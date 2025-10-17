Harvard explica cómo recuperarse del estrés y potenciar la resiliencia personal

Harvard identifica siete claves para fortalecer la resiliencia ante el estré (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta época, el estrés se convirtió en un compañero constante. Pulsaciones aceleradas, pensamientos inquietos y sensaciones de agotamiento se volvieron experiencias habituales para quienes deben responder a un ritmo de vida cada vez más exigente. Sin embargo, lejos de ser únicamente un riesgo invisible para la salud, el estrés también puede abrir la puerta a una transformación personal profunda.

Las últimas investigaciones, recopiladas por Harvard Health, muestran que la clave no reside en evitar las situaciones estresantes, sino en aprender a enfrentarlas y convertirlas en motor de crecimiento.

Hay personas capaces de atravesar dificultades, superar obstáculos y salir fortalecidas del proceso. La respuesta está en la resiliencia y la antifragilidad: habilidades que cualquiera puede desarrollar y que permiten transformar la presión en desarrollo, y la adversidad en una fuente inesperada de fortaleza. Desarrollar estas capacidades puede cambiar radicalmente la manera en que se enfrentan los retos diarios.

El vínculo entre el estrés y la salud

La conexión entre el estrés y la salud es profunda y multifacética. Harvard Health señala que preocupaciones habituales —como el tráfico, las responsabilidades financieras o los conflictos personales— activan una serie de respuestas fisiológicas conocidas como la respuesta al estrés.

Si estas respuestas se presentan con regularidad, pueden favorecer la aparición o el empeoramiento de enfermedades físicas y mentales. No obstante, la institución sostiene que el ciclo negativo del estrés puede revertirse si se detectan las señales de alerta y se adoptan estrategias adecuadas de manejo. Reconocer los síntomas físicos y emocionales del estrés —como insomnio, irritabilidad, dolores musculares o cambios en el apetito— resulta esencial para intervenir antes de que el problema se prolongue y afecte la salud general.

El papel de la resiliencia es central en este proceso. El filósofo y psicólogo William James, vinculado a Harvard a finales del siglo XIX, observó que algunos individuos —a quienes definía como personas “mentales sanas”— eran capaces de convertir dificultades y aparentes fracasos en oportunidades y logros concretos.

De acuerdo con Harvard Health, James describía a sujetos optimistas, positivos y con una actitud equilibrada, aun en escenarios inestables y adversos. La resiliencia, entonces, se refiere a esa capacidad de adaptación y rápida recuperación tras experiencias negativas. Ser resiliente no implica ausencia de dolor o sufrimiento, sino aptitud para identificar recursos internos y externos que permitan superar circunstancias difíciles.

Antifragilidad: ir más allá de la resiliencia

El concepto de resiliencia ha evolucionado, integrando nuevas perspectivas. Nassim Nicholas Taleb, experto en gestión de riesgos y autor citado por Harvard Health, propuso el término antifragilidad para describir a quienes no solo resisten el estrés, sino que obtienen beneficios de él.

Taleb define la fragilidad como la tendencia a salir perjudicado ante la incertidumbre y la volatilidad, dos factores que normalmente incrementan el estrés. En cambio, una persona antifrágil reconoce que el estrés es inherente a la vida y se apoya en sus fortalezas para sobreponerse a la adversidad, fortaleciéndose en el proceso.

Un ejemplo sobresaliente de antifragilidad lo ofrecen los Navy Seals de Estados Unidos, según destaca Harvard Health. Estos miembros de las fuerzas especiales operan bajo condiciones extremas de presión y peligro, y, aun así, mantienen un desempeño excepcional. En situaciones límite y de alta exigencia, logran cambiar rápidamente de enfoque, resuelven problemas con eficiencia y muestran gran flexibilidad

Investigaciones con neuroimagen han identificado activación particular en la ínsula, una región cerebral relacionada con la gestión de señales de estrés.

Siete rasgos de las personas resilientes

Harvard Health ha identificado siete características fundamentales compartidas por las personas resilientes, ejemplificadas por los Navy Seals:

Pensamiento sereno en ambientes hostiles.

Enfoque innovador y flexible, alejado de ideas rígidas.

Decisión para actuar ante situaciones complejas.

Tenacidad y perseverancia ante la dificultad.

Solidez en las relaciones interpersonales.

Honestidad y compromiso ético.

Autocontrol y una perspectiva optimista de la vida.

Estas cualidades no permiten solo resistir la presión, sino también adaptarse y prosperar en entornos adversos, lo que termina por fortalecer el carácter.

Cómo fortalecer la resiliencia y gestionar el estrés

Para las personas interesadas en mejorar su resiliencia y enfrentar el estrés con mayor eficacia, Harvard Health recomienda varios pasos prácticos:

Adoptar una mentalidad de crecimiento, entendiendo que los errores y fracasos son herramientas de aprendizaje.

Desarrollar la antifragilidad, buscando oportunidades en la adversidad.

Practicar hábitos saludables: ejercicio, alimentación equilibrada y descanso suficiente.

Construir redes de apoyo social y mantener conexiones genuinas con otras personas.

Aprender técnicas de relajación y manejo emocional, como la meditación y la respiración consciente.

Inspirarse en modelos de resiliencia, como los Navy Seals o figuras que hayan superado la adversidad.

La resiliencia no es una cualidad innata para unos pocos. Es una capacidad que toda persona puede fortalecer con enfoque, práctica y compromiso cotidiano.

En tiempos de incertidumbre y alta presión, desarrollar resiliencia y antifragilidad permite afrontar los desafíos con mayor confianza, adaptabilidad y bienestar integral.