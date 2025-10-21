Salud

Los problemas gastrointestinales son comunes en la menopausia, según un estudio

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

MARTES, 21 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La menopausia se asocia típicamente con sofocos, sudores nocturnos y lapsos de memoria, pero una nueva investigación sugiere que los problemas gastrointestinales podrían ser un problema que se pasa por alto y que también ocurre con este cambio de vida.

Un sorprendente 94% de casi 600 mujeres del Reino Unido de 44 a 73 años reportaron problemas digestivos, y de ellas, el 82% dijeron que sus problemas comenzaron o empeoraron durante la menopausia, según los hallazgos presentados en una reunión de la Sociedad de la Menopausia en Orlando, Florida. La reunión es de hoy al sábado.

"Los problemas de salud digestiva en la mediana edad con frecuencia se dejan de lado, pero nuestra investigación muestra que son generalizados e impactantes para las mujeres", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Nigel Denby, dietista registrado con sede en Londres.

"Al crear conciencia sobre esta carga oculta, esperamos alentar a los profesionales de la atención de la salud a hacer las preguntas correctas, validar las experiencias de las mujeres y trabajar para lograr mejores opciones de respaldo y tratamiento durante la menopausia", dijo.

Los problemas gastrointestinales más comunes reportados por las mujeres incluyeron hinchazón (77%), estreñimiento (54%), dolor de estómago (50%) y reflujo ácido (49%), mostró el estudio.

Más de la mitad de las mujeres informaron síntomas diarios o semanales, y el 55% informó un impacto significativo o regular en su calidad de vida.

Solo un tercio (un 33 por ciento) de las mujeres habían recibido un diagnóstico formal de síndrome del intestino irritable, dijeron los investigadores.

Aproximadamente la mitad (53%) buscó apoyo profesional, pero 3 de cada 5 mujeres (58%) lo encontraron inadecuado.

"Estos resultados son notables porque demuestran cuántas mujeres experimentan síntomas gastrointestinales frecuentes y no buscan atención o reciben lo que perciben como una atención inadecuada", señaló en un comunicado de prensa la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de la Sociedad de la Menopausia.

"Los síntomas como los sofocos, los sudores nocturnos y los cambios de humor se reconocen más ampliamente como síntomas de la menopausia, por lo que puede ser fácil pasar por alto o subestimar la importancia de los problemas digestivos que pueden estar ocurriendo al mismo tiempo", dijo.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre los síntomas de la menopausia poco conocidos.

FUENTE: La Sociedad de la Menopausia, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2025

