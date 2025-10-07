Salud

El ejercicio moderado mejora la digestión y protege la microbiota, afirma un estudio

Mantener una rutina física suave brinda beneficios notables al organismo, aseguran estudios recientes. Cómo diferentes formas de movimiento pueden influir en procesos biológicos internos

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La hidratación adecuada y la
La hidratación adecuada y la alimentación ligera antes de entrenar protegen el sistema digestivo durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre actividad física y digestión es compleja y depende tanto del tipo de ejercicio como de su intensidad. Si bien una caminata después de comer puede aliviar la pesadez y estimular el tránsito intestinal, entrenamientos extenuantes o sin planificación pueden ocasionar molestias, náuseas y, en casos extremos, daños intestinales serios.

Ejercicio moderado: un aliado clave del sistema digestivo

Las actividades de baja o moderada intensidad —como caminar, andar en bicicleta de manera tranquila o practicar yoga— se asocian a un mejor funcionamiento intestinal y ayudan a prevenir el estreñimiento. Un estudio encabezado por la Universidad de Porto y publicado en la revista Frontiers in Sports and Active Living respalda que esta práctica estimula la diversidad de la microbiota y fortalece la barrera intestinal, dos factores principales para mantener una digestión saludable y evitar molestias recurrentes.

El proceso digestivo comienza incluso antes de comer: el cerebro activa la producción de saliva y enzimas digestivas. Moverse tras las comidas —especialmente caminatas cortas— orienta el flujo sanguíneo hacia los órganos digestivos y facilita la absorción de nutrientes, según consignó The New York Times. Hacer del movimiento un hábito diario es una herramienta eficaz para quienes enfrentan tránsito lento o buscan un mejor bienestar digestivo.

El ejercicio moderado favorece la
El ejercicio moderado favorece la digestión y previene molestias intestinales, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota, además, recibe un impacto positivo con la rutina activa. Florence-Damilola Odufalu, gastroenteróloga de la Universidad del Sur de California, indicó que el ejercicio regular incrementa la liberación de óxido nítrico, compuesto que relaja la musculatura intestinal y previene la inflamación, según puntualizó The Washington Post. La revisión internacional liderada por la Universidad de Porto enfatiza que tener una microbiota diversa disminuye el riesgo de trastornos funcionales como el síndrome de intestino irritable y la hinchazón crónica.

La conexión intestino-cerebro: más allá del ejercicio

En el tracto gastrointestinal residen más de 100 millones de células nerviosas y se produce el 95% de la serotonina del cuerpo, neurotransmisor clave en el bienestar emocional.

El intestino y el cerebro se comunican de manera permanente, por lo que el estado anímico influye sobre el tránsito y la motilidad intestinal. De acuerdo con BBC, los cuadros de estrés o ansiedad pueden agravar síntomas digestivos, mientras que una rutina física estable ayuda a mejorar el ánimo y disminuir molestias digestivas vinculadas al estrés.

El estudio de la Universidad de Porto refuerza que sostener el ejercicio junto con una alimentación variada y rica en fibra potencia la diversidad de la microbiota, estabiliza la inflamación intestinal y ayuda a mitigar los efectos negativos del estilo de vida moderno.

El intestino y el cerebro
El intestino y el cerebro mantienen una comunicación constante que influye en la salud digestiva y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el exceso se convierte en un riesgo

Entrenamientos de alta exigencia, como maratones, triatlones o rutinas de alto rendimiento, pueden afectar negativamente el aparato digestivo. Ricardo Da Costa, profesor en nutrición deportiva de la Universidad de Monash, advierte que durante estos esfuerzos el cuerpo deriva el flujo sanguíneo a los músculos y al corazón en detrimento de los órganos digestivos. Esto puede provocar síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal e incluso microlesiones en la mucosa intestinal, de acuerdo con The Guardian.

La revisión científica de la Universidad de Porto advierte que la alta intensidad y la falta de adaptación pueden alterar la composición de la microbiota, incrementar la inflamación y reducir la tolerancia digestiva durante el esfuerzo.

Las altas temperaturas y la deshidratación agravan estos riesgos. Al subir la temperatura corporal, la sangre fluye a la piel para disipar el calor, lo que reduce aún más el aporte de oxígeno a los órganos internos. Sin una adecuada reposición de líquidos y sales, la sangre se espesa y la circulación se enlentece, lo que facilita la aparición de síntomas digestivos, según advierte BBC.

El exceso de ejercicio puede
El exceso de ejercicio puede provocar náuseas, dolor abdominal y microlesiones en la mucosa intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para proteger la digestión al ejercitarse

La clave pasa por adaptar la rutina física a las necesidades y posibilidades de cada persona, junto a hábitos saludables de alimentación e hidratación. Para prevenir molestias, la gastroenteróloga Arafa Djalal recomienda consumir alimentos fáciles de digerir —como yogur, frutas o tostadas— entre treinta y sesenta minutos antes de entrenar, de acuerdo con The New York Times.

El estudio dirigido por la Universidad de Porto subraya la importancia de entrenar el aparato digestivo para deportes de resistencia, aumentando gradualmente la ingesta de líquidos y nutrientes durante la actividad hasta lograr tolerancia sin síntomas.

La hidratación, mientras tanto, es fundamental especialmente en días calurosos o en actividades prolongadas. La revisión internacional mencionada enfatiza la necesidad de personalizar el entrenamiento y estar atento a las señales del cuerpo para conseguir beneficios sin exponerse a complicaciones.

El ejercicio moderado y una rutina planificada son aliados del tránsito intestinal, la diversidad de la microbiota y la reducción de la inflamación. Mantenerse activo, cuidar la hidratación y ajustar el esfuerzo según la respuesta del cuerpo permite disfrutar los beneficios del movimiento y reducir riesgos, resultado validado tanto por la experiencia clínica como por las investigaciones más recientes en fisiología del ejercicio.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoDigestiónSalud intestinalSíndrome del intestino irritableCaminarHacer deporteNewsroom BUE

Últimas Noticias

Grupo PIER: cómo trabajan los voluntarios que llevan salud y educación a comunidades aisladas de Catamarca

Se trata de un programa de intervención social con tres décadas de historia. El presidente de la organización, Guillermo Ignacio Colobraro, contó a Infobae cómo nació la iniciativa y el alcance de sus acciones

Grupo PIER: cómo trabajan los

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

Dedicar unos minutos al final del día para pensar en objetivos individuales y no laborales, permite la recuperación emocional, impulsa la vitalidad y fortalece los vínculos sociales, afirma un estudio

Establecer metas personales nocturnas, la

Desde la adolescencia hasta la adultez: cómo evoluciona la influencia social en las decisiones

La duda, la exposición a nuevas situaciones y el aprendizaje personal pueden hacer que el juicio propio, con el transcurrir de los años, se fortalezca o se vea condicionado por la presencia y el ejemplo de otras personas, afirma un estudio

Desde la adolescencia hasta la

Cómo el ejercicio físico puede ayudar a dejar atrás los malos recuerdos, según un estudio

La actividad física estimula la generación de nuevas neuronas en el hipocampo, lo que facilita el desapego de recuerdos persistentes y aporta mayor flexibilidad cognitiva que puede ayudar a resignificar experiencias pasadas y mejorar el bienestar emocional

Cómo el ejercicio físico puede

Un estudio realizado en cerdos muestra cómo el virus de la gripe podría potenciar infecciones respiratorias

La investigación plantea que la infección aumenta la presencia de bacterias potencialmente patógenas. El análisis de expertos a Infobae

Un estudio realizado en cerdos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La fiscalía con competencia electoral

La fiscalía con competencia electoral dictaminó que Karen Reichardt sea quien encabece la boleta de LLA

Un violento choque frontal en la Ruta Provincial 51 terminó con un auto prendido fuego y hay tres heridos graves

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

El Tesoro volvió a intervenir fuerte en el mercado y el dólar cerró estable mientras se negocia en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Macron está ante la

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

TELESHOW
Gabriela Sari se refirió a

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”