvo, en té o en cápsulas) influye en los resultados obtenidos. La prudencia y la consulta a un profesional de la salud resultan imprescindibles antes de modificar cualquier hábito relacionado con el consumo de este condimento.