Salud

El Gobierno anunció obras en el Hospital Garrahan por $30.000 millones

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la inversión incluye la compra de tecnología avanzada, la reapertura de quirófanos y la ampliación de áreas de trasplante, entre otras

Guardar
El plan de modernización del
El plan de modernización del Hospital Garrahan implica una inversión histórica de 30.000 millones de pesos destinada a obras y tecnología de última generación

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un plan de modernización integral para el Hospital Garrahan, con una inversión de 30.000 millones de pesos destinada a obras y tecnología de última generación. El objetivo se informó, es reposicionar la institución como el principal centro pediátrico de alta complejidad en América Latina y elevar la calidad de atención para miles de niños y adolescentes de todo el país.

“Fruto de la eficiencia de la nueva administración, se invertirán casi 30.000 millones de pesos en nuevo equipamiento y obras de ampliación en el Hospital Garrahan. Todo esto, la administración del Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales. Y es gracias a una gestión eficiente de los recursos: el dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos”, dijo hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni en su conferencia de presna de hoy.

Adorni brindó detalles del plan, que comprende la adquisición de un Acelerador Lineal Pediátrico, “único de su tipo en hospitales pediátricos de América Latina”, que permitirá tratamientos oncológicos más precisos y menos invasivos. Además, anunció la ampliación del Área de Trasplante de Médula Ósea, destinada a evitar traslados costosos de pacientes al exterior, y la reapertura de cuatro quirófanos actualmente fuera de servicio, los cuales serán equipados con la tecnología más avanzada disponible.

La renovación integral del Garrahan
La renovación integral del Garrahan busca posicionarlo como referente en atención pediátrica de alta complejidad en América Latina (Adrián Escandar)

Entre las medidas, Adorni mencionó la compra de una ambulancia equipada con sistema ECMO, que permitirá trasladar pacientes en estado crítico desde el Área Metropolitana de Buenos Aires o desde aeropuertos en vuelos sanitarios. El plan también contempla la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, muchas de ellas con más de tres décadas de uso, y la compra de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática.

Las mejoras en infraestructura y tecnología alcanzan a otras áreas críticas, con la adquisición de equipos para esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio. Adorni recordó que “esto se suma, además, al complemento mensual anunciado en la conferencia anterior para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será permanente”.

El vocero presidencial contrastó el anuncio con la situación previa del hospital: “En las pantallas que están detrás mío podemos ver el lamentable estado con el que este Gobierno se encontró al Garrahan: salas abarrotadas de cajas, techos que se caen a pedazos y pérdidas de agua por doquier. Esa era la atención que la política le daba al hospital mientras se llenaba la boca hablando de la salud. Ese pasado penoso quedó atrás”.

Por su parte, Mario Lugones, presidente del Consejo de Administración del hospital, afirmó: “Desde el inicio de la gestión trabajamos para que los hospitales nacionales estén mejor administrados. Porque, como dijimos siempre, la plata está, pero mal distribuida. Hoy estamos dando un paso histórico para el Garrahan con una inversión inédita de casi 30.000 millones de pesos para obras y modernización del equipamiento para convertir al hospital en el mejor de América Latina”.

El hospital recibirá un acelerador
El hospital recibirá un acelerador lineal pediátrico único en la región para tratamientos oncológicos más precisos y menos invasivos (Hospital Garrahan)

Entre otros avances, el plan prevé la compra de tecnología avanzada, como microscopios de alta precisión, arcos en C y ecógrafos intraoperatorios, además de la actualización de equipos en servicios de imagenología, patología, laboratorio, microbiología y farmacia. También incluye la compra de dispositivos como lavadoras de dispositivos médicos, autoclaves y máquinas de diagnóstico para fortalecer las capacidades técnicas del hospital.

“Como dijo un expresidente: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, finalizó Adorni.

Temas Relacionados

Hospital GarrahanModernización hospitalariaTecnología médicaMinisterio de SaludMario LugonesAtención pediátrica en Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

Científicos de América Latina y Europa mostraron que las disciplinas artísticas y los videojuegos de estrategia ofrecen efectos protectores únicos. Explicaron a Infobae qué rutinas favorecen un mejor funcionamiento mental

Bailar tango ayuda a retrasar

Adicción infantil a los alimentos ultraprocesados: cuáles son las cinco señales

Reconocer a tiempo los comportamientos y síntomas relacionados con la comida chatarra permite implementar estrategias para prevenir y tratar este problema alimenticio en los niños

Adicción infantil a los alimentos

La lesión que más afecta a runners y cómo prevenirla, según expertos

Una dolencia silenciosa puede obligar a los corredores a pausar el entrenamiento durante meses. Especialistas de GQ y Harvard Medical School explican cómo reconocer los síntomas y qué estrategias aplicar para reducir el riesgo de lesión

La lesión que más afecta

La ciencia logra frenar el avance del Alzheimer: tres claves que explican los cambios en la detección y los tratamientos

Una serie de artículos publicados en The Lancet mostraron los últimos hitos en investigación y opciones terapéuticas. La neuropsicóloga Lucía Crivelli, única experta de Argentina que participó del trabajo, explicó los detalles a Infobae

La ciencia logra frenar el

Una enfermedad silenciosa se transmite a través de los perros: cómo detectarla y prevenir

Se trata de la equinococosis quística, conocida popularmente como hidatidosis, una patología de origen parasitario que afecta al ganado y a los seres humanos. Cuáles son los síntomas

Una enfermedad silenciosa se transmite
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de salsa de soja

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

Nuevas trabas cambiarias: qué dólar se puede comprar en cada plataforma

Facundo Nejamkis: “El Gobierno perdió totalmente el control de la narrativa pública”

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

Triple femicidio narco, en vivo: Matías Ozorio llegó al país y será indagado por el fiscal

INFOBAE AMÉRICA
Los Juegos del Viento: equipo

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

Una nueva flotilla puso rumbo a Gaza pese al rechazo de Israel, que deportará a quienes llegaron en los primeros barcos

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

Paro Nacional en Ecuador: el gobierno amenaza con detener a Luisa González por incentivar al caos

Hamas demora la respuesta al plan de alto el fuego de Trump pese a la presión de los países árabes y occidentales

TELESHOW
Laurita Fernández pone en suspenso

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 3 de octubre

Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió en la previa de Masterchef Celebrity

Guido Kaczka confirmó el final de Los 8 Escalones a dos meses de que Pampita asumiera la conducción

Evangelina Anderson habló de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes: “Es feo que te ensucien”