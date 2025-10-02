Los primeros signos de EM aparecen años antes, afectan a todos los grupos por igual

MIÉRCOLES, 1 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las señales de advertencia tempranas de la esclerosis múltiple parecen ser las mismas para todos, independientemente de sus antecedentes.

El dolor, los cambios de humor, el deterioro cerebral y los problemas neurológicos asociados con la EM temprana pueden aparecer años antes del diagnóstico, pero parecen afectar a todo tipo de personas de manera similar, según un nuevo estudio.

"Nuestro estudio muestra que las características más tempranas de la EM son similares independientemente del origen étnico o socioeconómico de alguien", dijo el investigador Ben Jacobs, profesor clínico de neurología en la Universidad Queen Mary de Londres.

"Por lo tanto, los esfuerzos para detectar la EM antes o identificar a las personas con un riesgo alto deben ser inclusivos y representativos de toda la población", dijo Jacobs en un comunicado de prensa.

El diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden retrasar la progresión de la EM y hacer que las personas comiencen el tratamiento antes, dijeron los investigadores. Desafortunadamente, muchos pacientes sufren años de síntomas inexplicables antes de recibir su diagnóstico de EM.

En el estudio, los investigadores analizaron los expedientes de salud de más de 96,000 residentes del Reino Unido, incluidas 15,000 personas con EM. Es una de las investigaciones más grandes y diversas sobre la EM temprana.

Los resultados muestran que en los cinco años anteriores a su diagnóstico, los pacientes con EM fueron:

8 veces más probabilidades de tener síntomas neurológicos como cambios en la visión, entumecimiento u hormigueo 2,5 veces más probabilidades de tener problemas de memoria o concentración 2 veces más probabilidades de tener dolor crónico o problemas de vejiga / intestinos 1.7 veces más probabilidades de tener depresión o ansiedad

"Esta es la evidencia más sólida hasta ahora de que la EM nos da pistas años antes del diagnóstico", señaló en el comunicado de prensa la investigadora principal, Ruth Dobson, profesora de neurología clínica de la Universidad de Queen Mary. "Si los médicos saben qué buscar, potencialmente pueden detectar la enfermedad antes y actuar para comenzar el tratamiento antes de que se produzca un daño significativo".

Estos patrones también son válidos para las personas de todas las etnias, así como para las personas que viven en áreas urbanas o rurales, encontraron los investigadores.

Los resultados mostraron que el vínculo entre los síntomas neurológicos y el diagnóstico posterior de EM fue más fuerte entre los hombres y las personas de origen negro y asiático, anotaron los investigadores. En general, estos grupos suelen tener menos probabilidades de ser diagnosticados con EM.

"Casi todo lo que sabemos sobre cómo se desarrolla la EM se basa en personas de etnia blanca", dijo Catherine Godbold en el comunicado de prensa. Es gerente sénior de comunicaciones de investigación en la Sociedad de EM en el Reino Unido.

"Investigaciones como esta son cruciales para ayudarnos a garantizar que los servicios de atención de la salud puedan beneficiar a todas las personas que viven con EM y a las que tienen un mayor riesgo de desarrollar la afección, independientemente de sus antecedentes", añadió Godbold, que no participó en el estudio.

El equipo de investigación ahora está trabajando en herramientas que podrían ayudar a marcar a los pacientes de alto riesgo para un monitoreo más cercano.

El nuevo estudio aparece en la edición del 24 de septiembre de la revista Annals of Clinical and Translational Neurology.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre los primeros síntomas de la EM.

FUENTES: Universidad Queen Mary de Londres, comunicado de prensa, 24 de septiembre de 2025; Anales de Neurología Clínica y Traslacional, 24 de septiembre de 2025