Píldora Ozempic eficaz para bajar de peso

MIÉRCOLES, 24 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una forma de píldora del exitoso medicamento para perder peso Ozempic puede ayudar a las personas con sobrepeso u obesas a perder el exceso de peso, concluyó un nuevo ensayo clínico.

Las personas que tomaron una píldora diaria de semaglutida perdieron casi un 14 por ciento de su peso corporal en un plazo de 64 semanas, en comparación con apenas un 2 por ciento de las que recibieron un placebo, informaron investigadores en una edición reciente de The New England Journal of Medicine.

La semaglutida es el ingrediente principal de los medicamentos GLP-1 Ozempic y Wegovy.

"La dosis de 25 mg resultó en una pérdida de peso sustancial con un perfil de seguridad consistente con el de la clase de medicamentos GLP-1", escribió el equipo de investigación dirigido por el Dr. Sean Wharton, director de la Clínica Médica Wharton en Ontario, Canadá.

"La semaglutida oral de 25 mg se basa en la eficacia probada y el perfil de seguridad y tolerabilidad establecido de la semaglutida, y representa un avance significativo en el tratamiento de la obesidad", dijo Wharton en un comunicado de prensa.

"Las personas con sobrepeso u obesidad tienen preferencias individuales, y con la semaglutida oral como una nueva opción de tratamiento potencial, más de los que no están en tratamiento hoy pueden considerar comenzar el tratamiento con GLP-1", agregó.

Los nuevos resultados se producen inmediatamente después de los resultados positivos del ensayo clínico la semana pasada para otra píldora de GLP-1 en desarrollo, el medicamento orforgliprion que está siendo desarrollado por Eli Lilly and Company.

El orforgliprion causó una pérdida de peso promedio del 11% entre las personas con sobrepeso y obesas después de un año y medio, informaron los investigadores en el New England Journal of Medicine. También superó a una píldora de semaglutida en dosis más bajas ya aprobada para el tratamiento de la diabetes.

"Todos sabíamos que esto se avecinaba y todos sentimos que podría cambiar las reglas del juego en términos de adoptar estos GLP-1 en todos los ámbitos", dijo el Dr. Armando Castro-Tié, vicepresidente senior y ejecutivo médico de la Región Este de Northwell Health, en un comunicado de prensa de la píldora de semaglutida. Castro no participó en el juicio.

Para el último ensayo, 205 personas fueron asignadas al azar a tomar tabletas de semaglutida y 102 a recibir un placebo.

En total, un 63 por ciento más de los que tomaban semaglutida habían perdido al menos un 10 por ciento de su peso corporal en la semana 64, en comparación con un 14 por ciento de los que tomaban placebo, muestran los resultados.

Del mismo modo, el 50% de los pacientes con semaglutida habían perdido el 15% o más del peso corporal y casi el 30% habían perdido el 20% o más, en comparación con el 6% y el 3% de los pacientes con placebo.

"El perfil de efectos secundarios fue bastante similar en comparación con las formas inyectables, así como con la dosis más alta de la forma oral", dijo Castro-Tié. "Los efectos secundarios fueron gastrointestinales (náuseas, algo de dispepsia) y los que vemos con la forma inyectable también".

Sin embargo, la forma inyectable es de acción más rápida, dijo.

"Y a veces los pacientes tenían esos efectos secundarios un poco antes y se disipaban más rápidamente que con la forma oral", dijo Castro-Tié.

El fabricante del medicamento, Novo Nordisk, dijo que los resultados de las píldoras de semaglutida eran incluso mejores si los pacientes tomaban las tabletas según las indicaciones, reduciendo el peso en poco menos del 17% en comparación con el 3% del placebo.

En general, alrededor de un 34 por ciento de los pacientes que se adhirieron al tratamiento perdieron un 20 por ciento o más de su peso corporal, frente a alrededor de un 3 por ciento de los que recibieron placebo, dijo la compañía.

"Actualmente, menos del 2% de los individuos con obesidad en EE. UU. reciben medicamentos para la obesidad y Wegovy en una píldora también podría abordar la preferencia de los pacientes por el tratamiento oral", señaló en un comunicado de prensa Martin Holst Lange, director científico y vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de Novo Nordisk.

"A la espera de la aprobación [de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.], habrá un amplio suministro disponible para satisfacer la demanda esperada de EE. UU., ya que esperamos establecer un nuevo punto de referencia de tratamiento para los medicamentos orales para perder peso para las personas con sobrepeso u obesidad", añadió.

Novo Nordisk financió el ensayo clínico.

