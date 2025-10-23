Salud

La exposición temprana reduce los casos de alergia al cacahuate

MIÉRCOLES, 22 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Animar a los padres a introducir el cacahuate a sus bebés temprano ha llevado a una reducción significativa en los nuevos diagnósticos de alergia, según investigadores del Hospital Pediátrico de Filadelfia.

Su estudio,  publicado en la edición de noviembre de la revista Pediatrics , es el primer análisis a gran escala que muestra el impacto en el mundo real de las nuevas recomendaciones de alimentación y una intervención de salud pública exitosa.

Las alergias alimentarias anafilácticas, en las que el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a alimentos como la leche, el huevo o el maní, afectan a aproximadamente el 4% de los niños y pueden causar reacciones graves inmediatas, como urticaria, hinchazón y dificultad para respirar.

El maní se encuentra entre las causas más comunes de estas reacciones, que también se conocen como mediadas por inmunoglobulina E (IgE).

El cambio en la política de salud pública fue impulsado por el ensayo Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) de 2015, que encontró que alimentar regularmente con productos de maní a bebés de alto riesgo (aquellos con eccema severo o alergia al huevo) redujo su riesgo de desarrollar una alergia al maní en un 81%.

Después del ensayo LEAP, las principales organizaciones pediátricas y de alergias publicaron pautas en 2015 y 2017 enfocadas en niños de alto riesgo.

Estos se ampliaron en 2021 para apoyar que los cuidadores introduzcan los principales alérgenos alimentarios como el maní y el huevo a los 4 a 6 meses de edad para todos los niños sin antecedentes de una reacción previa.

"Todo el mundo se ha estado preguntando si estas intervenciones históricas de salud pública han tenido un impacto en la reducción de las tasas de alergias alimentarias mediadas por IgE en los Estados Unidos", dijo el Dr. Stanislaw Gabryszewski, primer autor del estudio y médico tratante del Hospital Pediátrico de Filadelfia (CHOP). "Ahora tenemos datos que sugieren que el efecto de esta intervención histórica de salud pública está ocurriendo".

Analizando el declive

El equipo de CHOP analizó los datos de los registros de salud electrónicos de más de 124,000 niños. Compararon las tasas de diagnóstico de alergias alimentarias antes de las directrices; después de las pautas iniciales; y después de que se adoptaran pautas más amplias para 2021.

Desde antes de las pautas de 2015 hasta después del apéndice de 2021, los resultados mostraron una reducción significativa en los nuevos diagnósticos de:

Alergia al maní: De 0.79% a 0.45% de los niños en el estudio Cualquier alergia alimentaria mediada por IgE: Del 1,46% al 0,93% de los niños en el estudio

Por cada aproximadamente 200 bebés que recibieron una exposición temprana a alérgenos alimentarios, los autores estimaron que se evitó que un niño desarrollara una alergia alimentaria.

Además, la alergia al huevo superó a la alergia al maní como la alergia alimentaria más comúnmente diagnosticada después de que se implementaron las pautas.

Si bien el enfoque de exposición temprana no elimina por completo las alergias alimentarias, los expertos consideran que la reducción observada es una gran victoria para la salud pública.

"Nuestros hallazgos tienen relevancia desde los que tratamos a los pacientes hasta los que cuidan a los bebés, y una mayor concienciación, educación y defensa podría aumentar aún más los resultados positivos que observamos en este estudio", señaló el autor principal del estudio, el Dr. David Hill, médico tratante de la División de Alergias e Inmunología de CHOP.

El Dr. Hill señaló que "los estudios futuros podrían explorar prácticas de alimentación específicas que nos ayuden a comprender mejor el momento, la frecuencia y la dosis de los alimentos que optimizan la protección contra las alergias alimentarias".

En un editorial acompañante, los escritores acogieron con satisfacción los hallazgos y pidieron un seguimiento continuo de ellos.

"Si se confirman, estos hallazgos representarían un avance significativo en la salud pública, afirmando que la investigación clínica, cuando se combina con directrices claras y una difusión comprometida, puede cambiar la trayectoria de la alergia alimentaria infantil", escribió un equipo dirigido por la Dra. Ruchi Gupta , de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, en Chicago.

Más información

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas ofrece recursos sobre alergias alimentarias.

FUENTES: Hospital Infantil de Filadelfia, comunicado de prensa, 20 de octubre de 2025; Pediatría, noviembre de 2025

