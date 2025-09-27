Salud

Secretos de longevidad de la persona más anciana del mundo

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 26 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- María Branyas Morera era la persona viva más anciana del mundo cuando murió a los 117 años en agosto de 2024, y falleció con un ferviente deseo.

"La señora Branyas nos dijo: 'Por favor, estúdieme para que pueda ayudar a otros'", dijo en un comunicado de prensa el Dr. Manel Esteller, catedrático de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. ¡Y lo ha hecho!"

Resulta que Branyas tenía muchas cosas a su favor: un estilo de vida saludable, bacterias beneficiosas en su microbioma y genética que se han relacionado con la longevidad, informan los investigadores en la revista Cell Reports Medicine.

"Aunque descubrimos que el envejecimiento saludable es un proceso altamente individualizado sin ninguna característica importante involucrada, sino que son muchos factores pequeños que trabajan juntos, creemos que poder mostrar tan claramente las características que conducen a un envejecimiento saludable, en lugar de no saludable, será ventajoso en el futuro para todos, tanto jóvenes como mayores. ", dijo Esteller en un comunicado de prensa.

Branyas nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco y se mudó a España cuando tenía 8 años. Había vivido dos guerras mundiales, la guerra civil española y dos pandemias: la gripe española y el COVID-19.

De hecho, Branyas contrajo COVID a los 113 años, pero se recuperó por completo.

La salud y la longevidad de Branyas se deben en parte a su estilo de vida, dijeron los investigadores.

Siguió una dieta mediterránea, evitando el exceso de grasas y azúcares procesados. Caminaba regularmente, hasta que su avanzada edad le dificultaba demasiado caminar. Tampoco se entregó al tabaco ni al alcohol.

Como parte de su dieta, Branyas comía mucho yogur, lo que mantenía su microbioma intestinal lleno de la bacteria beneficiosa Bifidobacterium, dijeron los investigadores. Se sabe que esta bacteria calma la inflamación, lo que puede contribuir a un envejecimiento más rápido.

Finalmente, Branyas portaba variantes genéticas que reducían su riesgo de niveles altos de colesterol, enfermedad cardíaca, cáncer y demencia, encontraron los investigadores.

"Nuestros resultados nos han ayudado a identificar factores que podrían ayudar a muchas personas mayores a vivir vidas más largas y saludables", dijo Esteller. "Por ejemplo, hemos identificado genes particulares que están asociados con una longevidad saludable y que, por lo tanto, pueden ser nuevos objetivos para el desarrollo de fármacos".

Sin embargo, otros expertos advirtieron que es casi imposible sacar conclusiones sólidas de la vida de una sola persona.

"Siempre es importante tener cuidado al interpretar los resultados de casos individuales, a diferencia de los estudios de población grandes y bien controlados", dijo Immaculata De Vivo, profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, a The New York Times.

La genética y el estilo de vida podrían ayudar a la salud de una persona, pero "la causalidad de la enfermedad es generalmente una cuestión de probabilidades en lugar de absolutos", dijo De Vivo.

En otras palabras, también hay una cierta cantidad de suerte en vivir tanto como Branyas.

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard tiene consejos de estilo de vida para la longevidad.

FUENTES: Universidad de Barcelona, comunicado de prensa, 24 de septiembre de 2025; The New York Times, 24 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daysecretosdelongevidaddelapersonamasancianadelmundo

Últimas Noticias

El daño de COVID-19 al sentido del olfato es duradero y sutil, sugiere un estudio

Healthday Spanish

El daño de COVID-19 al

Ejercicio físico y calidad del aire: 7 consejos claves para proteger los pulmones

Elegir rutas alejadas del tránsito y consultar los niveles de polución son algunas de las claves para evitar la exposición a contaminantes peligrosos para su salud

Ejercicio físico y calidad del

Un nuevo tratamiento para el cáncer de colon metastásico está disponible en Argentina

La ANMAT aprobó el uso de fruquintinib tras un ensayo clínico que mostró mejoras en la supervivencia de pacientes en fase avanzada de la enfermedad

Un nuevo tratamiento para el

¿Se puede tomar café durante el embarazo?, qué dicen los expertos

Las recomendaciones sobre el consumo de cafeína en la gestación varían al ritmo de nuevas investigaciones sobre sus efectos potenciales en el crecimiento fetal. Cuáles son los límites según el trimestre

¿Se puede tomar café durante

Cirujanos con visión de rayos X: el desarrollo de bioingenieros argentinos que lleva la realidad aumentada al quirófano

Los jóvenes desarrolladores participaron de Infobae en Vivo y contaron detalles sobre la tecnología que utiliza IA para que los médicos observen tumores y vasos sanguíneos en tiempo real

Cirujanos con visión de rayos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado giro de Liam

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la TV Pública

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

Bogotá se alista para recibir más de 8.000 corredores en un evento deportivo con causa social

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

TELESHOW
El video de Trueno y

El video de Trueno y Teresa Prettel por las calles de Marruecos: besos, compras y paseos por mercados antiguos

La China Suárez volvió a Turquía y compartió una charla íntima con Rufina sobre el hate en redes

Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje: “Me apartaron de desfiles y campañas”

Tras su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento