Bebés y niños pasan mucho más tiempo del necesario sin líquidos antes de la cirugía

MARTES, 14 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La mayoría de los niños pasan sin líquidos claros al menos tres veces más de lo que recomiendan las directrices antes de la cirugía, según un estudio reciente.

Alrededor de 4 de cada 5 niños y bebés (un 79 por ciento) ayunan líquidos mucho más tiempo del necesario, lo que corre el riesgo de deshidratación y ansiedad, informaron investigadores el domingo en la reunión anual de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (American Society of Anesthesiologists) en San Antonio, Texas.

Las directrices recomiendan que los niños no beban nada en un plazo de dos horas tras un procedimiento, para reducir el riesgo de que el líquido entre en los pulmones y provoque asfixia o neumonía, dijeron los investigadores.

Pero en promedio, los niños ayunan con líquidos durante horas más que eso, encontraron los investigadores.

"El ayuno prolongado con líquidos claros de cuatro horas o más puede ser incómodo y aumentar la sed, la ansiedad, el dolor, las náuseas y los vómitos", señaló el investigador principal, el Dr. Alexander Nagrebetsky, anestesiólogo e intensivista del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

"También puede ser dañino", agregó Nagrebetsky en un comunicado de prensa. "Los niños y los bebés son especialmente vulnerables a la deshidratación y la pérdida de calorías, lo que puede aumentar el estrés y retrasar la recuperación de la cirugía".

En el estudio, los investigadores revisaron los expedientes de casi 72,000 niños de 17 años o menos que se sometieron a una cirugía electiva en uno de los 12 hospitales de EE. UU. entre 2016 y 2024. Alrededor de 3,800 de los niños eran menores de 1 año.

Los resultados mostraron que la mediana de tiempo que todos los niños ayunaron con líquidos claros disminuyó de aproximadamente 11 horas en 2016 a poco menos de nueve horas en 2024, mucho más que la recomendación de dos horas. (La mediana significa que la mitad tuvo ayunos más largos, la mitad tuvo ayunos más cortos).

Pero no hubo una mejora significativa en los bebés, que ayunaron alrededor de 6.5 horas tanto en 2016 como en 2024.

Solo en 2024, la duración media del ayuno de líquidos claros fue tres veces más larga que la recomendada en bebés y cuatro veces más larga en todos los niños.

Los investigadores no pudieron decir por qué está sucediendo esto, pero creen que las personas podrían estar siguiendo prácticas obsoletas, el viejo recurso de "no comer ni beber nada después de la medianoche".

Es posible que las personas tampoco sepan que las directrices actuales de anestesiología señalan que "se deben hacer esfuerzos para permitir líquidos claros en niños sanos lo más cerca posible de dos horas antes del procedimiento", dijeron los investigadores.

Estos líquidos claros pueden incluir agua, Gatorade, jugo de manzana, gelatina o caldo, esencialmente, cualquier líquido a través del cual pueda ver claramente.

"Beber líquidos claros que contienen azúcar, como los jugos o los que contienen electrolitos, proporciona agua y calorías que los cuerpos de los niños necesitan para el funcionamiento normal, lo que incluye lidiar con el estrés de la cirugía y la recuperación", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Ethan Lowder, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

Children's National Hospital ofrece más información sobre cómo preparar a un niño para la cirugía.

FUENTE: Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos, comunicado de prensa, 12 de octubre de 2025