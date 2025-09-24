Síntomas graves del embarazo aumentan el riesgo de problemas de salud mental

MARTES, 23 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los síntomas extremos del embarazo, como las náuseas y los vómitos excesivos, pueden aumentar de forma dramática el riesgo de una mujer de problemas neurológicos y de salud mental, según un estudio reciente.

Las mujeres diagnosticadas con hiperémesis gravídica (HG) tenían más de un 50 por ciento más de probabilidades de desarrollar una variedad de 13 afecciones que incluían la psicosis posparto y el trastorno de estrés postraumático, informaron los investigadores el 18 de septiembre en The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health.

También tenían un riesgo casi triplicado de depresión posparto, además de un riesgo más del doble de trastornos alimentarios, encontraron los investigadores.

"Muchas mujeres embarazadas experimentan náuseas y vómitos, pero para las mujeres con HG esto ocurre a un nivel que está lejos de ser 'normal' y, como tal, puede ser profundamente debilitante", dijo el investigador principal, Hamilton Morrin , en un comunicado de prensa. Morrin es becaria doctoral en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres.

La hiperémesis gravídica no es una simple enfermedad matutina. Las mujeres con la afección experimentan náuseas y vómitos prolongados y severos, lo que lleva a la deshidratación y la pérdida de peso, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

La hiperémesis gravídica afecta a poco menos del 4% de todos los embarazos, y es la causa más común de hospitalización en el primer trimestre del embarazo, dijeron los investigadores.

La mayoría de los casos se resuelven a partir del segundo trimestre, pero puede hacer que las mujeres se sientan ansiosas, aisladas e inseguras de su capacidad para hacer frente al resto de su embarazo.

En el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 477,000 mujeres diagnosticadas con HG en 18 países de ingresos altos y medios. Las mujeres tenían una edad promedio de 27 años.

El equipo revisó los registros de salud de las mujeres en busca de signos de 24 trastornos neurológicos y de salud mental.

Los resultados también mostraron que las mujeres tenían un riesgo doble de encefalopatía de Wernicke, una afección neurológica causada por la deficiencia de vitamina B1, y del síndrome de realimentación, complicaciones que ocurren cuando a una persona desnutrida se le proporciona comida demasiado rápido.

"Muchas de estas condiciones justificarían una derivación urgente a servicios especializados para una evaluación y tratamiento urgentes para garantizar la seguridad de la madre y el niño", dijo Morrin.

Los resultados también mostraron que las mujeres con HG leve podrían tener un mayor riesgo de problemas de salud mental, en comparación con aquellas con HG tan grave que sufren de desnutrición o deshidratación.

Como resultado, los investigadores recomiendan que todas las mujeres con HG se sometan a pruebas de detección de problemas psicológicos, independientemente de la gravedad de sus síntomas.

"La gravedad de la HG no se correlaciona directamente con el grado de impacto en la salud mental, y como médicos, tenemos la responsabilidad de garantizar que estas mujeres reciban una atención integrada adecuada tanto en la salud física como en la mental", dijo Morrin.

El investigador principal, el Dr. Thomas Pollak, lector clínico y neuropsiquiatra consultor del King's College de Londres, se mostró de acuerdo.

"Hasta hace poco, ha habido una especie de desconexión entre la forma en que la comunidad médica ha considerado el impacto en la salud mental de la HG y la forma en que las propias mujeres describen su experiencia", dijo en un comunicado de prensa.

"Nuestros hallazgos muestran que esta brecha no solo es real, sino que puede ser muy grave", continuó Pollak. "La HG puede asociarse con trastornos psiquiátricos graves que requieren reconocimiento urgente y atención de salud física y mental conjunta desde el comienzo del embarazo".

Más información

La Asociación Estadounidense del Embarazo (American Pregnancy Association) ofrece más información sobre la hiperémesis gravídica.

FUENTE: King's College London, comunicado de prensa, 18 de septiembre de 2025