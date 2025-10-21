Salud

Encuentran una nueva cepa de viruela símica más peligrosa en 3 californianos

Healthday Spanish

Por India Edwards HealthDay Reporter

LUNES, 20 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Se ha detectado una cepa más peligrosa de viruela símica, un virus que provoca lesiones dolorosas y síntomas parecidos a los de la gripe, en tres residentes de California que no habían viajado internacionalmente.

Las autoridades dijeron que esta es la primera propagación local conocida de la forma grave en los Estados Unidos.

La cepa, llamada Clado 1, ha causado decenas de miles de infecciones y cientos de muertes en África central y oriental. Hasta ahora, nunca se había propagado de persona a persona dentro de los EE. UU., informó The New York Times .

Una cepa más leve, el clado 2, fue responsable del brote de viruela símica de 2022 que enfermó a unos 30,000 estadounidenses y continúa circulando en niveles bajos. Sin embargo, algunas ciudades, incluida Los Ángeles, han informado un aumento en los casos, con 118 infecciones confirmadas en 2025.

Los funcionarios de California dijeron que los nuevos casos del Clado 1 se encontraron en una persona en Long Beach y dos en Los Ángeles. Los tres fueron hospitalizados y desde entonces han sido dados de alta para recuperarse en casa en aislamiento. No se ha identificado ningún vínculo entre los casos.

"Todavía es demasiado pronto para decirlo, pero nos preocupa que haya una enfermedad más grave", dijo a The Times la Dra. Sonali Kulkarni, del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Los pacientes fueron descritos como hombres homosexuales y bisexuales, un grupo que sigue teniendo un mayor riesgo de infección por viruela símica. Si bien la viruela símica no está clasificada como una infección de transmisión sexual, puede propagarse a través del contacto cercano o íntimo, artículos compartidos o la exposición continua en el hogar.

La Dra. Kelly Johnson, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, en San Francisco, dijo que aunque el riesgo general para el público sigue siendo bajo, la gente debe permanecer alerta.

"Mi preocupación es que la propagación comunitaria de persona a persona podría estar en curso", dijo.

Los síntomas de la viruela símica son similares a los de la gripe: fiebre, fatiga, dolor de cabeza y sarpullido que puede provocar lesiones dolorosas.

El virus puede incubarse hasta tres semanas antes de que aparezcan los síntomas, lo que significa que las personas pueden propagarlo sin saberlo a otras personas a su alrededor.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan la vacunación para las personas con mayor riesgo, como aquellas con múltiples parejas sexuales o afecciones de salud subyacentes, como el VIH no tratado. Dos dosis de la vacuna Jynneos son altamente efectivas para prevenir enfermedades graves.

El único caso anterior de viruela símica del clado 1 en EE. UU. ocurrió el año pasado, cuando un residente de California que había viajado recientemente al este de África se infectó pero no propagó el virus.

Los expertos en salud pública advirtieron que los recortes recientes a los programas de salud federales y globales podrían obstaculizar la contención del brote.

"La infraestructura que construimos durante el brote de 2022 acaba de ser eviscerada", dijo Joseph Osmundson, profesor clínico asociado de biología en la Universidad de Nueva York, a The Times. "Las mismas cosas que necesitamos entender si tenemos un problema ahora, y si tendremos un problema en el futuro, están siendo desmanteladas sistemáticamente".

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre la viruela símica.

FUENTE: The New York Times, 17 de octubre de 2025

