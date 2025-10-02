Los trabajadores por turnos enfrentan un mayor riesgo de cálculos renales

MIÉRCOLES, 1 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que trabajan en un turno de noche tienen un riesgo más alto de cálculos renales, muestra una investigación reciente.

Los trabajadores por turnos tienen un riesgo entre un 15% y un 22% mayor de cálculos renales, especialmente si son más jóvenes o tienen un trabajo de escritorio, según un estudio publicado hoy en la revista Mayo Clinic Proceedings.

El riesgo fue más alto, un 22 por ciento, entre las personas que trabajan en un turno de noche, encontró el estudio.

"Los hallazgos no solo sugieren que el trabajo por turnos debe considerarse como un factor de riesgo para los eventos de cálculos renales, sino que también enfatizan la necesidad de promover estilos de vida saludables dirigidos a prevenir los eventos de cálculos renales entre los trabajadores por turnos", concluyó el equipo dirigido por el investigador principal Yin Yang, epidemiólogo de la Universidad de Sun Yat-sen en China.

Los cálculos renales son objetos duros que se forman dentro del órgano a partir de sustancias químicas en la orina. Estos cálculos pueden causar dolor tanto dentro del riñón como cuando salen del cuerpo al orinar, según la Fundación Nacional del Riñón.

"Los cálculos renales podrían ser silenciosos o provocar complicaciones agudas, sobre todo un dolor que podría ser lo suficientemente grave como para requerir hospitalización", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Felix Knauf, nefrólogo de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Knauf escribió un editorial que acompaña al estudio.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 220,000 personas que participaron en el estudio de salud del Biobanco del Reino Unido. Durante una mediana de seguimiento de casi 14 años, casi 2,900 participantes desarrollaron un cálculo renal.

Las personas que trabajaban en cualquier tipo de turno fuera del habitual de 9 a 5 tenían un aumento de un 15 por ciento en el riesgo de cálculos renales, y las personas que normalmente o siempre trabajaban en esos turnos tenían un aumento de un 19 por ciento en el riesgo en comparación con las que no trabajaban en un turno de noche, mostró el estudio.

Fumar, dormir mal, falta de actividad física, un índice de masa corporal (IMC) alto y una ingesta baja de líquidos se asociaron con un mayor riesgo de cálculos renales, dijeron los investigadores. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

Pero el efecto del trabajo por turnos en el ciclo de sueño-vigilia de una persona, conocido como ritmos circadianos, probablemente también contribuya al riesgo, dijo Knauf.

El reloj biológico de una persona ayuda a gobernar los sistemas que regulan el equilibrio hídrico y la química corporal, agregó.

"Por lo tanto, el efecto observado del trabajo por turnos en la promoción de la formación de cálculos renales refleja, al menos en parte, su efecto disruptivo sobre los ritmos circadianos", dijo Knauf. "Los hallazgos de este estudio resaltan la necesidad de explorar iniciativas que busquen remediar los factores de riesgo de cálculos renales, incluida una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo".

Yang estuvo de acuerdo.

"Respaldar unos hábitos de estilo de vida saludables entre los trabajadores por turnos podría tener un impacto significativo en su salud urológica", dijo en un comunicado de prensa.

"Las iniciativas de promoción de la salud en el lugar de trabajo podrían integrar programas educativos que enfaticen la importancia de la gestión del peso, una mayor ingesta de líquidos, unos hábitos de sueño saludables, una reducción de la conducta sedentaria y el abandono del tabaquismo", dijo Yang. "Estas intervenciones tienen el potencial de aliviar los efectos adversos del trabajo por turnos en la formación de cálculos renales y mejorar la salud de los trabajadores".

Más información

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales ofrece más información sobre los cálculos renales.

FUENTES: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 1 de octubre de 2025; Actas de Mayo Clinic, 1 de octubre de 2025